Orgullo e identidad: Julio Alak inauguró la primera etapa de las obras de puesta en valor del histórico edificio de la Casa de España

Una significativa recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico de la región se concretó en las últimas horas, luego de que el intendente municipal Julio Alak encabezara la inauguración oficial de la primera etapa de las obras de puesta en valor del tradicional edificio de la Casa de España, ubicado en la intersección de las calles 6 y 54. Durante la ceremonia protocolar, las autoridades comunales y los referentes de la colectividad llevaron adelante el tradicional corte de cinta y realizaron una recorrida detallada por los distintos salones e instalaciones que fueron completamente renovados tras atravesar un prolongado período de deterioro edilicio.

“Este edificio es un símbolo de la colectividad española y del patrimonio cultural platense”, destacó con énfasis el jefe comunal durante el acto, agregando que recuperar este inmueble significa “rescatar parte de nuestra historia y de nuestra identidad como ciudad” para devolverle su rol central como punto de encuentro cultural. La intervención integral ejecutada por el Municipio abarcó labores intensivas de pintura tanto interior como exterior, el arreglo integral de los núcleos sanitarios, la reposición de vidrios faltantes en aberturas, el pulido y la restauración general de pisos, además de la puesta a punto absoluta del Salón Blanco, considerado el corazón institucional del edificio. Estos trabajos formaron parte del eje estratégico de recuperación urbana desplegado en el marco de la inauguración de la renovada Plaza España, contando con la presencia de destacadas autoridades consulares, judiciales y representantes de las distintas instituciones de la colectividad hispana en el distrito.

Lo que tenés que saber sobre la puesta en valor de la Casa de España

La ubicación: El emblemático edificio se encuentra situado en la esquina de las calles 6 y 54 del casco urbano platense.

Las refacciones: El Municipio ejecutó trabajos de pintura interior y exterior, restauración de pisos, arreglos de sanitarios y la puesta a punto del Salón Blanco.

El objetivo cultural: La obra busca devolverle al histórico inmueble su jerarquía como espacio de encuentro para la colectividad española y la comunidad en general.

El marco institucional: La inauguración de esta primera etapa se realizó en la previa de la apertura de la nueva Plaza España y contó con la presencia de referentes consulares y autoridades locales.