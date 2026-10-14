Coimas, abandono y una denuncia internacional: así opera Ignacio Torres en Chubut

Bajo una supuesta fachada de renovación generacional y discursos anticorrupción, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres se desmorona entre oscuros manejos de fondos públicos, causas internacionales y un desprecio absoluto por la ética republicana.

Lejos de representar el cambio que prometió en campaña, el mandatario provincial encabeza una administración teñida de sospechas de coimas, negocios opacos con la industria pesquera y un entramado de complicidades que deja al descubierto la verdadera cara de un gobierno cínico, autoritario y profundamente alejado de las necesidades reales de los chubutenses.

El frente judicial más escandaloso que golpea al Ejecutivo provincial estalló en los tribunales federales de Estados Unidos, donde la filial norteamericana de la empresa Red Chamber demandó formalmente al Estado. La acusación expone un presunto pedido de coimas por la friolera de 6,5 millones de dólares para garantizar la continuidad de contratos y permisos de pesca en aguas provinciales, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Lejos de esclarecer el entuerto con la verdad, la respuesta oficial consistió en un silencio cómplice y evasivas institucionales que avergüenzan a la provincia a nivel internacional.

A este gravísimo expediente internacional se le suma en el plano local la denuncia penal impulsada en la justicia provincial por el exministro Federico Massoni, conocida en los pasillos políticos como el "Alpescagate". La presentación apunta directamente contra el gobernador Torres y el fiscal de Estado Andrés Meiszner por la utilización discrecional y presuntamente ilegal de fondos públicos destinados a financiar indemnizaciones y acuerdos privados en el conflicto de la ex-Alpesca. La oposición legislativa y diversos dirigentes locales no tardaron en señalar que este mecanismo encubre negociados corporativos y el desvío sistemático de recursos del Estado provincial para beneficiar a socios comerciales amigos del poder.

Mientras el gobernador Torres dilapida recursos públicos en maniobras oscuras y prioriza la rosca política con empresarios amigos, la realidad de la provincia desborda un abandono imperdonable. Las escuelas provinciales continúan sufriendo graves deficiencias edilicias y paros constantes por salarios de miseria; los hospitales públicos carecen de insumos básicos, medicamentos y profesionales suficientes para garantizar la salud de la población; y las rutas chubutenses se encuentran en un estado calamitoso de desidia, cobrándose vidas por falta de mantenimiento. “Nacho” eligió ignorar sistemáticamente las urgencias cotidianas de los trabajadores, los docentes y los jubilados, demostrando que su única prioridad es blindar sus negociados a costa del sufrimiento de todo un pueblo.

Chubut no resiste más tanta impostura ni tolera el saqueo sistemático de sus riquezas por parte de funcionarios que llegaron prometiendo honestidad para terminar replicando las peores prácticas de la casta política. Es hora de que cada ciudadano abra los ojos, abandone la apatía y reflexione profundamente sobre el futuro de la provincia antes de que el vaciamiento moral y económico sea irreversible.