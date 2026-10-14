Mariana Brey suena en Quilmes para competir contra el esquema de Mayra Mendoza.

El armado de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral volvió a acudir a las figuras mediáticas de la pantalla chica. La periodista Mariana Brey reapareció en la rosca política del municipio de Quilmes como posible carta libertaria para disputar la intendencia en Argentina hacia 2027.

La panelista —firme defensora del presidente Javier Milei en los estudios de televisión— es sondeada por la conducción nacional para medir si su nivel de conocimiento público puede convertirse en votos reales en Provincia de Buenos Aires. Brey suena para la intendencia.

La versión reflota mediciones de imagen encargadas a comienzos de 2025 para testear su competitividad frente al armado oficialista. El municipio se encuentra conducido de manera interina por Eva Mieri, desde que la intendenta Mayra Mendoza asumiera como diputada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la irrupción de una figura externa despierta recelos en la dirigencia local, que rememora el antecedente del chef Martiniano Molina y los límites de la gestión cuando se carece de estructura barrial.

Nahuel Sotelo y Leandro Goria disputan la rosca territorial

La nómina de aspirantes violetas no se agota en la farándula porteña. En la contienda interna figura el legislador bonaerense Nahuel Sotelo, dirigente cercano a la agrupación Las Fuerzas del Cielo y al asesor presidencial Santiago Caputo.

En paralelo, el concejal Leandro Goria empuja su propia postulación bajo el padrinazgo del armador provincial Sebastián Pareja. Ambos referentes cuestionan la improvisación de listas y exigen que la candidatura al Palacio Municipal recaiga en dirigentes con militancia activa en los barrios.

El recuerdo de Martiniano Molina y el desafío de administrar el conurbano

La eventual postulación de la periodista reactiva la controversia sobre el impacto de las personalidades de la televisión en el Conurbano bonaerense. Quienes objetan la estrategia recuerdan la derrota de Molina en 2019 tras cuatro años de gestión ejecutiva.

Administrar los servicios públicos, el presupuesto de obras y la recolección de residuos en Quilmes requiere un volumen político que la alta exposición mediática en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no garantiza por sí sola, exponiendo los riesgos del experimento electoral.

El tablero político de la zona sur continuará bajo tensión mientras las espadas nacionales no definan la fórmula oficial. La Libertad Avanza intenta equilibrar la necesidad de sumar nombres atractivos en la boleta con la exigencia de contener a los cuadros que construyen territorialidad.

El peronismo local observa las fisuras del bloque opositor mientras blinda su caja municipal de cara a los comicios, atento al avance de los candidatos mediáticos.

La definición de la candidatura determinará el perfil estratégico del oficialismo nacional en el mayor bastión del peronismo sureño. Si Brey acepta la convocatoria, la campaña se polarizará entre el modelo de gestión territorial del kirchnerismo y la impugnación mediática libertaria.

Resta verificar si las encuestas confirman el techo electoral de la periodista o si los armadores optarás por un dirigente formado en los pasillos comunales.

Lo que tenés que saber sobre Mariana Brey en Quilmes