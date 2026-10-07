De la pantalla a la calle: las normas que cambian según la provincia

En Argentina, el intercambio sexual consentido entre adultos no constituye un delito a nivel nacional. Aun así, es una actividad que rara vez aparece en la agenda pública o en la cobertura cotidiana de los medios generalistas, salvo cuando surge en torno a un conflicto puntual o a una discusión normativa. Las reglas que inciden en su ejercicio no son iguales en todo el país: las normas contravencionales y de faltas provinciales, junto con las de la Ciudad de Buenos Aires, establecen criterios distintos, especialmente para el espacio público. Esa diversidad no se limita a Buenos Aires ni a las capitales provinciales; los datos de demanda digital muestran actividad en numerosas ciudades argentinas.

La demanda no reconoce fronteras internas

Un relevamiento basado en datos de navegación de plataformas de anuncios para adultos, tomado entre el 29 de abril y el 27 de julio de 2026, ordena las plazas argentinas por volumen de búsquedas. Buenos Aires encabeza con 2,88 millones de sesiones. Detrás aparecen cuatro ciudades que superan el millón: Tucumán con 1,28, Córdoba con 1,20, La Plata con 1,03 y Rosario con 1,01. Salta queda sexta, con 0,96.

El dato relevante no es el orden sino la dispersión. No hay una plaza grande y un desierto alrededor. Hay media docena de aglomerados con volúmenes del mismo orden de magnitud, repartidos entre el conurbano, el litoral, el centro y el noroeste. Cuando el mismo relevamiento ajusta la demanda de cada ciudad por la población de su provincia, el mapa se reordena todavía más: con la Ciudad de Buenos Aires como base 100, varias provincias del norte marcan entre 59 y 80, mientras Córdoba queda en 34 y Mendoza en 35.

Conviene tomar esas cifras por lo que son. Miden sesiones de navegación, no personas, y registran la ciudad buscada, no el lugar desde donde se busca. Aun con esas limitaciones, dicen algo difícil de discutir: la actividad tiene presencia en buena parte del territorio, no en un puñado de excepciones.

Los derechos, en cambio, se ganan de a una provincia

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina se formó en 1994 y se incorporó a la Central de Trabajadores de la Argentina un año después. Su historial de conquistas es concreto: la derogación de los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires, la eliminación de las figuras contravencionales que criminalizaban la actividad en Entre Ríos y en Santa Fe, y el reemplazo de la palabra «prostitución» por «trabajo sexual» en la normativa de Santiago del Estero.

Cada una de esas victorias tiene domicilio. Y ahí aparece el problema de fondo del esquema argentino: la venta de sexo entre adultos no constituye delito federal, pero se regula en los hechos mediante códigos contravencionales y de faltas que dicta cada provincia. Una derogación conseguida en Buenos Aires no ampara a nadie en Corrientes. Una trabajadora que se muda de provincia cambia de régimen sin cambiar de oficio, y en varias jurisdicciones esos artículos todavía habilitan una detención en la vía pública sin que medie ningún delito.

El efecto práctico es una geografía de derechos con forma de archipiélago. La misma conducta se tolera, se multa o se persigue según el lado del límite en el que ocurra. Nada de eso depende de una discusión sobre el trabajo sexual en abstracto. Depende de artículos redactados hace décadas en legislaturas provinciales que casi nadie revisa.

Lo que ocurre en la pantalla y lo que ocurre en la calle

El anuncio propio cambió una parte de la ecuación. Permite fijar condiciones sin intermediario, filtrar consultas antes de aceptarlas y evitar la exposición callejera que los códigos de faltas persiguen. Para muchas trabajadoras fue la vía por la que ganaron margen de decisión sobre su propia actividad.

¿Alcanza ese margen para compensar lo que el código provincial no ofrece? Los datos sobre el día a día de las mujeres que ejercen como escorts en Buenos Aires apuntan casi siempre en la misma dirección: decidir a quién se le responde y a quién no es la primera medida de seguridad, y se toma mucho antes de cualquier encuentro. Ese margen, de todos modos, se termina donde empieza la jurisdicción. La pantalla resuelve la puerta de entrada. El encuentro sigue ocurriendo en un territorio con su propio código de faltas y su propia comisaría.

Un federalismo que reparte mal

La cuestión aparece planteada en el informe exploratorio del Conicet sobre trabajo sexual y plataformas digitales: mover el punto de contacto hacia canales digitales no modifica por sí solo el marco normativo, ni el acceso a la salud, ni la relación con la fuerza pública.

Hay además un efecto de visibilidad invertida. Cuanto más se ordena la oferta en canales privados, menos presencia pública tiene el tema y menos incentivo tiene una legislatura provincial para revisar sus artículos. En las provincias donde el sexo pago se nombra poco, ese silencio no indica que el fenómeno sea menor. Los números de demanda apuntan justamente al revés.

El otro borde del debate es la trata. La Ley 26.364, sancionada en 2008, penaliza captar, trasladar o acoger personas con fines de explotación, e incluye de manera expresa el comercio sexual cuando media coerción o abuso de una situación de vulnerabilidad. Esa norma sí es federal y rige en todo el país. La asimetría queda a la vista: el delito grave está tipificado a nivel nacional, mientras la actividad autónoma y legal queda sujeta a veinticuatro criterios distintos. Cuando ambas cosas se confunden, la persecución recae sobre las trabajadoras y no sobre las redes que las explotan.

Lo que se arregla en una legislatura, no en un debate filosófico

El mapa de la demanda ya está dibujado y cubre buena parte del país. El de los derechos sigue teniendo forma de islas, con la mayor concentración en el área metropolitana. Acercar uno al otro no exige resolver antes la pregunta moral. Exige algo bastante más terrenal: revisar artículos de códigos provinciales, uno por uno, en las mismas legislaturas que los sancionaron. Es un trabajo lento y sin épica. También es el único que cambiaría algo real para una trabajadora que hoy cruza un límite provincial y, sin haber hecho nada distinto, pasa a estar en falta.