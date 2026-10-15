Día de la Madre: regalos de $55.800 y familias que hacen cuentas para llegar

El Día de la Madre 2026, que se celebrará en Argentina el domingo 18 de octubre, llega con un gasto promedio proyectado de $55.800 por regalo y un mercado minorista que todavía no logra recuperar el ritmo. Un informe de la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, revela que las experiencias encabezan las preferencias con el 39%, mientras los comercios de cercanía concentran el 33% de las intenciones de compra. La celebración mantiene su peso comercial, pero las familias deben decidir cuánto pueden gastar en medio de ingresos ajustados y compromisos financieros acumulados. El relevamiento anticipa un consumidor más selectivo, atento a los precios y a las promociones.

La fecha es considerada la segunda celebración más importante del calendario comercial argentino, pero encuentra a los negocios en un escenario complejo. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa citados por Focus Market, las ventas minoristas crecieron apenas 0,5% interanual en septiembre, retrocedieron 1,2% respecto de agosto y acumularon una caída del 2,1% durante 2026. El comercio espera que el Día de la Madre impulse las cajas registradoras, aunque una fecha especial no alcanza por sí sola para revertir meses de consumo debilitado en los mostradores. Los comerciantes llegan al fin de semana con expectativas, promociones y una fuerte competencia por cada venta.

El presupuesto estimado de $55.800 tampoco significa que todas las familias dispongan de esa cantidad. Se trata de una proyección promedio por obsequio, no de un gasto obligatorio ni de una medición definitiva de lo que efectivamente se venderá. Para muchos hogares, la elección comienza por una pregunta sencilla: “¿cuánto dinero queda disponible después de pagar alimentos, servicios, transporte y deudas?”. Esa restricción ayuda a explicar por qué los descuentos, la financiación y las opciones de menor precio adquieren importancia durante los días previos al festejo.

El informe muestra un cambio interesante en las preferencias. Las experiencias, como desayunos a domicilio, cenas y jornadas de spa, concentran el 39% de las elecciones proyectadas, por delante de perfumería y belleza con 17%, indumentaria con 12% e informática con 9%. Regalar un momento compartido o una experiencia personal aparece como una alternativa destacada frente a los obsequios tradicionales. Sin embargo, algunas de estas propuestas también exigen desembolsos importantes y quedan fuera del alcance de presupuestos más modestos.

Un circuito de spa de dos horas y media, con desayuno o merienda, cuesta alrededor de $171.800, un 30% más que el año pasado, según el relevamiento. Un desayuno enviado a domicilio se ubica en $62.000, con una suba interanual del 19%. Hasta los regalos pensados para ofrecer una pausa o un momento de disfrute reflejan el aumento de precios que atraviesa el consumo cotidiano en todos los rubros. Los valores son referencias del estudio y pueden variar según el comercio, la ciudad y las promociones disponibles.

En perfumería, un conjunto nacional de perfume y desodorante tiene un precio de referencia de $42.500, mientras un pack importado de perfume y loción corporal alcanza los $244.832. En indumentaria, una remera básica de algodón ronda los $29.900, un jean clásico los $96.900 y unas zapatillas urbanas los $94.999. La diferencia entre productos muestra que celebrar puede implicar gastos muy distintos y que la elección depende cada vez más del presupuesto disponible para cada comprador. Los aumentos interanuales relevados van del 6% al 29% en estos ejemplos.

Las flores tampoco escapan a la presión de los precios. Una docena de rosas importadas llega a $80.000, con un incremento del 33% interanual, mientras un ramo de tres varas de lilium cuesta aproximadamente $50.000. El tradicional ramo sigue siendo una opción para homenajear a mamá, pero su costo obliga a comparar alternativas antes de comprar en los locales de barrio. En el otro extremo del mercado aparecen pequeños presentes y productos de menor valor, como una yerbera individual de $15.000, que permiten ajustar el gasto.

Los comercios de cercanía siguen siendo el canal preferido para comprar regalos, con el 33% de las respuestas. El comercio electrónico aparece segundo, con el 25%, seguido por los shoppings con 21%, outlets con 11% y supermercados con 10%. A pesar del crecimiento de las compras digitales, los negocios tradicionales conservan una ventaja importante cuando el consumidor quiere comparar productos, consultar precios y resolver la compra cerca de su casa. Para los pequeños comerciantes, esa preferencia representa una oportunidad en una etapa de ventas ajustadas que castiga la rentabilidad.

Dentro del universo digital, los marketplaces reúnen el 40% de las preferencias de compra online, las tiendas virtuales el 24% e Instagram el 19%. Facebook representa otro 5%, mientras las alternativas restantes completan la distribución. La competencia ya no enfrenta solamente a un local con otro: también incluye plataformas, redes sociales, promociones bancarias y modalidades de entrega. Para el consumidor, la variedad amplía las opciones aunque exige revisar condiciones de pago, costos de envío y plazos.

Damián Di Pace señaló que la desaceleración inflacionaria todavía no se traduce en una recomposición sólida del ingreso de los hogares. Según su análisis, los salarios recuperan poder adquisitivo lentamente y con diferencias importantes entre sectores, mientras numerosas familias priorizan ordenar sus finanzas antes de incrementar el consumo. El problema no es únicamente cuánto cuesta un regalo, sino cuánto margen económico conserva cada hogar para realizar un gasto que no es esencial en el día a día. Esa situación condiciona las expectativas comerciales para el fin de semana.

El especialista también advirtió sobre hogares que atravesaron atrasos en sus pagos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes. El informe describe un contexto en el que una parte de los consumidores todavía intenta regularizar compromisos pendientes. La cautela frente al gasto no necesariamente expresa falta de ganas de celebrar: también puede ser una decisión para evitar nuevas deudas en la economía familiar. Por eso, la proyección de ventas deberá contrastarse con los resultados efectivos una vez terminada la celebración.

Los comerciantes esperan que las compras de último momento permitan mejorar la actividad durante los días previos al domingo. Las promociones y las cuotas sin interés aparecen como herramientas para atraer clientes, mientras las familias comparan alternativas y ajustan sus elecciones. El desafío para el comercio es vender en un mercado donde el deseo de regalar convive con la necesidad de administrar cuidadosamente los ingresos de cada bolsillo. La magnitud real de las ventas se conocerá después del fin de semana.

El 18 de octubre volverá a reunir a millones de familias argentinas alrededor de una celebración que trasciende cualquier precio. Pero el relevamiento deja una señal económica concreta: el gasto promedio proyectado es de $55.800 y el consumo minorista todavía muestra debilidad. El valor afectivo de un regalo no depende de su precio, aunque el costo de comprarlo diga mucho sobre la situación económica de quienes quieren hacerlo. Esa será una de las imágenes del Día de la Madre 2026: afecto, comercios esperando clientes y hogares haciendo cuentas.