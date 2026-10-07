El batacazo de Flávio Bolsonaro: reabre la carta de Máximo Kirchner para 2027.

El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de Brasil el 4 de octubre con el 47,03% de los votos encendió las alarmas en el Partido Justicialista en Buenos Aires.

El avance del hijo del ex mandatario frente a Luiz Inácio Lula da Silva (45,16%) reinstaló en octubre de 2026 la discusión sobre la capacidad de Cristina Fernández de Kirchner para transferir su capital político a Máximo Kirchner de cara a las comicios presidenciales de 2027.

En los pasillos del peronismo la comparación cobró fuerza porque el liderazgo bolsonarista logró sumar 5 millones de votos respecto de 2022 con la figura del heredero directo. Ante la inhabilitación que pesa sobre la ex presidenta por la causa Vialidad, sectores del kirchnerismo miran la experiencia brasileña como un espejo para sostener la centralidad sin contar con la boleta de la jefa natural del espacio.

La interna bonaerense con Kicillof y el techo electoral de La Cámpora

Sin embargo, la proyección del jefe de La Cámpora choca de frente con la disputa territorial que mantiene con el gobernador Axel Kicillof. Con encuestas que señalan un alto nivel de rechazo fuera del núcleo duro, en el PJ admiten que la marca hereditaria de un apellido no alcanza para construir una mayoría capaz de disputar una elección general frente al oficialismo libertario.

El batacazo de la urna brasileña también destruyó los pronósticos de los consultores y encuestadores que daban por favorito a Lula da Silva.

Para la dirigencia de Unión por la Patria, el resultado funciona como un aviso sobre la fragilidad de las campañas de laboratorio, demostrando que la transferencia del voto popular exige territorio antes que especulaciones en las planillas de los asesores.

El escenario del balotaje y el dilema peronista de la sucesión

La disputa presidencial en Brasil se definirá en el balotaje del 25 de octubre entre Flávio Bolsonaro y el actual mandatario nacional. Aunque el resultado definitivo sigue abierto, en la rosca peronista tomó cuerpo la pregunta incómoda sobre si el kirchnerismo busca un recambio generacional o mantendrá la herencia dinástica para obturar el crecimiento de nuevos liderazgos provinciales.

A un año de las definiciones para 2027, la hipótesis sobre Máximo Kirchner abre más interrogantes que certezas dentro de un peronismo fragmentado.

Entre renovar la banca bonaerense o dar el salto nacional, el debate sobre suceder a Cristina Fernández de Kirchner reabrió una interna feroz sobre la estrategia electoral para volver al poder.