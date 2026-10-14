Política | 14 Oct Adiós a una leyenda urbana de La Plata: quién fue Sergio "Pachu" Montero, la histórica estatua viviente que marcó a generaciones enteras 12:00 |En esta nota vas a enterarte de los profundos detalles sobre la vida, el arte y la impronta de un personaje inolvidable que transformó las peatonales del centro en su escenario cotidiano.