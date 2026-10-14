Arjona le regaló un auto al taxista que inspiró su gran éxito musical

Ricardo Arjona protagonizó uno de los momentos más emotivos de su carrera al regalarle un automóvil a Pocho, un antiguo taxista mexicano que conoció hace más de tres décadas y que terminó convirtiéndose en uno de sus colaboradores más cercanos. El encuentro ocurrió en Ciudad de México y se conoció públicamente el 12 de octubre de 2026, cuando el artista compartió un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Esta vez, el autor de «Historia de taxi» no necesitó escribir una canción para emocionar: le alcanzó con recordar a quien estuvo a su lado cuando todavía construía su camino hacia la fama.

La historia comenzó muchos años atrás, cuando Arjona detuvo un taxi en una esquina de la capital mexicana y conoció a su conductor. Aquel encuentro cotidiano terminó dando lugar a una relación que atravesó décadas, escenarios y giras internacionales. Lo que empezó como un viaje cualquiera se transformó en una amistad que sobrevivió al éxito, la distancia y el paso del tiempo. Pocho dejó de ser solamente aquel chofer que había conocido al músico y pasó a integrar su equipo de trabajo como escenógrafo.

Durante el reencuentro, Arjona recordó aquella primera conversación y quiso saber cuántas giras habían compartido. El cantante calculó que habían sido ocho, pero Pocho lo corrigió inmediatamente: «Doce giras». La respuesta dejó al descubierto una historia de trabajo y compañerismo mucho más extensa de lo que el propio artista había calculated. Entre risas, Arjona reconoció que habían pasado prácticamente toda una vida recorriendo escenarios juntos.

El músico también recordó un detalle que parecía perdido en la memoria: el color del taxi que manejaba su amigo cuando se conocieron. Pensaba que había sido verde, pero Pocho le recordó que era uno de aquellos vehículos amarillos que circularon durante años por Ciudad de México. Ese pequeño recuerdo terminó anticipando la sorpresa que Arjona había preparado para homenajearlo. El cantante le pidió que mirara hacia una esquina cercana, donde esperaba un automóvil adornado con un enorme moño.

El regalo inesperado que dejó a Pocho sin palabras

Cuando descubrió el vehículo, Pocho apenas podía creer lo que estaba viendo. Arjona le explicó que habían decidido rendirle un homenaje y que el automóvil era suyo, sin condiciones ni compromisos. «Decidimos hacerte un homenaje y ese es para ti», le anunció el cantante, mientras su amigo intentaba comprender la magnitud del regalo. La sorpresa quedó registrada en un video que muestra la emoción de ambos y los aplausos de quienes presenciaron el encuentro.

Pocho preguntó si realmente podía quedarse con el vehículo y Arjona volvió a confirmárselo. El cantante le expresó el cariño y la admiración que siente por él, mientras su antiguo colaborador agradecía los años de trabajo que habían compartido. El momento más conmovedor llegó cuando Pocho llamó a su hijo para contarle que Ricardo acababa de regalarle un automóvil. La escena convirtió un gesto privado de agradecimiento en una historia que emocionó a seguidores de distintos países.

«Historia de taxi», una canción que sigue escribiendo capítulos

La sorpresa tiene una conexión especial con «Historia de taxi», uno de los grandes éxitos de Arjona, publicado en 1994 dentro del álbum Historias. El propio artista ha relacionado la inspiración de aquella composición con sus experiencias y encuentros con taxistas durante sus primeros años en México. Más de treinta años después, un antiguo conductor volvió a ocupar el centro de una historia del músico, pero esta vez el desenlace ocurrió fuera de las canciones. Pocho representa además una parte fundamental de la trayectoria profesional y personal del guatemalteco.

Arjona acompañó la publicación del video con una frase breve que resumió el significado del encuentro: «Otra historia de taxi. Quizás la más bella». Las imágenes circularon rápidamente y generaron mensajes de afecto entre los seguidores que celebraron el reconocimiento a su antiguo colaborador. En una industria donde la fama suele concentrar toda la atención, el cantante decidió poner delante de la cámara a alguien que trabajó durante años detrás de los escenarios. Ese detalle explica buena parte de la repercusión que tuvo el homenaje.

Una lección de gratitud que emocionó a sus seguidores

La relación entre Arjona y Pocho no se limitó a un vínculo laboral. Durante el encuentro, ambos recordaron experiencias compartidas y el escenógrafo mencionó que el cantante también lo había ayudado anteriormente al regalarle materiales de una producción que pudo aprovechar económicamente. El automóvil fue la sorpresa más visible de una amistad construida a lo largo de muchos años de trabajo y confianza. El video permitió conocer una faceta menos pública de la carrera del artista.

El episodio terminó con abrazos, agradecimientos y una llamada familiar que condensó toda la emoción del momento. Pocho recibió un vehículo, pero también el reconocimiento público de un artista al que acompañó durante buena parte de su trayectoria. Arjona convirtió una vieja historia de taxi en un homenaje a la amistad, la memoria y las personas que ayudan a construir un camino. Y demostró que algunas de las mejores historias no necesitan un escenario para conmover.

Lo que tenés que saber sobre Ricardo Arjona y Pocho

Protagonista: Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco.

Homenajeado: Pocho, antiguo taxista mexicano y escenógrafo.

Lugar: Ciudad de México.

Fecha de difusión: 12 de octubre de 2026.

Regalo: un automóvil.

Historia compartida: doce giras musicales.

Canción vinculada: «Historia de taxi», publicada en 1994.

Momento destacado: Pocho llamó a su hijo para contarle la sorpresa.

Mensaje de Arjona: «Otra historia de taxi. Quizás la más bella».