El negocio montado alrededor de la Selección de fútbol de Argentina cruzó un límite ético en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras el escandaloso 7-0 del sábado 3 de octubre contra Burkina Faso —un rival que llegó horas antes del partido, sin figuras y con juveniles Sub-23 por fallas logísticas—, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) conducida por Claudio "Chiqui" Tapia organizó este martes 6 de octubre la despedida de Lionel Messi ante Benín. La AFA prioriza la caja comercial.

El trasfondo financiero expone la matriz de contratación con la firma Eurodata Sport. Mientras los medios de Burkina Faso denunciaron que no cobraron prima de participación ni porcentaje de la recaudación en el Estadio MÁS Monumental, la conducción argentina embolsó sumas millonarias.

El propio entrenador Lionel Scaloni dejó expuesta la incomodidad del vestuario al reclamar públicamente rivales de jerarquía, en lugar de selecciones de menor rango que apenas compiten en el plano internacional.

Entradas impagables para un pueblo golpeado por la recesión

La mayor falta de respeto se materializó en las boleterías virtuales. Los valores fijados para presenciar el último partido de Lionel Messi oscilaron entre los $400.000 pesos y el $1.000.000 de pesos, convirtiendo el evento en un privilegio exclusivo para corporaciones.

En una Argentina cruzada por el ajuste económico, el público popular quedó completamente excluido de tributarle homenaje al capitán del seleccionado, privando al pueblo de su refugio emocional.

Una fiesta deslucida sin un Resto del Mundo a la altura

La dirigencia de la AFA evitó coordinar una despedida de gala ante las grandes estrellas del fútbol europeo o un combinado del Resto del Mundo. La elección de Benín —un seleccionado eliminado de las competencias continentales— ratifica que la prioridad dirigencial fue abaratar costos de logística para maximizar el margen de ganancia. Se improvisó un adiós de bajo costo deportivo con entradas prohibitivas para la gente común.

El triste espectáculo comercial lesiona el patrimonio afectivo del hincha argentino. En lugar de organizar un tributo a la altura de la gloria obtenida en Qatar, la dirigencia prefirió convertir el evento en una maquinaria de facturación privada. Claudio "Chiqui" Tapia montó una escenografía donde el negocio financiero aplastó la pasión popular, dejando al ídolo sin su verdadera fiesta.

La despedida de Lionel Messi debió ser un festival libre para las familias que no pueden pagar abonos de lujo. La desprolijidad con las selecciones africanas y la codicia desmedida en el precio de los tickets empañan el cierre del ciclo más brillante del seleccionado nacional. Con las tribunas ocupadas por el mejor postor, la AFA volvió a demostrar que la plata está por encima de la gente.