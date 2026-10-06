Casas chinas en Argentina: cuánto cuesta importar una vivienda plegable.

Las viviendas prefabricadas y plegables fabricadas en China empezaron a llamar la atención en Argentina por una combinación difícil de ignorar: precio de origen relativamente bajo, construcción industrializada y tiempos de montaje extraordinariamente cortos. Una familia de Santa Fe importó una unidad de 72 m², con tres dormitorios, por un costo cercano a los US$ 50.000.

La casa tardó cuatro meses en cruzar el mundo, pero su estructura principal se desplegó en aproximadamente una hora. El caso expone una alternativa que parece barata en fábrica, aunque la cuenta cambia cuando la vivienda llega al país.

El fenómeno se apoya en un sistema que tiene poco que ver con levantar paredes ladrillo por ladrillo. Las unidades salen de fábrica con buena parte de su estructura terminada, se pliegan para facilitar el transporte y posteriormente se expanden en el terreno mediante maquinaria.

Lo revolucionario no es que una casa completa se fabrique mágicamente en sesenta minutos: lo que puede hacerse en ese tiempo es desplegar una estructura que ya fue producida industrialmente. Instalaciones, terminaciones, conexiones, bases y acondicionamiento pueden requerir trabajos adicionales.

Ahí aparece la primera trampa de las publicaciones que muestran precios impactantes en plataformas internacionales. Una vivienda de aproximadamente 100 m² puede ofrecerse en origen desde unos US$ 25.000, pero ese número no representa necesariamente lo que finalmente deberá desembolsar un comprador argentino.

🚨 CASA CHINA QUE SE ARMA EN UNA HORA: CUÁNTO CUESTA TRAERLA A LA ARGENTINA • 🚢 Una familia de Santa Fe importó una de 72 m² por unos US$ 50.000: tardó cuatro meses en llegar, tiene tres dormitorios y su estructura se desplegó en apenas una hora. • 🏠 Una vivienda de 100 m² parte de US$ 25.000 en China, pero con flete, impuestos y montaje puede terminar costando entre US$ 45.000 y US$ 80.000. — El Economista (@ElEconomista_) October 5, 2026

El precio chino es apenas el comienzo de una cuenta que sigue creciendo desde que la estructura abandona la fábrica. Transporte internacional, logística portuaria, impuestos, despacho aduanero, traslado interno, grúa, fundaciones y montaje pueden modificar radicalmente el presupuesto.

Con todos esos componentes incorporados, una unidad que arranca alrededor de los US$ 25.000 puede terminar ubicada aproximadamente entre US$ 45.000 y US$ 80.000, dependiendo del modelo, dimensiones, equipamiento, distancia de traslado y costos asociados a la importación.

Entre la foto del catálogo y la llave en la mano puede aparecer una diferencia de decenas de miles de dólares. Por eso comparar únicamente el valor publicado por un fabricante chino con el precio final de una construcción tradicional argentina puede producir una conclusión engañosa.



El caso santafesino permite dimensionar mejor esa diferencia. La familia eligió una vivienda de 72 m², tres dormitorios y estructura desplegable, cuya operación terminó rondando los US$ 50.000 después de aproximadamente cuatro meses de logística internacional.

El dato fuerte no es solamente cuánto pagaron, sino cuánto se alejó el costo final de esos precios de fábrica que circulan como ofertas irresistibles. Aun así, la velocidad constructiva aparece como uno de los argumentos más fuertes de este sistema.

Pero hay otra cuestión que ningún video viral resuelve: dónde se instalará la vivienda. Antes de comprar resulta indispensable verificar las reglas urbanísticas y constructivas del municipio correspondiente, además de las condiciones del terreno, fundaciones, servicios y documentación exigida para habilitar una construcción.

Comprar una estructura importada no elimina las normas argentinas que existen para poder transformarla legalmente en una vivienda. Una oferta económica puede dejar de serlo rápidamente si el proyecto requiere adaptaciones que no fueron contempladas originalmente.



También debe mirarse qué incluye realmente cada modelo. Aislación térmica, resistencia estructural, instalaciones eléctricas y sanitarias, aberturas, revestimientos, climatización y calidad de los materiales pueden variar enormemente entre fabricantes.

Dos casas chinas de cien metros cuadrados pueden parecer iguales en una pantalla y ser productos completamente diferentes cuando se revisan sus especificaciones. El precio por metro cuadrado, aislado de la calidad y del equipamiento incluido, sirve poco para tomar una decisión de semejante magnitud.

El otro interrogante es cómo envejecen estas construcciones. La rapidez de fabricación no determina por sí misma la durabilidad, pero obliga a mirar garantías, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y comportamiento de los materiales frente a humedad, temperaturas extremas o corrosión. Una vivienda barata deja de ser barata si después resulta difícil reparar aquello que llegó desde miles de kilómetros de distancia. Ese análisis debería realizarse antes de transferir dinero y no cuando el contenedor ya está camino al puerto.

Por eso, el atractivo de estas viviendas existe, pero la comparación correcta no es US$ 25.000 contra una casa argentina terminada. Hay que enfrentar dos presupuestos completos: terreno preparado, proyecto, impuestos, transporte, instalaciones, permisos y vivienda lista para habitar.

El negocio puede seguir cerrando, pero solamente después de sumar aquello que las publicaciones comerciales suelen dejar fuera del primer precio. La experiencia santafesina demuestra justamente eso: importar es posible; desplegar puede ser rapidísimo; conseguirla por el precio espectacular del catálogo es otra historia.