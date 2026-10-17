Milei muestra restaurantes llenos mientras millones de argentinos cuentan monedas para sobrevivir.

Javier Milei encontró en las imágenes de restaurantes llenos una forma de defender su relato económico, pero las fotografías no alcanzan para describir la situación social de la Argentina. Mientras el Presidente celebra escenas de consumo en redes, el INDEC registró una caída real interanual del 2,1% en las ventas de supermercados durante julio de 2026. El país no entra en una foto de Palermo, y mucho menos cuando millones de personas organizan sus gastos alrededor de lo que ya no pueden comprar. La distancia entre la comunicación oficial y la experiencia cotidiana de numerosos hogares es el verdadero centro de la discusión.

Hay algo profundamente irritante en utilizar una mesa ocupada como argumento de bienestar económico. Una familia puede salir a cenar una vez al mes y pasar las otras semanas ajustando el presupuesto; un restaurante puede estar lleno mientras otros comercios pierden ventas. Convertir una excepción visible en una explicación nacional es una forma de comunicación que simplifica hasta el absurdo la realidad de quienes viven de su salario. Milei dispone de estadísticas, informes y equipos técnicos para fundamentar sus afirmaciones sin depender de imágenes seleccionadas.

La Argentina que no aparece en las publicaciones presidenciales

La realidad social se observa mejor en las decisiones que toman los hogares que en las fotografías de una noche de sábado. Está en quien compara precios durante media hora, en el jubilado que posterga una compra y en el trabajador que necesita financiar gastos corrientes. El ajuste cotidiano no siempre produce imágenes espectaculares: muchas veces se manifiesta en una compra menos, una salida cancelada o una deuda que se acumula. Esas experiencias no permiten calcular por sí solas un indicador nacional, pero ayudan a entender qué significan los números para las personas.

Las estadísticas oficiales ofrecen un contraste más sólido. En julio de 2026, las ventas reales de supermercados retrocedieron 2,1% interanual y las de autoservicios mayoristas bajaron 1,1%; los centros de compras registraron una mejora interanual del 1,9%, pero acumulaban una caída real del 2% entre enero y julio. El consumo no se comporta de manera uniforme, y precisamente por eso es engañoso elegir solamente la escena que favorece al Gobierno. La economía requiere mirar sectores, períodos y diferencias sociales, no fotografías aisladas.

El bolsillo tiene una memoria que ninguna campaña puede borrar

El deterioro social también se refleja en la pobreza. En el Gran La Plata, la medición del primer semestre de 2026 ubicó la incidencia en 37,8%, frente al 31,5% del semestre anterior, con unas 359.000 personas bajo la línea de pobreza. En los partidos del Gran Buenos Aires, la proporción pasó del 32,6% al 36,9%, con aproximadamente 4,89 millones de personas afectadas. Es difícil hablar de prosperidad generalizada sin hacerse cargo de una realidad en la que millones de bonaerenses no alcanzan a cubrir una canasta básica. Esos datos territoriales no describen por sí solos a todo el país, pero muestran la magnitud del problema en dos regiones densamente pobladas.

No se les ocurra compartir esta imagen del Alto Palermo porque el periodismo que promueve el apocalipsis se va a poner muy mal... y algunos hasta te pueden hacer amenazar por sus familia directos... CIAO! https://t.co/p8PNpTVsgx — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2026

Para quienes atraviesan dificultades económicas, la discusión sobre restaurantes llenos puede resultar especialmente distante. El comerciante conoce su facturación, el trabajador sabe cuánto le rinde el sueldo y una familia endeudada conoce el peso de cada vencimiento. Ninguna publicación presidencial modifica esas cuentas ni transforma una mejora puntual de actividad en alivio para todos los hogares. La política económica debería explicarse con resultados verificables y también con atención a quienes no perciben esos resultados en su vida diaria.

El Presidente frente al espejo de sus propias estadísticas

Milei tiene derecho a defender su programa, destacar indicadores positivos y discutir con sus críticos. Lo que resulta cuestionable es utilizar imágenes particulares para sugerir conclusiones generales que los datos no necesariamente sostienen. Un presidente no debería necesitar que una esquina concurrida haga el trabajo que corresponde a las estadísticas oficiales. En julio de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró una caída del 1,4% interanual y del 2,9% respecto de junio, una señal que exige una explicación más seria que una secuencia de mesas ocupadas.

🗣️ "Si hay alguien que sabe de microeconomía soy yo": la contundente definición de Javier Milei con @edufeiok sobre los premiados con el Nobel de Economía https://t.co/gvDHHWXriK — Radio Mitre (@radiomitre) October 12, 2026

El problema de fondo no es fotográfico, sino político. Cuando un gobierno elige comunicar bienestar a través de escenas que una parte importante de la población no reconoce como propias, corre el riesgo de profundizar la distancia entre el discurso presidencial y la experiencia social. La confianza pública no se construye diciéndole a la gente qué debería sentir frente a su bolsillo, sino explicando con precisión qué está ocurriendo y qué resultados puede esperar. La crítica a esa estrategia no implica negar que existan sectores que mejoran o personas que pueden consumir.

Las fotografías pasan; las cuentas quedan

Un restaurante lleno demuestra que hubo clientes en ese restaurante. Un shopping concurrido muestra circulación de personas, no necesariamente crecimiento real de las ventas ni recuperación del poder adquisitivo. El error empieza cuando desde la Presidencia se pretende convertir una postal favorable en una prueba suficiente del estado económico de toda la Argentina. La realidad es más amplia, más desigual y mucho menos cómoda que una publicación de redes sociales.

FOTOS PARA SOSTENER UN RELATO QUE YA NADIE COMPRA. Vieron que Milei sube fotos y videos de restaurantes llenos o de lugares céntricos con mucha gente para demostrar que el consumo está “bárbaro”. Es bastante ridículo. Que un sábado a la noche haya gente en Palermo, en un shopping o en un restaurante no es un indicador económico. Es una foto. También podrías filmar un local vacío y decir exactamente lo contrario. El truco es bastante viejo: elegir una imagen que confirme tu relato y mostrarla como si explicara la realidad de todo un país. Pero estamos hablando del Presidente. Tiene a disposición todas las estadísticas del Estado para saber qué pasa con el consumo, los salarios, las ventas, la actividad y el empleo. No debería necesitar recorrer las redes buscando fotos de mesas ocupadas ni salir con el celular a encontrar una esquina llena de gente que confirme lo que quiere contar. Y, sin embargo, Milei decide ocupar su tiempo en eso. Pero hay algo peor: es casi una falta de respeto a la inteligencia de la gente. El que llega con lo justo a fin de mes sabe perfectamente lo que le pasa. El que tuvo que recortar gastos lo sabe. El comerciante sabe cuánto vende. El que está endeudado sabe cuánto debe. Nadie necesita que el Presidente le muestre la foto de un restaurante lleno para explicarle cómo está la economía. Porque cuando desde el poder te muestran esas imágenes para decirte que, en realidad, todo está funcionando, la sensación es bastante desagradable: no solo minimizan tus problemas, sino que además pretenden convencerte de que no existen. Y quizás Milei todavía no se dio cuenta de algo: ya le sacamos la ficha. No por las fotos de los restaurantes. Por todo. Por las promesas grandilocuentes. Por anunciar cosas como si ya hubieran pasado. Por exagerar cada dato que le conviene y esconder el que no. Por vender como un éxito cualquier cosa y, cuando la realidad no acompaña, buscar a quién echarle la culpa. Al principio puede funcionar. La gente puede creer, entusiasmarse, bancar, esperar. Pero después pasa el tiempo. Y uno empieza a darse cuenta. Ese es el problema que tiene Milei hoy. Ya sabemos cuándo está vendiendo humo. Ya conocemos el truco. Ya vimos demasiadas veces la misma película. Presidente, ya te sacamos la ficha. Que tengan un buen domingo. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) October 11, 2026

Milei puede insistir con imágenes optimistas, pero su gestión será evaluada por variables que no dependen de una cámara: empleo, ingresos, pobreza, actividad, inflación y capacidad de consumo. Para una familia que llega con dificultades a fin de mes, esas cifras tienen consecuencias concretas. La Argentina no necesita que le muestren dónde hay mesas ocupadas; necesita que las mejoras económicas, cuando existan, alcancen a más personas y puedan comprobarse en sus condiciones de vida. Ese es el examen que ninguna fotografía puede reemplazar.