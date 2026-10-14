Concejal borracho quiere ser intendente de La Plata y tira su primer dardo etílico en la interna libertaria.

Juan Pablo es anaranjado, escribano, funcionario nacional y concejal de La Plata, todo al mismo tiempo, como si sus días etílicos tuvieran 72 horas. Para colmos, el lunes 28 de septiembre 2026 un inesperado operativo de alcoholemia lo sorprendió en la noche pinamarense con varias copas encima y le sacaron el registro de conducir. Habrá que ver si el tiempo le alcanza ahora para tantas funciones superpuestas teniendo que viajar en Uber.

JP ya se había dado el gusto de ser senador provincial amarillo durante ocho años y protagonista central de la Gestapo antisindical liderada por Mauri y Mariu en 2017. Ahora solo le queda ir por el premio mayor, la intendencia de La Plata, un cargo que supera en poder, presupuesto y prestigo, a varias provincias argentinas.

Y para no andar con chiquitas, decidió crear su propio "Diario de Yrigoyen": se trata de Dardo, un portal de noticias violeta con el nombre del fundador de La Plata (19 de noviembre de 1882) Dardo Rocha, que también fundó Necochea (1881), Coronel Vidal (1883), Pehuajó (1883) y Tres Arroyos (1884).

El alcohólico multifuncionario no quiere depender en su cruzada electoral de las mierdas humanas que se autodenominan periodistas. Por eso, ya anotó una cifra de 9 dígitos en su liebreta de inversiones de campaña para redes sociales y el desarrollo de su propio portal libertario Dardo: el que puede, puede.

Por estos días está transitando la etapa de reclutamiento de trabajadores de prensa entre los que nadan en el pequeño santuario del 5 por ciento de los no ensobrados, suponemos. "Ofrece menos que una pasantía y en negro", le dijeron a PrimeraPagina.info dos de los muchos escribas tentados por el Colo. Raro teniendo en cuenta los montos que estima gastar en su intentona épica.

Dardo, el futuro hijo virtual del choborra violeta

La interna de La Libertad Avanza en La Plata incorporó un nuevo elemento: un medio de comunicación vinculado a la familia de uno de sus principales dirigentes. El entorno del concejal Juan Pablo Allan, identificado con Patricia Bullrich, prepara el lanzamiento de Dardo, un portal digital orientado a un público libertario y conservador.

El proyecto aparece mientras Allan y el diputado provincial Juan Esteban “Juanes” Osaba, cercano a Sebastián Pareja, buscan posicionarse para la disputa por la intendencia platense en 2027. La novedad es que la competencia por el liderazgo libertario también comienza a jugarse en el terreno de la comunicación.

La iniciativa tiene un protagonista empresarial: Juan Francisco Allan, hermano del concejal y dueño de la firma publicitaria WOW, responsable del emprendimiento. El portal se llamará Dardo, en referencia al fundador de la ciudad, Dardo Rocha, y sus impulsores proyectan una ambiciosa redacción de 400 metros cuadrados.

El vínculo familiar entre un aspirante a intendente y el propietario de un medio abre interrogantes sobre la relación que tendrá el proyecto con la actividad partidaria. La identidad editorial, la organización periodística y la cobertura de los distintos sectores políticos serán aspectos centrales para observar cuando comience a funcionar.

Un lanzamiento cargado de señales políticas

La fecha elegida para presentar el portal también tiene significado en el escenario local. De acuerdo con la información a la que accedió PrimeraPagina.info, Dardo tiene previsto lanzarse el miércoles 18 de noviembre 2026, un día antes del aniversario de La Plata y en coincidencia con la tradicional gala anual de la Fundación Florencio Pérez, vinculada al histórico y poderoso diario El Día.

La elección del calendario permite leer el lanzamiento como una búsqueda de visibilidad dentro del ecosistema periodístico platense. Desde el entorno del proyecto lo presentan como el primer portal violeta de la ciudad, una definición que anticipa el público al que pretenden dirigirse.

El nombre de Allan ya forma parte de la discusión electoral libertaria. Exsenador bonaerense y dirigente cercano a Bullrich, encabezó la lista de concejales de la alianza oficialista en 2025 y aparece entre quienes aspiran a competir por la intendencia que hoy conduce Julio Alak.

Osaba, Pareja y la disputa por el control territorial

Del otro lado se encuentra Juanes Osaba, dirigente vinculado al armado de Sebastián Pareja y al sector que responde a Karina Milei. El diputado provincial consolidó protagonismo dentro del bloque libertario bonaerense y sostiene actividad política en La Plata, donde también aparece mencionado como posible candidato para 2027.

La tensión entre ambos no se explica únicamente por ambiciones individuales: expresa la convivencia de sectores con conducciones y recorridos distintos dentro de una misma alianza. El parejismo y el bullrichismo comparten el espacio electoral, pero eso no elimina la competencia por su representación local.

La relación entre Allan y Osaba, además, combina disputa y cooperación. Ambos participaron de encuentros de La Libertad Avanza destinados a mostrar unidad y coordinar la actividad política platense, incluso cuando circulaban versiones sobre diferencias internas.

La fotografía compartida puede ordenar una reunión, pero no resuelve quién tendrá la candidatura cuando llegue el cierre de listas. Esa definición dependerá de las negociaciones partidarias, de las alianzas que se mantengan y de las reglas electorales vigentes en 2027.

La otra disputa: medios, publicidad y política

La información sobre WOW agrega una dimensión empresarial al lanzamiento. La firma de Juan Francisco Allan comercializa cartelería en espacios públicos de La Plata, actividad que la vincula con el mercado publicitario local.

La coincidencia entre negocios de comunicación y relaciones políticas vuelve relevante conocer cómo se financiará Dardo y qué independencia tendrá su cobertura. Esas preguntas no constituyen una acusación de irregularidad: son parte del análisis de un emprendimiento periodístico cuyos propietarios mantienen un vínculo familiar directo con un dirigente que busca ampliar su influencia electoral.

La creación de un portal identificado con posiciones libertarias también plantea una discusión sobre el papel de los medios en la competencia política. Una publicación puede sostener una línea editorial definida y, al mismo tiempo, ejercer el periodismo con criterios propios; lo determinante será cómo distinga información, opinión, publicidad y comunicación partidaria.

Mientras tanto, el intendente Julio Alak observa un escenario opositor en el que todavía conviven distintas aspiraciones. Allan busca ampliar su presencia, Osaba representa una de las principales referencias del parejismo y otros dirigentes del PRO y del universo libertario mantienen expectativas para 2027.

El lanzamiento de Dardo no define una candidatura, pero muestra que la competencia por instalar nombres y construir visibilidad ya está en marcha. En La Plata, la disputa por el próximo gobierno municipal también tendrá un capítulo en las pantallas.

Lo que tenés que saber sobre Dardo y la interna libertaria