Paritaria de Camioneros: cuánto cobran los choferes con el nuevo aumento

La Secretaría de Trabajo convalidó la paritaria de Camioneros y fijó la nueva escala para choferes en Argentina. En las oficinas oficiales la rosca cerró un sendero salarial escalonado para contener la bronca en las rutas. Los números impactan directamente en las cuentas de los trabajadores que cobran los haberes en octubre de 2026 con subas acumulativas. En las estaciones de servicio la cifra del recibo no alcanza para calmar la queja frente al costo real de la canasta básica.

El gremio que conduce Hugo Moyano firmó un entendimiento en seis tramos que arranca liquidando las horas al volante. Para la primera categoría, el básico devengado trepó a $1.095.276,83 al que se le computa un refuerzo único. El chofer que pasa la noche lejos del hogar sabe que el parche salarial disimula la pérdida de poder adquisitivo en las cabinas de larga distancia. La convalidación estatal suma una cuota no remunerativa de $18.000 que busca tapar el agujero de los viáticos consumidos.

En la segunda categoría el haber inicial saltó a $1.075.758,58 antes de computar kilómetros y pernoctadas en banquinas. Los delegados de base mastican bronca porque los adicionales se licúan frente al avance de los precios en góndola. Mientras la cúpula sindical vende un triunfo en los pasillos de Buenos Aires, el laburante cuenta cada peso para llegar al próximo relevo sin endeudarse. Para la tercera categoría el piso parte de $1.056.220,57 y mantiene en alerta a las seccionales del interior.

El cronograma oficial estiró el sendero de incrementos pactando una variación que llegará hasta el inicio de 2027. En noviembre los conductores de primera escala cobrarán un básico de $1.113.896,53 por las tareas del mes en curso. En los galpones de logística reina la desconfianza porque las cuotas fijadas corren siempre detrás de los números inflacionarios que castigan los bolsillos. Las categorías más postergadas reclaman que los acuerdos contemplen el costo efectivo de los repuestos y los neumáticos.

La letra chica del acuerdo escondió una caja millonaria clave para el equilibrio financiero del aparato sindical. Las empresas de transporte deberán girar un aporte patronal mensual de $29.000 por empleado a la obra social gremial. Entre los empresarios del autotransporte de cargas admiten que la verdadera pulseada de la paritaria se jugó en los fondos de salud más que en el salario de bolsillo. El ministerio exigió cuentas separadas para evitar que los recursos se confundan con el patrimonio de la conducción.

El pacto coronó además un bono extraordinario de $1.200.000 que se pagará fraccionado en cuatro cuotas recién desde enero. La dirigencia moyanista blindó su hegemonía interna mientras las ramas de caudales y servicios urbanos sumaron porcentajes diferenciados. En las asambleas de choferes se comenta en voz baja que el alivio de fin de año llega tarde para la urgencia diaria de miles de familias. La pax armada en las rutas durará lo que tarde la economía en devorarse los nuevos recibos.