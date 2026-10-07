Terremoto en La Plata: la guerra contra Chiqui Tapia catapulta a Verón como candidato a gobernador.

La guerra abierta entre Juan Sebastián Verón y Claudio "Chiqui" Tapia trascendió los límites del fútbol argentino y encendió en octubre de 2026 la rosca política en La Plata.

Una consultora de opinión pública comenzó a medir formalmente al presidente de Estudiantes de La Plata como eventual candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2027, tras las admisiones públicas del dirigente albirrojo sobre sondeos recibidos desde distintos espacios.

En los pasillos de la política provincial el dato generó revuelo porque el ex futbolista confirmó haber tenido ofrecimientos para competir por la intendencia platense y por el sillón de Calle 6.

Aunque remarcó que hoy su prioridad sigue siendo el club, la decisión de no cerrar ninguna puerta electoral activó los laboratorios de encuestas para evaluar su nivel de conocimiento y techo de imagen fuera del ámbito deportivo.

La trinchera contra la AFA y la rosca del Turco Sejem

El principal activo del titular del Pincha es haberse consolidado como la figura más combativa frente a la conducción de la AFA, cuestionando el modelo organizativo, los arbitrajes y la caja del fútbol.

En la Casa Rosada siguen con atención sus movimientos porque su perfil confrontativo contra el Chiqui Tapia atrae a la política nacional, proyectando su figura como un producto capaz de romper la polarización en la provincia más poblada del país.

Para articular una eventual armadura electoral en los 135 municipios bonaerenses, la rosca platense señala la reaparición de Matías "el Turco" Sejem, exdirector del Estadio Único durante el gobierno de Daniel Scioli.

En el ecosistema albirrojo recuerdan que el armado técnico exige operadores con rodaje para construir estructura territorial y garantizar la fiscalización en una contienda de escala provincial.

Del estadio de 1 y 57 a las urnas de la provincia

La carta de presentación institucional con la que Verón tienta a los armadores se respalda en sus gestiones al frente del Club Estudiantes de La Plata. Desde su triunfo en 2014 con el 70% de los votos y la reconstrucción del estadio en 1 y 57, el dirigente intenta posicionarse como un gestor probado, marcando que la experiencia en instituciones complejas sirve como plataforma para el salto político hacia la gestión pública.

El desenlace de esta jugada dependerá de la capacidad para traducir el aplauso de la tribuna en boletas reales dentro de las urnas. A un año de las definiciones para 2027, la sola aparición del apellido Verón en los sondeos bonaerenses confirma que la pelea por el fútbol argentino derivó en un ensayo electoral para el recambio de poder en el territorio bonaerense.