Garate arruinó a Tres Arroyos: deudas millonarias, ciudad devastada y traiciones políticas.

Para entender el verdadero impacto que puede causar la desastroza gestión de Pablo Garate en Tres Arroyos, hay que remontarse a tres décadas atrás, cuando los vecinalismos comenzaron a gobernar ese bellísimo distrito del sudoeste bonaerense:

• Carlos Alberto Sánchez (2003 – 2023): Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos (ejerció durante 20 años consecutivos).

• Carlos Hugo Aprile (1995 – 2003): Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos (dos períodos).

Ambas gestiones fueron muy exitosas y consagraron logros fundamentales para una ciudad que se transformó el orgullo de toda la Sexta Sección. El distrito se transformó en uno de los más prósperos de la provincia y hasta la llegada de Garate fue el faro del sur bonaerense.

Sin embargo, tantos años de hejemonía vecinalista despertaron el bichito de la curiosidad de sus habitantes por probar algo distinto. La figura de Sergio Massa también ayudó a consolidar la idea de un cambio en el municipio que coincidiera con un presidente del mismo espacio que el intendente (cosa que el ballotage de noviembre 2023 evitó). Pero a Garate, Massa le sirvió para ganar agónicamente en una elección local de tercios.

Unión por la Patria se impuso en las elecciones de Tres Arroyos por 13.193 de los votos y dejó en el segundo lugar a La Libertad Avanza, que obtuvo 11.083 votos, en estos comicios del 22 de octubre. El partido Juntos por el Cambio alcanzó los 10.639 votos y se quedó con el tercer lugar. Luego le siguieron el Hacemos por Nuestro País (2.569) y FIT-U (1.002).

Al sentarse en el sillón principal del magnífico edificio de Av. Rivadavia Nº 1, Pablo Humberto Garate hizo todo lo contrario que sus antecesores, sin entender que la enorme mayoría de los hechos de gestión vecinalistas eran muy bueno y solo debía continuarlos y si podía, mejorarlos.

La velocidad de destrucción de su gestión no tiene antecedentes, no solo en Tres Arroyos sino en todo PBA. Sin embargo, con el distrito en llamas y peleado con su líder nacional, Pablo Garate dobla la apuesta y sale a caminar otros distritos y participar de armados políticos marginales en PBA.

El osado intendente de la barbarie tresarroyense se anima (a lo Milei) a salir del distrito para exportar su inabarcable incapacidad de gestión como modelo político. Algunos referentes de mucha rosca y poca urna, le arman charlas de militantes en ciudades del interior bonaerense. Ya ha pisado el conurbano y hasta la La Plata, cuna del poder provincial. Por lo bajo dice que quiere ser vicegobernador.

El distrito en llamas y el desmarque de Massa

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, enfrenta una crisis política y financiera que combina denuncias por un déficit superior a $3.600 millones, una deuda flotante señalada en $5.200 millones y un creciente distanciamiento de Sergio Massa, el principal referente del Frente Renovador que lo llevó a la intendencia.

El opaco y corrupto jefe comunal, que llegó al poder en 2023 identificado con el massismo, reconoció diferencias internas y evitó definir públicamente su relación con el exministro de Economía.

Garate tiene dos problemas difíciles de separar: las cuentas de un municipio detonado por su malísima gestión y las sospechas de deslealtad hacia el espacio político que acompañó su llegada a la intendencia. Mientras tanto, proveedores, trabajadores y concejales reclaman respuestas concretas.

Le muerde la mano a Massa

La historia política de Garate está estrechamente vinculada con el Frente Renovador. Su victoria electoral de 2023 terminó con dos décadas de gobiernos vecinalistas en Tres Arroyos y permitió al massismo consolidar una referencia municipal en la Sexta Sección Electoral.

El triunfo no fue solamente una conquista personal del intendente: también representó un avance territorial para el espacio de Sergio Massa. Por eso, las versiones sobre un eventual alejamiento tienen consecuencias políticas que exceden los límites del distrito.

El 3 de septiembre de 2026, Garate todavía participaba de una reunión con Massa y otros intendentes de la Sexta Sección para discutir el escenario electoral de 2027. Sin embargo, semanas después comenzaron a circular versiones sobre diferencias internas y posibles reacomodamientos partidarios.

La secuencia alimentó una pregunta incómoda dentro del massismo: si Garate sigue formando parte del proyecto político que lo llevó a la intendencia o si prepara un camino propio. Hasta ahora, no existe una confirmación pública de que haya abandonado el Frente Renovador.

La tensión se hizo más visible el 8 de octubre, cuando Garate fue consultado por su relación con Massa durante una entrevista. En lugar de ratificar su alineamiento, el intendente prefirió no profundizar en cuestiones partidarias y explicó que sus diferencias las plantea dentro del espacio político.

La respuesta dejó abierta una discusión que una definición clara podría haber despejado: qué tan firme sigue siendo su vínculo con la conducción del Frente Renovador. Sus declaraciones fueron interpretadas por distintos medios como una señal de distanciamiento.

Tres Arroyos: un déficit denunciado de $3.600 millones

Mientras la interna política gana espacio, la oposición municipal cuestiona con dureza la administración de los recursos públicos. Roxana Calvo, referente del Movimiento Vecinal, denunció un déficit superior a $3.600 millones y sostuvo que la deuda flotante habría crecido desde $1.700 millones hasta $5.200 millones.

La deuda flotante incluye obligaciones pendientes de pago y no debe confundirse automáticamente con préstamos bancarios ni sumarse sin más al déficit. Sin embargo, cuando esas obligaciones se acumulan, los problemas pueden trasladarse a los proveedores que sostienen el funcionamiento cotidiano del municipio.

Detrás de cada factura impaga puede haber una empresa que espera cobrar, un servicio que necesita continuidad o un compromiso presupuestario que debe ser explicado. La administración de Garate tiene la responsabilidad de informar la composición, antigüedad y evolución de esas deudas.

Tres rendiciones rechazadas y explicaciones pendientes

El 27 de mayo de 2026, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos rechazó las rendiciones de cuentas del ejercicio 2025 correspondientes a la Administración Central, el Centro Municipal de Salud y Claromecó Servicios Turísticos.

También fueron cuestionadas compensaciones presupuestarias de áreas municipales. El rechazo de tres rendiciones constituye un hecho institucional que exige explicaciones sobre la ejecución de recursos y las decisiones administrativas del Ejecutivo. No representa, por sí solo, una condena judicial ni acredita la comisión de delitos.

La votación tuvo un dato adicional: las cuentas de Vialidad Rural y del propio Concejo Deliberante fueron aprobadas. El oficialismo municipal defendió su gestión y sostuvo que las restricciones económicas nacionales afectaron los ingresos disponibles para afrontar gastos y servicios.

El contexto económico puede explicar parte de las dificultades, pero no elimina la obligación de justificar cómo se administraron los fondos que efectivamente ingresaron. El debate requiere balances completos, registros de pagos y criterios presupuestarios verificables.

Proveedores que esperan y un sistema de salud bajo presión

Uno de los focos más sensibles es el Centro Municipal de Salud, cuya rendición fue rechazada en el Concejo. Durante el debate se plantearon cuestionamientos por deudas con proveedores, abastecimiento y dificultades vinculadas con determinadas prestaciones sanitarias.

Cuando una crisis financiera alcanza al sistema de salud, la pregunta principal deja de ser cuánto dinero falta y pasa a ser qué consecuencias tiene esa situación para la atención de los vecinos. Para establecerlas con precisión deben conocerse los contratos, las facturas pendientes y los servicios efectivamente afectados.

A la controversia se agregan cuestionamientos por los recursos destinados a publicidad oficial mientras existen obligaciones de pago pendientes. La comparación merece una revisión detallada de montos, contratos y fechas, porque la existencia de pauta municipal no demuestra por sí misma un gasto irregular.

La discusión sobre prioridades presupuestarias necesita números concretos: cuánto se destinó a comunicación, cuánto a servicios esenciales y qué deudas permanecieron sin cancelar. Esa información permitiría evaluar las decisiones del gobierno local sin depender exclusivamente de acusaciones partidarias.

Los trabajadores reclaman de todo

El 5 de octubre 2026, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos volvió a reclamar indumentaria, calzado y elementos de protección para empleados de distintas áreas. La organización denunció atrasos en la provisión de materiales necesarios para cumplir tareas laborales y cuestionó aspectos de las contrataciones municipales.

La gravedad del reclamo está en su contenido: no se trata solamente de una negociación salarial, sino de condiciones básicas para desarrollar el trabajo diario. Corresponde al Ejecutivo informar qué elementos fueron entregados y cuáles siguen pendientes.

El sindicato también recurrió al Ministerio de Trabajo bonaerense para plantear presuntos incumplimientos relacionados con la situación contractual de trabajadores municipales y disposiciones de la Ley 14.656. El 8 de octubre, el Concejo Deliberante trató un pedido para que el Ejecutivo informe sobre indumentaria, recategorizaciones y personal contratado.

La intervención de organismos laborales y del cuerpo legislativo muestra que los reclamos superaron las conversaciones internas y requieren respuestas administrativas formales. Las denuncias deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

Garate habla de los vecinos, pero debe responder por la gestión

Cuando fue consultado por su relación con Massa, Garate sostuvo que su prioridad está puesta en los problemas del campo, la producción, el comercio, los trabajadores y los barrios. Esa explicación busca colocar la gestión municipal por encima de las disputas partidarias.

Pero la prioridad por los vecinos debe reflejarse en respuestas concretas sobre las deudas, las condiciones laborales y los servicios públicos, no solamente en declaraciones políticas. La responsabilidad de administrar Tres Arroyos continúa siendo del intendente, independientemente de sus acuerdos o desacuerdos con el Frente Renovador.

La administración municipal también informó restricciones en los ingresos por coparticipación y mayores necesidades de financiamiento para determinadas áreas, especialmente salud. Esos factores deben incluirse en cualquier evaluación seria del presupuesto.

Las dificultades económicas externas pueden agravar una crisis local, pero el análisis de la gestión exige conocer qué decisiones tomó el municipio para afrontarlas. La oposición, por su parte, debe respaldar sus cuestionamientos con documentación que permita verificar cada cifra.

Massa, Garate y una disputa que puede impactar en 2027

La relación entre Garate y Massa importa porque Tres Arroyos es una pieza territorial del Frente Renovador en la Sexta Sección Electoral. Una salida confirmada del intendente obligaría al massismo a reorganizar su presencia en un municipio recuperado en 2023.

La eventual ruptura tendría un costo político que todavía no puede medirse, porque las candidaturas y alianzas para 2027 siguen abiertas. Por ahora, existen diferencias reconocidas y versiones periodísticas, pero no una decisión formal que permita afirmar que Garate abandonó el espacio.

La crisis financiera no se tapa con una interna política

Tres Arroyos enfrenta una discusión que reúne cifras millonarias denunciadas por la oposición, rendiciones rechazadas y reclamos de trabajadores. A la vez, su intendente aparece en el centro de versiones sobre un alejamiento de Sergio Massa, el dirigente nacional con el que construyó buena parte de su trayectoria.

La interna del Frente Renovador puede explicar los movimientos políticos de Garate, pero no sustituye la rendición de cuentas que debe ofrecer a los vecinos. Cada conflicto requiere información y respuestas diferentes.

La administración municipal deberá precisar el estado de sus obligaciones, explicar las decisiones presupuestarias cuestionadas y atender los reclamos laborales pendientes. En paralelo, Garate tendrá que definir públicamente qué relación política pretende mantener con el massismo.

La pregunta que atraviesa ambos frentes es la misma: qué compromisos asumió el intendente y cómo piensa responder por ellos. En Tres Arroyos, la discusión sobre su futuro político ya convive con exigencias inmediatas sobre el presente de la gestión.