Le robaron el celular al diputado Esteban Paulón en plena entrevista en Brasil

Un insólito hecho de inseguridad urbana en Brasil tuvo como protagonista a la política de Argentina. El diputado nacional Esteban Paulón sufrió el sábado 3 de octubre de 2026 el arrebato de su teléfono celular mientras brindaba una entrevista en vivo para Radio Rebelde desde San Pablo.

El legislador socialista, que viajó al país vecino para acompañar la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, fue sorprendido por un delincuente que le arrebató el dispositivo de las manos. El arrebato quedó grabado en vivo.

La secuencia transcurrió durante una videollamada emitida en el programa La excepción a la regla. Mientras analizaba el clima de los comicios, una mano irrumpió frente al lente de la cámara y el teléfono cambió abruptamente de dueño.

La transmisión continuó activa por varios segundos, registrando el rostro del ladrón y su posterior huida por las calles paulistas. La cámara captó la fuga del delincuente.

Réplica a las críticas y la polémica por el gobernador bolsonarista

El video se viralizó en minutos dentro del arco político de la América del Sur, desatando una previsible ola de chicanas en redes sociales. Lejos de replegarse, Esteban Paulón utilizó sus plataformas para cruzar a quienes quisieron utilizar el asalto como argumento contra el proyecto del Partido de los Trabajadores.

El diputado remarcó que la gestión de la seguridad en ese Estado responde al gobernador Tarcísio de Freitas, dirigente alineado con Jair Bolsonaro. La seguridad paulista es de la oposición.

Un registro audiovisual sin consecuencias físicas para el legislador

Detrás del cruce ideológico, el legislador aclaró que se encuentra en perfecto estado de salud y que el incidente no pasó de un susto urbano. Paulón reconoció la reacción humana captada por los auriculares durante la transmisión y ratificó que continuará en territorio brasileño respaldando la candidatura del oficialismo local. El legislador no sufrió lesiones físicas.

El arrebato dejó expuestas las grietas de la rosca política que traspasa las fronteras nacionales. Mientras la oposición argentina usó las imágenes para cuestionar la narrativa oficialista sobre la seguridad, el bloque socialista reforzó su presencia en las calles paulistas. La insólita postal de un celular transmitiendo en manos de un ladrón quedará como una anécdota surrealista de la contienda electoral. El aparato continuó emitiendo la huida.

La jornada en San Pablo sumó un ingrediente imprevisto a la cobertura de los comicios continentales. Con las plataformas digitales replicando la captura del asaltante, el episodio terminó dominando la agenda mediática del fin de semana. Esteban Paulón reanudó sus actividades militantes sin el teléfono original, pero logrando reubicar el debate en el tablero político internacional. La campaña continuó pese al robo sufrido.