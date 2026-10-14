Buscaban a un desaparecido y hallaron un tesoro oculto en un inodoro.

La Prefectura Naval Argentina encontró cuatro lingotes de oro escondidos en el depósito de agua de un inodoro en desuso durante dos allanamientos realizados en Caleta Olivia, Santa Cruz, cuyos resultados fueron informados el 9 de octubre de 2026. Las piezas pesaban, en conjunto, más de 2,5 kilos, mientras que el valor estimado de todos los bienes incautados superó los $1.200 millones. Lo que comenzó como una investigación por la desaparición de un hombre terminó con un hallazgo millonario y una nueva incógnita sobre la procedencia del metal precioso.

La investigación se originó el 7 de diciembre de 2025, cuando se denunció la desaparición de un hombre en esa ciudad patagónica. Según informó OPI Santa Cruz, se trata de Mario César “Pato” García, de 50 años, cuyo paradero continúa siendo objeto de las actuaciones judiciales. Los investigadores buscaban reconstruir qué había ocurrido con una persona y terminaron descubriendo una fortuna cuidadosamente escondida dentro de una vivienda. El hallazgo no demuestra, por sí mismo, que el oro esté relacionado con la desaparición.

El escondite menos pensado: un inodoro fuera de servicio

Los efectivos ingresaron a una de las viviendas señaladas por la investigación y revisaron minuciosamente sus instalaciones. En el baño encontraron un sanitario que ya no se utilizaba, con un depósito de agua empotrado en la pared. Dentro de ese espacio, donde nadie esperaría encontrar semejante fortuna, estaban ocultos los cuatro lingotes que ahora deberá analizar la Justicia. En el inmueble fueron identificadas tres personas mayores de edad.

El procedimiento permitió secuestrar también un automóvil, un equipo DVR utilizado para almacenar grabaciones, dos teléfonos celulares y 38 vainas, además de tres sobres con muestras obtenidas mediante hisopados sobre una heladera. Todos esos elementos fueron incorporados a la investigación para determinar su posible valor probatorio. La presencia de oro, material balístico y muestras biológicas convirtió el allanamiento en una diligencia de especial interés para los investigadores. Sin embargo, todavía no se informó públicamente qué relación concreta existe entre esos objetos y la desaparición.

La pista de una minera saqueada en 2023

El comunicado oficial de Prefectura incorporó un antecedente que amplía el alcance de la investigación. Durante 2023, una empresa minera de Santa Cruz sufrió un robo millonario en el que fueron sustraídos lingotes de oro y plata de una bóveda. Los investigadores ahora intentan establecer si las piezas encontradas en el inodoro pueden vincularse con aquel golpe, aunque esa conexión todavía no está demostrada. La procedencia del metal será una cuestión central para las próximas pericias.

La fuerza federal también señaló, de manera preliminar, que las características del material podrían corresponder a oro refinado utilizado en joyería. En su explicación mencionó modalidades de comercialización que pueden involucrar alteraciones de sellos o declaraciones destinadas a eludir controles, sin afirmar que eso haya ocurrido con las piezas secuestradas. El origen, la pureza, los sellos y la trazabilidad de los lingotes serán determinantes para saber de dónde salieron y cómo llegaron a esa vivienda. Por ahora, ninguna hipótesis puede darse por confirmada.

Siete personas identificadas y dos viviendas allanadas

En el segundo domicilio, los prefectos identificaron a otras cuatro personas: dos adultos y dos menores de edad. Allí fueron secuestrados dos teléfonos celulares que también quedaron a disposición de la Justicia. En total, siete personas fueron identificadas durante los procedimientos, pero esa circunstancia no equivale a una detención ni acredita participación en un delito. Las autoridades dispusieron que quedaran vinculadas a la causa mientras avanzan las diligencias.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, con intervención del secretario Kevin Daniel Rearte. Las tareas de inteligencia e investigación de Prefectura se desarrollan formalmente desde el 6 de mayo de 2026, después de actuaciones previas vinculadas con la desaparición. El descubrimiento del oro agregó una línea de trabajo a un expediente que ya llevaba meses de pesquisas y procedimientos. También se habían realizado medidas durante agosto y septiembre.

Una fortuna secuestrada y demasiadas preguntas abiertas

La valuación superior a $1.200 millones difundida oficialmente corresponde al conjunto de los bienes incautados, incluidos los lingotes y otros objetos. La información de Prefectura describe cuatro piezas cuyo peso total supera los 2,5 kilos, aunque algunas publicaciones periodísticas mencionaron diez kilos al interpretar que cada barra pesaba 2,5 kilos. Ante esa diferencia, el dato más sólido para publicar es el consignado en los comunicados oficiales: cuatro lingotes y más de 2,5 kilos de peso total. Una pericia permitirá precisar las características y el valor de las piezas.

El caso mantiene abiertos interrogantes sobre la desaparición de García, la procedencia del oro y la eventual conexión con el robo a la minera. Ninguna de esas relaciones quedó acreditada en los comunicados consultados. La imagen de una fortuna escondida en el tanque de un inodoro resulta impactante, pero el verdadero desafío judicial será reconstruir qué ocurrió con el hombre desaparecido y por qué esos lingotes estaban allí. Los resultados de las pericias serán decisivos para avanzar.