Moreno y José C. Paz: denuncian disparos y amenazas de tomas de tierras | VIDEO

Una denuncia difundida en redes sociales describe una noche de tensión en la zona comprendida entre Moreno y José C. Paz, en el noroeste del conurbano bonaerense. Según el relato, propietarios de campos habrían efectuado disparos al aire para impedir presuntas ocupaciones de terrenos, mientras grupos de personas protagonizaban enfrentamientos y la Policía encontraba dificultades para intervenir. La gravedad de esas acusaciones exige determinar qué ocurrió, dónde sucedió y si existieron denuncias policiales o actuaciones judiciales. Hasta el momento, el episodio específico no pudo corroborarse de manera independiente.

La publicación asegura que los propietarios recurrieron a disparos para evitar el ingreso de personas a sus tierras. También sostiene que patrulleros se habrían retirado después de recibir ataques con piedras. De confirmarse, ambos hechos abrirían interrogantes sobre la seguridad de los vecinos y la respuesta de las fuerzas policiales ante un conflicto territorial. Sin embargo, el relato no identifica un establecimiento, una calle ni un expediente que permita reconstruir la secuencia.

El temor a las ocupaciones y los riesgos de la violencia

Los conflictos por la ocupación de tierras pueden involucrar reclamos habitacionales, disputas de propiedad y denuncias de usurpación. Su resolución corresponde a las autoridades judiciales y de seguridad, dentro de los procedimientos establecidos por la ley. Los disparos al aire, aun cuando se invoque la defensa de una propiedad, pueden poner en riesgo a terceros y requieren una evaluación de las circunstancias concretas. No se dispone de información suficiente para determinar si se utilizaron armas ni quiénes las habrían disparado.

El relato difundido describe gritos, discusiones y una situación de desorden durante la noche. Esos testimonios pueden constituir un punto de partida para una investigación, pero necesitan corroboración mediante registros originales, declaraciones identificables y documentación oficial. Una grabación puede mostrar una escena de tensión sin demostrar necesariamente quién inició el conflicto, cuál era el motivo o qué ocurrió antes de que comenzara a filmarse. El video mencionado no fue adjuntado al material recibido.

La denuncia sobre la retirada policial

Uno de los señalamientos más delicados sostiene que efectivos policiales se habrían alejado cuando comenzaron a arrojar piedras contra sus vehículos. De verificarse, correspondería establecer qué dependencia intervino, cuántos agentes participaron y si se solicitaron refuerzos. La evaluación de un operativo requiere conocer las órdenes impartidas, los riesgos existentes y las medidas adoptadas para proteger a los vecinos. Por ahora no hay constancia pública verificada de ese procedimiento.

🚩Moreno y José C. Paz: denuncian disparos y amenazas de tomas de terrenos. https://t.co/PlAQKJCUO2 — Walter Scheffer (@schefferwalter) October 12, 2026

La seguridad provincial depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, mientras los municipios participan mediante sus dispositivos locales de prevención y coordinación. En conflictos de tierras también pueden intervenir fiscalías y juzgados, según las denuncias presentadas. La pregunta institucional es qué respuesta recibieron las personas involucradas y si hubo medidas para impedir una escalada de violencia. Para responderla hacen falta datos concretos sobre el lugar y la fecha.

La mención de cuerpos encontrados necesita una investigación separada

La publicación también afirma que aparecieron cuerpos en zonas aledañas. Es una acusación especialmente grave que no viene acompañada de identidades, fechas, ubicaciones ni referencias a causas judiciales. Sin esos elementos, no corresponde vincular presuntos hallazgos de cadáveres con las supuestas ocupaciones de terrenos. Cualquier muerte violenta debe investigarse por sus propias circunstancias y con información verificable.

Tampoco existen elementos aportados que permitan atribuir las presuntas tomas a una organización política determinada. La expresión «tierras kirchneristas» forma parte de la caracterización del autor de la denuncia, no de una conclusión acreditada. La identificación de responsables exige pruebas sobre conductas concretas, no solamente referencias a la pertenencia partidaria de las autoridades locales. La discusión política no debe reemplazar la investigación de los hechos.

Un antecedente de violencia real en el límite de ambos municipios

El 8 de octubre de 2026, un joven fue baleado durante el robo de su motocicleta sobre la avenida Lamas al 7600, cerca del límite entre José C. Paz y Moreno. Dos delincuentes efectuaron al menos nueve disparos y dos proyectiles impactaron en una pierna de la víctima, según la información policial publicada por distintos medios. Ese ataque está documentado y refleja un episodio grave de inseguridad en la zona, aunque no guarda una relación demostrada con las presuntas tomas de terrenos. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Los vecinos de cualquier localidad tienen derecho a reclamar prevención, patrullaje y respuestas frente a amenazas contra sus propiedades o su integridad. Las autoridades, por su parte, deben intervenir dentro de la ley y garantizar la protección de todas las personas involucradas. La denuncia que circula en redes merece ser esclarecida precisamente porque describe situaciones que, si ocurrieron, podrían haber puesto vidas en peligro. Confirmar los hechos es el primer paso para determinar responsabilidades.