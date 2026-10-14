Sebastián Pareja arma su ejército juvenil para 2027 y pone a Kicillof en la mira.

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, encabezó el sábado 10 de octubre de 2026 un congreso de la juventud libertaria en Morón, con más de mil asistentes según los organizadores. El encuentro reunió a dirigentes nacionales, legisladores bonaerenses y referentes juveniles para fortalecer la militancia territorial de cara a 2027.

Detrás de las consignas sobre la libertad apareció un objetivo político concreto: organizar a una nueva generación de militantes para disputar el poder provincial y enfrentar al kirchnerismo. El acto fue presentado por la organización como una demostración de crecimiento de su estructura partidaria.

La convocatoria tuvo un protagonista excluyente: Sebastián Pareja, uno de los dirigentes encargados de consolidar el armado libertario en el principal distrito electoral del país. Desde el escenario, destacó la expansión de la juventud provincial y su capacidad de combinar formación política con presencia territorial.

El mensaje dejó en claro que La Libertad Avanza pretende transformar el entusiasmo juvenil que acompañó a Javier Milei en una organización capaz de intervenir en las disputas locales. El desafío para Pareja será convertir esa movilización en una estructura sostenida más allá de los actos partidarios.

La juventud libertaria, entre la épica y la necesidad de ganar territorio

Pareja sostuvo que el presidente Javier Milei considera fundamental el papel de los jóvenes en la Argentina que viene. También afirmó que el compromiso de ese sector con el proyecto libertario será determinante para los desafíos electorales de 2027.

La apelación a la juventud funciona como una apuesta política de largo plazo: formar dirigentes, sostener la militancia y disputar presencia en municipios donde el peronismo conserva estructuras históricas. La convocatoria de Morón buscó exhibir esa capacidad organizativa ante la dirigencia partidaria.

El coordinador bonaerense de la juventud libertaria, Sebastián Acuña, reforzó esa línea al presentar a los militantes como integrantes de una generación que contribuyó a llevar a Milei a la Presidencia.

Según su exposición, el objetivo es continuar la formación política y sostener un proyecto que trascienda a sus protagonistas actuales. La conducción juvenil intenta pasar de la identificación con un liderazgo nacional a una tarea mucho más exigente: construir organización propia en el territorio bonaerense. Esa transición será una de las claves del crecimiento electoral del espacio.

Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez: las caras del recambio libertario

La presencia de Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez aportó visibilidad al congreso y reforzó la conexión entre la militancia bonaerense y figuras reconocibles del universo libertario. Ambos participaron de una jornada que también contó con la coordinadora nacional de la juventud, Rocío Gómez, y legisladores provinciales.

El oficialismo busca que sus referentes jóvenes no sean solamente rostros de campaña, sino también herramientas de convocatoria para ampliar la organización partidaria. El encuentro incluyó paneles de formación y debate sobre los desafíos políticos de los próximos años.

Sharif Menem aseguró que la juventud de La Libertad Avanza es la más convocante del país y sostuvo que su partido es el que más espacio ofrece a las nuevas generaciones.

Kicillof, el adversario elegido para ordenar la tropa

La intervención más confrontativa estuvo a cargo de Rocío Gómez, quien apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof y su administración. La dirigente cuestionó el funcionamiento de las escuelas, los hospitales y la seguridad provincial, y planteó la necesidad de un cambio político en PBA. El kirchnerismo volvió a funcionar como el adversario alrededor del cual La Libertad Avanza busca ordenar a su militancia y construir identidad electoral.

La elección del blanco político no es casual. La provincia de Buenos Aires concentra una enorme cantidad de votantes, una extensa red de municipios y una estructura territorial en la que el peronismo mantiene una presencia significativa. Para Pareja, disputar ese escenario exige algo más que repetir el discurso presidencial: necesita dirigentes locales, fiscales, candidatos y una militancia que conozca cada distrito. El congreso juvenil se inscribe en ese proceso de construcción partidaria.

Pareja acelera el armado y la pelea de 2027 ya empezó

Aunque el encuentro fue presentado como una jornada de capacitación y debate, su contenido tuvo una evidente proyección electoral. Los mensajes de Pareja, Acuña y Gómez coincidieron en destacar la continuidad del proyecto libertario y la necesidad de prepararse para los próximos desafíos.

La dirigencia bonaerense ya trabaja sobre el calendario de 2027, cuando deberá demostrar si puede transformar su crecimiento político en una alternativa de gobierno provincial. El evento, sin embargo, no anunció candidaturas ni definiciones sobre una eventual fórmula para la Gobernación.

La asistencia de diputados, senadores, concejales y dirigentes locales también mostró la intención de integrar a la juventud dentro de una estructura política más amplia. Esa articulación puede resultar importante para la selección de cuadros y la organización territorial de futuras campañas.

El desafío de Pareja será evitar que el congreso quede reducido a una fotografía multitudinaria y convertir esa energía militante en presencia política sostenida. La construcción de poder bonaerense se juega en los municipios, no solamente en los escenarios.

Mucha épica libertaria

El acto de Morón dejó una imagen de movilización que La Libertad Avanza buscará capitalizar políticamente. La juventud puede aportar entusiasmo y militancia, pero una fuerza que aspira a gobernar Buenos Aires necesita también propuestas concretas para los problemas cotidianos de sus habitantes. Seguridad, educación, salud, infraestructura y empleo serán parte inevitable de esa discusión.

La conducción libertaria eligió confrontar con Kicillof y el kirchnerismo, mientras fortalece su organización hacia las próximas elecciones. Pareja apareció como el dirigente encargado de articular esa estrategia en el territorio provincial.

La apuesta es clara: convertir la militancia juvenil en una herramienta de poder para 2027; la incógnita es si ese despliegue alcanzará para disputar una provincia mucho más compleja que cualquier consigna de campaña. Por ahora, Morón fue el escenario de una demostración política y del comienzo de una nueva etapa del armado bonaerense.

Lo que tenés que saber sobre el congreso libertario en Morón