San Juan, la caja negra de Orrego: $4.800 millones en compras y US$900.000 para Flybondi

Bajo una supuesta retórica de transparencia institucional, la administración del gobernador Marcelo Orrego se ha consolidado como un engranaje implacable de desamparo popular, donde los recursos de los sanjuaninos se dilapidan en negociados turbios, contrataciones oscuras a socios políticos y millonarios subsidios a corporaciones intocables mientras el pueblo sufre la indigencia. Lejos de la pulcritud que pregona el discurso oficial, el orreguismo transita su gestión cercado por expedientes escandalosos que apestan a corrupción sistémica, cifras millonarias injustificables y un vaciamiento sistemático de las prioridades comunitarias.

El caso más emblemático de esta fiesta con dinero ajeno es el grotesco convenio firmado con la aerolínea low cost Flybondi, a la que el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte le inyectó la friolera de 900.000 dólares en aportes no reembolsables. Este negociado, expuesto con crudeza en investigaciones periodísticas y en medios nacionales, garantizó un blindaje financiero a una empresa privada que puede retirarse cuando plazca con un preaviso de 60 días sin obligación de devolver un solo centavo al Estado provincial, mientras los ciudadanos padecen cancelaciones masivas de vuelos, demoras indignantes de hasta nueve horas y un vaciamiento operativo que deja a San Juan incomunicada.

A este desfalco se le suma la reciente y lapidaria denuncia penal que salpica directamente al corazón del Ejecutivo por el direccionamiento obsceno de compras directas. La administración orreguista canalizó nada menos que 4.794.159.559 pesos a través de 465 adjudicaciones excepcionales a favor de un mismo empresario y socio político, José Nazareno Gazze. Entre los expedientes figuran obscenidades administrativas difíciles de tolerar: kits escolares inflados, compras fraccionadas para ocultar montos, eventos protocolares millonarios y una insólita bandera ceremonial adquirida por 1.885.200 pesos, cuando en el mercado su valor real no supera los 400.000 pesos, configurando un sobreprecio escandaloso superior al 100%. A esto se añaden las arbitrarias expropiaciones de campos particulares para entregarlos a intereses mineros corporativos por sobre los derechos de los propietarios locales, y las recurrentes remociones en la Secretaría de Seguridad envueltas en sospechas por manejo discrecional de combustibles e insumos policiales.

Mientras los bolsillos de los amigos del poder se multiplican obscenamente al amparo del Boletín Oficial y de licitaciones a medida, la provincia entera experimenta un abandono desesperante: hospitales desabastecidos, salarios de indigencia para docentes y estatales, y familias enteras sumidas en la pobreza estructural. La gestión de Marcelo Orrego no es más que una cleptocracia de guantes blancos que convirtió los despachos públicos en una cueva de negociados impunes, condenando al pueblo sanjuanino a la miseria y al saqueo sistemático de su futuro.