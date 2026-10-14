Bariloche define la reforma de su Carta Orgánica en una elección clave para 2027.

El mapa político de la Provincia de Río Negro entra en zona de turbulencias de cara al 1 de noviembre de 2026, cuando 110.000 electores de Bariloche concurran a las urnas para elegir a los 15 convencionales que reformarán la Carta Orgánica. En el municipio cordillerano, el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck formalizaron un pacto electoral para contener el avance de La Libertad Avanza y el PRO de cara a las presidenciales de 2027.

La jugada del oficialismo lleva a Yanina Sánchez como cabeza de lista para blindar el poder comunal y garantizar la continuidad institucional. En los pasillos de Viedma reconocen que el pacto entre Cortés y Weretilneck busca frenar la ola violeta en el padrón más numeroso del territorio rionegrino, midiendo la fortaleza del partido provincial Juntos Somos Río Negro.

La alianza libertaria y la fractura peronista en el sur

En la vereda opositora, la alianza entre libertarios y amarillos impulsa al exfiscal Martín Govetto bajo el padrinazgo del senador Enzo Fullone. La apuesta busca ratificar la consolidación territorial de la derecha, demostrando que el armado libertario cuenta con estructura para disputar intendencias y romper con la hegemonía de los partidos tradicionales en la Patagonia.

Por su parte, el peronismo asiste al proceso electoral atomizado en múltiples propuestas que licúan su peso en las urnas. La nómina principal lleva a Andrea Galaverna, pero la candidatura paralela del massista Alejandro Ramos Mejía expone que la dispersión del PJ le entrega la iniciativa a los oficialismos, mientras la UCR intenta reaparecer con el exjefe comunal Marcelo Cascón.

El termómetro patagónico camino a los comicios de 2027

El resultado de la reforma constitucional en el municipio andino funcionará como un ensayo general para la gobernabilidad del oficialismo provincial. Para Weretilneck, contener el avance de las fuerzas nacionales es vital, sabiendo que un tropezón electoral en Bariloche alteraría el tablero político de Río Negro y dejaría expuesta la fragilidad de sus alianzas locales a un año de las legislativas.

La disputa por la reescritura del texto municipal dejó al descubierto que los espacios políticos utilizan la elección como un ensayo de supervivencia. A semanas de la votación, los candidatos intensifican la rosca de pasillo para quedarse con la lapicera constituyente, en un comicio donde se juega el control del bastión más codiciado del sur argentino.