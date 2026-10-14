Ensenada será sede del IV Plenario de Mujeres de la CGT Regional La Plata

El próximo sábado 31 de octubre, desde las 9, las mujeres de la CGT Regional La Plata realizarán su IV Plenario en el Camping de SOSBA, en Ensenada. La convocatoria reunirá a entre 400 y 450 mujeres del movimiento obrero organizado en una jornada de debate, intercambio y construcción sindical.

El encuentro llevará el nombre de “Cra. Marta Ayala”, en homenaje a una histórica referente sindical. La distinción busca mantener presente su trayectoria dentro de un espacio que apunta a consolidar la participación de las mujeres en las organizaciones gremiales.

Durante la jornada, las participantes abordarán problemáticas actuales del mundo del trabajo y discutirán los desafíos que enfrentan las mujeres dentro de las estructuras sindicales. La convocatoria también buscará fortalecer su protagonismo en los ámbitos de representación y decisión del movimiento obrero.

La elección de Ensenada como sede volverá a reunir en la región a representantes de distintos sectores gremiales, en una actividad que combina debate interno, organización y articulación entre trabajadoras.

Con esta cuarta edición, las Mujeres de la CGT Regional La Plata buscarán dar continuidad a un espacio colectivo para intercambiar experiencias, poner en común demandas y fortalecer la presencia femenina en la vida sindical.