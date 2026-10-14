Martes 13: por qué dicen que trae mala suerte y qué cosas no deberías hacer

Este martes 13 de octubre de 2026, millones de personas en la Argentina y otros países de habla hispana vuelven a encontrarse con una fecha cargada de supersticiones. Casarse, viajar, mudarse o comenzar un negocio son algunas de las actividades que la tradición popular aconseja postergar, aunque no existen pruebas de que ese día aumente el riesgo de sufrir desgracias. La mala fama del martes 13 no nació de una maldición comprobada, sino de una combinación de creencias religiosas, mitos antiguos y costumbres que sobrevivieron durante siglos. Su persistencia demuestra cuánto pueden influir las tradiciones en nuestras decisiones cotidianas.

El primer elemento de esta historia es el propio martes, cuyo nombre proviene de Marte, el dios romano de la guerra. En distintas interpretaciones culturales, esa asociación con los conflictos y la violencia contribuyó a convertirlo en un día considerado poco favorable para emprender actividades importantes. La relación entre el martes y la desgracia pertenece al terreno de las interpretaciones simbólicas, no al de los acontecimientos que puedan predecirse científicamente. Con el paso del tiempo, esa reputación terminó fusionándose con la mala fama del número 13.

El número 13 y el misterio de la Última Cena

Una de las explicaciones más conocidas proviene de la tradición cristiana. Durante la Última Cena de Jesús participaron trece personas, contando a Cristo y sus doce apóstoles, entre ellos Judas Iscariote, cuya traición quedó asociada popularmente con los malos presagios. La interpretación supersticiosa convirtió a los trece comensales en un símbolo de infortunio, aunque esa asociación no demuestra que el número tenga algún poder especial. También existen referencias al 13 en otros relatos religiosos y tradiciones numerológicas.

La superstición se alimentó además de episodios históricos que algunas culturas vincularon con los martes. Entre ellos aparece la caída de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, acontecimiento que tuvo lugar un martes y marcó el final del Imperio bizantino. La historia aporta hechos que pueden adquirir un significado simbólico, pero no permite establecer que una fecha del calendario provoque tragedias. Las explicaciones sobre el origen exacto del martes 13 son diversas y no existe una única versión histórica universalmente aceptada.

Las cinco supersticiones que todavía sobreviven

La advertencia más conocida es la que recomienda no casarse ni embarcarse durante esta jornada. Pero las costumbres populares incluyen otras precauciones que siguen presentes en numerosas familias argentinas:

No casarse: la tradición sostiene que un matrimonio celebrado un martes 13 podría atravesar dificultades.

No viajar: algunas personas prefieren evitar desplazamientos importantes por temor a accidentes o contratiempos.

No mudarse: cambiar de vivienda durante esta fecha es considerado un mal augurio por quienes creen en estas supersticiones.

No comenzar negocios: existe la costumbre de postergar firmas de contratos, inversiones o emprendimientos.

Evitar otras señales de mala suerte: romper un espejo, pasar debajo de una escalera o cruzarse con un gato negro forman parte de creencias populares que suelen recordarse especialmente este día.

Ninguna de estas prohibiciones tiene respaldo científico: son expresiones culturales que cambian según el país, la familia y las costumbres de cada comunidad. Incluso los gatos negros, asociados con la mala suerte en algunas tradiciones, representan símbolos positivos en otras.

¿Por qué en Argentina es martes 13 y en otros países viernes 13?

La diferencia responde principalmente a las tradiciones culturales. En Argentina, España y buena parte de América Latina, el martes 13 ocupa un lugar destacado entre las fechas consideradas desafortunadas, mientras que en Estados Unidos y otros países de influencia anglosajona la superstición más conocida corresponde al viernes 13. La misma cifra puede generar temores diferentes según el lugar donde una persona creció y las historias que escuchó durante su infancia. No existe evidencia de que uno de esos días resulte más peligroso que el otro.

El miedo al número 13 tiene incluso un nombre: triscaidecafobia. Se utiliza para describir el temor intenso o irracional asociado con esa cifra, mientras que otras denominaciones más específicas se aplican a determinadas fechas. La psicología ayuda a comprender por qué una superstición puede mantenerse viva incluso cuando no existen pruebas que la respalden. Una persona que espera tener mala suerte puede prestar mayor atención a los inconvenientes y olvidar los acontecimientos normales o positivos.

Qué dice la ciencia sobre la supuesta mala suerte

No existe evidencia científica sólida que demuestre que el martes 13 provoque más accidentes, enfermedades, fracasos amorosos o pérdidas económicas que cualquier otra fecha. Una explicación psicológica es el sesgo de confirmación, que lleva a recordar especialmente los acontecimientos que coinciden con una creencia previa. Si alguien espera que algo salga mal, un pequeño contratiempo puede convertirse en la confirmación de una superstición que ya tenía incorporada. En cambio, las experiencias favorables o las jornadas sin incidentes suelen recibir menos atención.

También hay quienes recurren a cábalas para sentirse más tranquilos: tocar madera, cruzar los dedos o llevar algún objeto considerado protector. Estos hábitos pueden tener un valor emocional o cultural para quien los practica, pero no modifican por sí mismos la probabilidad de que ocurra un hecho desafortunado. La mejor manera de evitar riesgos sigue siendo tomar precauciones reales, no confiar en que un ritual pueda cambiar el destino. La fecha puede servir, en todo caso, para conocer las historias que dieron origen a estas tradiciones.

Entonces, ¿conviene tener miedo este martes 13?

Para quienes crecieron escuchando advertencias familiares, el martes 13 conserva un misterio difícil de borrar. Otros lo aprovechan para bromear, compartir memes o desafiar deliberadamente las viejas prohibiciones. La superstición forma parte del patrimonio cultural, pero no debería convertirse en una razón para abandonar decisiones importantes o vivir una jornada con temor. Casarse, viajar o comenzar un proyecto depende de circunstancias concretas, no de la combinación entre un día de la semana y un número.

Este martes 13 de octubre puede ser una buena oportunidad para recordar las leyendas y comprender por qué siguen circulando. La historia explica su popularidad y la psicología permite interpretar parte de su persistencia. La conclusión es sencilla: el calendario no determina nuestra suerte, aunque las historias que contamos sobre sus fechas puedan influir en cómo vivimos cada día. Y si algo sale mal, probablemente haya una explicación más útil que culpar al número 13.