Información General | 7 Oct
Se viene fuerte
Alerta naranja: cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires y el AMBA
09:56 |El SMN anticipa lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas desde este miércoles.
Volanta Se viene fuerte Alerta naranja: cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires y el AMBA Bajada El SMN anticipa lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas desde este miércoles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas para este miércoles 7 de octubre: Buenos Aires y el AMBA quedaron bajo alerta naranja por tormentas, dentro de un fenómeno que afecta a buena parte del país. La mayor inestabilidad se espera durante la tarde y puede extenderse hacia la noche. El problema no será solamente cuánto llueva, sino la violencia con la que puede descargarse el agua en poco tiempo. El pronóstico incluye actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas intensas.
La advertencia naranja alcanza también sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa, mientras otras regiones permanecen bajo alertas amarillas por distintos fenómenos. En las zonas más comprometidas del centro del país se esperan tormentas fuertes y algunas localmente severas. El mapa meteorológico dejó de mostrar una lluvia aislada para convertirse en un frente de mal tiempo que atraviesa varias provincias. Los acumulados podrían alcanzar entre 50 y 80 milímetros en determinadas áreas y superar esos valores de manera puntual.
Para el área metropolitana, la jornada tendrá cielo cubierto y una temperatura aproximada de entre 14°C y 19°C. La probabilidad de precipitaciones aumenta a medida que transcurren las horas, con el período más complicado previsto entre la tarde y la noche. El miércoles empieza gris, pero el momento para mirar especialmente el cielo llegará durante la segunda mitad del día. Las ráfagas pueden ubicarse aproximadamente entre 42 y 50 km/h, de acuerdo con el pronóstico difundido esta mañana.
La combinación merece atención: precipitaciones intensas en períodos breves, descargas eléctricas, viento y eventual caída de granizo. El escenario obliga a seguir las actualizaciones porque la intensidad no necesariamente será idéntica en todos los municipios alcanzados por la advertencia. Una alerta naranja significa que pueden desarrollarse fenómenos meteorológicos capaces de generar daños y complicaciones importantes. No implica que cada barrio vaya a sufrirlos con la misma intensidad, pero sí exige aumentar las precauciones. El agua podría dejar cerca de 20 milímetros acumulados en sectores del AMBA, aunque las cantidades pueden variar considerablemente según la ubicación. Después del paso de las tormentas comenzará además a ingresar aire más frío. El cambio de tiempo no termina cuando pare de llover: detrás del frente llegará también un descenso de la temperatura. Para el jueves se mantiene cierta inestabilidad durante las primeras horas, con una máxima prevista de apenas 17°C.
El viernes continuaría el ambiente fresco, con abundante nubosidad y máximas que apenas superarían los 16°C. Para el sábado aparece otro elemento que habrá que seguir: la posibilidad de una sudestada sobre el Río de la Plata, acompañada por viento persistente y un nuevo período de inestabilidad. Después de las tormentas de este miércoles, el tiempo seguirá jugando al límite durante buena parte de la semana. Para sábado también aparece nuevamente probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana.
El fenómeno es mucho más amplio que Buenos Aires. Hay advertencias por tormentas para sectores de Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y otras provincias, mientras en zonas cordilleranas aparecen alertas por viento y en sectores patagónicos se esperan lluvias persistentes. Buena parte del mapa argentino quedó atravesado por un sistema de baja presión que está desestabilizando el tiempo de oeste a este. En algunos sectores las ráfagas podrían superar los 60 km/h y los acumulados superar localmente los valores previstos.
Para quienes deban circular durante la tarde, el dato clave será seguir los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad. También conviene retirar objetos que puedan volarse de balcones y patios, asegurar puertas y ventanas y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras susceptibles de caer. Con una alerta naranja, esperar a que empiece la tormenta para tomar precauciones puede ser llegar tarde. El pronóstico puede modificarse durante el día, por lo que las advertencias del SMN deben seguirse en tiempo real.
Lo que tenés que saber sobre la alerta naranja
Este miércoles 7 de octubre rige una alerta naranja por tormentas para Buenos Aires y el AMBA. El período de mayor intensidad está previsto principalmente para la tarde y la noche, con posibilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. En algunas regiones del centro del país pueden acumularse entre 50 y 80 milímetros, mientras para sectores del área metropolitana se estiman valores cercanos a 20 milímetros. El jueves seguirá inestable y luego llegará un marcado descenso térmico.