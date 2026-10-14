¿Querés saber qué hace tu intendente con la plata? la plataforma digital que evalúa a los municipios de la Provincia.

El lanzamiento de la plataforma digital Municipios Argentinos sacudió los pasillos de las intendencias de la Provincia de Buenos Aires al exponer en octubre de 2026 la transparencia de los 135 municipios bonaerenses.

Desarrollada por un programador de La Plata con datos actualizados al 7 de octubre, la herramienta evalúa presupuestos, ejecución de gastos, contrataciones y salarios de los funcionarios locales mediante un puntaje de 0 a 100 puntos.

El índice asigna un peso del 50% a la rendición de cuentas, penalizando con un semáforo en rojo y un techo de 40 puntos a las comunas que ocultan sus ejecuciones. En los despachos municipales de la Región Capital reconocen que la falta de datos abiertos condiciona la nota final, obligando a jefes comunales a exponer la información sobre el uso del dinero público.

Cloacas, seguridad y el filtro del Tribunal de Cuentas

La evaluación contempla un 35% destinado a servicios básicos como agua, cloacas, gas y estadísticas de seguridad obtenidas del Censo 2022 y organismos oficiales. El 15% restante pondera el control externo con fallos del Tribunal de Cuentas provincial entre 2020 y 2024, demostrando que la auditoría sobre el gasto local cruza la información fiscal con los servicios reales que reciben los vecinos.

Para distritos como La Plata, Berisso y Ensenada, la aplicación permite comparar las administraciones locales bajo una misma metodología y ponerle lupa a las contrataciones.

En el ámbito político destacan que la herramienta nacida en el Gran La Plata interpela al poder territorial, impidiendo que el acceso a los números públicos dependa del antojo de cada intendente.

De la promesa electoral a la rendición de cuentas diaria

Frente al constante incremento de las tasas municipales en la provincia, la visibilización de las declaraciones juradas y licitaciones reactiva el debate sobre la calidad de la gestión pública.

La plataforma aclara que las bajas notas no constituyen per se pruebas de corrupción, pero dejan en evidencia que ocultar los boletines oficiales expone a los municipios ante los vecinos que reclaman saber dónde van a parar sus impuestos.

La irrupción de esta herramienta tecnológica promete transformar el control ciudadano en un insumo clave para los concejos deliberantes y los medios de comunicación.

Con la mirada puesta en las exigencias de transparencia, la rendición de cuentas se convierte en una práctica cotidiana que medirá la gestión de los intendentes más allá del discurso de campaña.