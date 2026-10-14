Política | 14 Oct
Adiós a una leyenda urbana de La Plata: quién fue Sergio "Pachu" Montero, la histórica estatua viviente que marcó a generaciones enteras
12:00 |En esta nota vas a enterarte de los profundos detalles sobre la vida, el arte y la impronta de un personaje inolvidable que transformó las peatonales del centro en su escenario cotidiano.
La ciudad de La Plata se despertó con una noticia que golpeó de lleno en el corazón de su identidad cultural y en la memoria afectiva de miles de vecinos. El hallazgo sin vida de Sergio Montero —universalmente conocido como "Pachu" o la histórica estatua viviente de las diagonales— en su domicilio de Altos de San Lorenzo no solo marcó el final de una vida singular, sino que cerró un capítulo dorado del arte callejero regional. Durante décadas, su figura plateada, inmutable y desafiante del paso del tiempo se convirtió en una postal inconfundible de la geografía platense, habitando las esquinas más transitadas del casco urbano con una disciplina artística tan extraña como fascinante.
Para comprender la magnitud de su figura es necesario remontarse a los orígenes de una labor que trascendió la simple subsistencia para elevarse a la categoría de patrimonio urbano. Desde sus tiempos de juventud y aquellos recordados aromas intensos que lo precedían —como el característico olor a pachuli que muchos memoriosos aún recuerdan de sus primeras intervenciones y caminatas por el centro—, Montero supo construir un personaje único, plagado de matices y de una fuerte impronta bohemia. Lejos de pasar desapercibido, supo mixturar la performance plástica con la ironía, la provocación y un profundo sentido de pertenencia hacia una ciudad que adoptó su presencia como propia, transformándolo en un faro indiscutido de las peatonales de calle 8 y de los alrededores de Plaza Moreno.
La noticia de su deceso, ocurrido en una vivienda de la calle 76 entre 13 y 14, adquirió un tinte profundamente conmovedor cuando los efectivos policiales y el personal de la Guardia Urbana ingresaron al lugar y constataron una escena desgarradora: su perro permanecía a su lado, inmóvil y fiel, custodiando el cuerpo de su dueño hasta el último suspiro. Este trágico corolario humano y afectivo refleja la soledad con la que muchas veces conviven los grandes artistas populares, aquellos que regalan sonrisas y asombro a multitudes anónimas mientras transitan sus propios laberintos íntimos. Mientras la Policía Científica avanza en las pericias para determinar con exactitud las causales de su fallecimiento, las redes sociales y las charlas de café se inundaron de anécdotas, fotografías retro y homenajes espontáneos de ciudadanos que alguna vez se detuvieron a dejarle una moneda o a comprobar si de verdad era de carne y hueso.
La partida de "Pachu" deja un vacío incalculable en la cultura callejera platense, esa que no se enseña en las academias formales sino que se gesta a ras de suelo, al calor del asfalto y frente al ojo crítico del transeúnte apurado. Su legado perdurará en la memoria colectiva de varias generaciones que aprendieron a mirar la ciudad de otra manera, descubriendo que el arte podía irrumpir de repente en medio de la rutina diaria con una simple capa de pintura plateada y una quietud desafiante. La Plata llora a uno de sus hijos dilectos, un bohemio incorregible que supo transformar su propia corporalidad en un monumento viviente y que, a partir de ahora, ya forma parte indiscutida del bronce eterno de la historia platense.
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Lo que tenés que saber sobre la despedida de la estatua viviente
El adiós al ícono: El fallecimiento de Sergio Montero, histórico artista callejero conocido como "Pachu", conmocionó a toda la comunidad de La Plata.
El lugar del hallazgo: Fue encontrado sin vida en su domicilio de la calle 76 entre 13 y 14, en el barrio de Altos de San Lorenzo.
La conmovedora postal: Las autoridades policiales confirmaron que su perro permanecía a su lado, custodiándolo fielmente hasta el último momento.
Su legado en las diagonales: Durante décadas, su figura plateada e inmutable en la zona de calle 8 y Plaza Moreno formó parte de la identidad visual de la ciudad.