Santamarina, el camaleón de Tandil: del PRO a Milei por la intendencia.

El armado de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral enfrenta un incómodo papelón político en la Provincia de Buenos Aires. El concejal Gonzalo Santamarina —líder de Acción Tandilense y referente libertario local— quedó expuesto tras boicotear la presentación de nueve patrulleros destinados al programa Centinela Rural.

La inversión superior a los $300 millones de pesos fue encabezada por el intendente radical Miguel Lunghi, pero el edil prefirió ausentarse de la cita en Argentina para evitar sacarse una foto que comprometa su relato opositor hacia 2027. Santamarina pegó el faltazo en Tandil.

El faltazo institucional provocó indignación en los pasillos de la Municipalidad de Tandil. Apenas días antes de la entrega de la flota compuesta por camionetas Fiat Titano y motocicletas Honda, la bancada libertaria había asistido a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante para exigir el tratamiento de expedientes propios.

La negativa a acompañar los actos de gestión evidencia que el dirigente utiliza la problemática delictiva como un instrumento de rosca electoral, priorizando la especulación sobre las soluciones.

Del macrismo de Vidal al Credo Libertario: la colección de camisetas

La trayectoria de Santamarina desnuda un raid de reconfiguraciones partidarias al servicio de su proyecto personal. Durante el mandato de Mauricio Macri, se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Trabajo de la Nación bajo las órdenes de Jorge Triaca, integrando el dispositivo bonaerense que respondía a María Eugenia Vidal.

Tras quedar desplazado de la estructura del PRO, fundó una fuerza vecinalista para finalmente negociar el sello violeta de Javier Milei en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cambiando de camiseta según la marea.

Portación de apellido, linaje patricio y el desafío de presentar propuestas

El edil apela a la memoria de su linaje patricio —vinculado al estanciero Ramón Santamarina y al exintendente Antonio Santamarina— para posicionarse como la renovación local. Sin embargo, en el mapa político serrano advierten que los títulos nobiliarios no sustituyen la falta de una plataforma de gobierno sólida. Enfrentar la dilatada hegemonía de Miguel Lunghi requiere planes concretos sobre el gasto público y los servicios comunitarios, no meras chicanas mediáticas para captar minutos de televisión.

La contradicción entre el discurso de la austeridad y las actitudes del bloque libertario compromete el armado opositor en la zona serrana. Reclamar partidas para la prevención del delito pero ausentarse cuando el Estado comunal concreta la compra de equipamiento deja al descubierto un doble estándar difícil de explicar a los vecinos.

La utilización de los recursos institucionales con fines proselitistas liquida la credibilidad de quien pretende presentarse como un modelo de renovación ética.

El camino hacia el turno electoral de 2027 medirá la consistencia del proyecto libertario en el municipio bonaerense. Los votantes de la región exigirán algo más que la portación de un apellido histórico y alianzas de ocasión con el gobierno nacional.

Si Gonzalo Santamarina aspira a disputar la intendencia con posibilidades reales, deberá abandonar el cálculo especulativo y rendir cuentas sobre sus propuestas antes de salir a pedir el voto.