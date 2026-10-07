Mercado automotor: se vendieron 170 mil usados en septiembre y actualizaron los precios.

El mercado de vehículos usados en Argentina inició octubre de 2026 con nuevas referencias de precios fijadas por la Cámara del Comercio Automotor (CCA), tras un mes de septiembre que cerró con 170.768 transferencias y un salto mensual del 10%. La brecha de valores en el país muestra que un auto usado va hoy desde los $7.996.000 en modelos populares de entrada de gama hasta pickups de alta gama que alcanzan los $58.972.000.

El registro acumulado del año alcanzó 1.374.454 operaciones en los primeros nueve meses, mostrando un retroceso del 4,33% respecto a 2025 a pesar del repunte mensual.

En la Provincia de Buenos Aires, la actividad trepó un 12,47% en septiembre, impulsada por la renovación de unidades y la necesidad de familias y empresas de buscar refugio en fierros ante la volatilidad de los precios finales en las concesionarias.

De los diez millones populares a las pickups millonarias

En la franja de los usados más económicos, un Volkswagen Gol modelo 2016 cotiza en $7.996.000 en versión tres puertas, mientras un Chevrolet Classic 2017 cotiza en $9.780.000 y un Fiat Palio 2016 alcanza los $12.975.000. Subiendo en la escala de equipamiento y año, un Ford Ka 2019 SEL automático figura en $17.042.000, confirmando que el auto familiar usado consolidó un piso cercano a los diez millones de pesos.

El salto hacia modelos seminuevos y camionetas expone la escala millonaria del mercado actual. Un Peugeot 208 2025 cotiza en $26.444.000, una Toyota Hilux 2025 4x2 se ubica en $31.169.000 y una Volkswagen Amarok 2023 V6 trepa a $53.512.000.

En el extremo superior, la Ford Ranger 2023 Limited+ V6 roza los $58.972.000, evidenciando que las pickups dominan el tope de las operaciones y compiten con propiedades en el mercado de bienes durables.

Ranking de ventas y consejos clave para cotizar tu vehículo

El ranking de transferencias de septiembre volvió a ser liderado por la familia Volkswagen Gol y Trend con 9.291 unidades, seguida por la Toyota Hilux (6.443), Volkswagen Amarok (4.771), Ford Ranger (4.724) y la línea Chevrolet Corsa / Classic (4.671).

Que tres camionetas integren el lote de los cuatro vehículos más comercializados confirma la transformación del parque automotor argentino, donde las pickups ganaron terreno tanto para el trabajo como para el uso particular.

Las cifras difundidas por la CCA sirven como una tabla orientativa y de referencia para pactar operaciones, pero no constituyen una tasación individual obligatoria. Factores clave como el kilometraje real, el estado mecánico, el mantenimiento en talleres oficiales y la documentación al día determinan el número final, recordando que dos vehículos del mismo año pueden tener diferencias de millones según su estado.