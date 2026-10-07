Bahía Blanca: la jugada libertaria para correr a Liberman y posicionar a Ferrández.

La interna feroz de La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral escaló en octubre de 2026 al interior de Bahía Blanca, donde el armado provincial conducido por Sebastián Pareja busca recortar la influencia del diputado bonaerense Oscar Liberman.

La estrategia oficialista apunta a promocionar al ex consejero escolar Felipe Ferrández como carta alternativa a la intendencia en 2027, desafiando el capital político que ostenta el economista.

El legislador viene de obtener un 32,43% en las municipales de 2023 frente al 36,7% del actual intendente Federico Susbielles, manteniendo un piso electoral competitivo en las encuestas locales.

Sin embargo, en los pasillos libertarios bahienses admiten que la conducción armadora busca evitar hegemonías tempranas y licuar las aspiraciones del diputado con nombres emergentes vinculados a Las Fuerzas del Cielo.

Muros en ANSES, cortocircuitos y la sombra del PRO

La disputa por el control territorial ya provocó desplazamientos en dependencias nacionales como la ANSES local, donde el sector de Pareja apartó a dirigentes ligados a Liberman para entronizar a Tomás Peyrano.

La visita del presidente Javier Milei expuso las fracturas del espacio cuando las tensiones por la foto oficial dejaron al descubierto quién disputa la lapicera frente a referentes empresarios como Gustavo "Turco" Elías.

El ajedrez opositor suma complejidad con la irrupción del PRO, donde Cristian Ritondo respalda a Gisela Caputo mientras sobrevuelan las figuras de Nidia Moirano y Héctor Gay. Frente a este armado atomizado, el diputado bonaerense enfrenta una masa de sectores que intentan obturar su candidatura directa, abriendo un escenario de dispersión que beneficia tácticamente al oficialismo del peronismo local.

El perfil de Ferrández y la mirada estratégica desde el Municipio

Con trayectoria en el colegio Puerto del Sur fundado por su madre María Teresa "Marité" Gonard, Ferrández fue candidato a concejal en 2025 y encarna el recambio generacional que empuja la cúpula bonaerense.

Ante la mirada atenta de Susbielles, la rosca libertaria deja en claro que la guerra de encuestas y operaciones anticipa una batalla feroz por la candidatura única en la Provincia de Buenos Aires.

Sin un acuerdo de cúpulas formalizado, el desenlace de la pelea bahiense dependerá de quién conserve el respaldo de la Casa Rosada al momento de confeccionar las listas.

Por ahora, la fractura libertaria amenaza con debilitar la alternativa opositora en un distrito clave de la Sexta Sección, postergando las definiciones electorales hasta que se aclare la interna partidaria.