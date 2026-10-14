Fuga de película en Jujuy: escaparon por un hueco y los atraparon en Bolivia.

Un insólito episodio de inseguridad sacudió en octubre de 2026 la frontera norte de la Provincia de Jujuy, cuando dos detenidos se fugaron de un calabozo del escuadrón de Gendarmería Nacional en La Quiaca a escasos metros de las sentinelas de guardia. La evasión concretada tras limar los barrotes y deslizarse por un boquete terminó horas más tarde con la captura de los evadidos en Bolivia, gracias a un operativo cerrojo internacional.

El bochornoso escape dejó al descubierto severas negligencias en los protocolos de custodia del escuadrón fronterizo. En los pasillos del Ministerio de Seguridad de la Nación admiten que los reclusos vulneraron el calabozo sin despertar sospechas en la guardia, utilizando herramientas precarias para abrirse paso hacia la calle antes de cruzar de manera ilegal hacia el país vecino.

Alerta internacional, rastrillaje y la caída en suelo boliviano

La fuga activó de inmediato una alerta de búsqueda internacional articulada entre la Policía de Jujuy y las fuerzas de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia. La persecución en el límite fronterizo dio frutos al detectar a los fugitivos en la ciudad de Villazón, confirmando que las tareas de inteligencia binacional permitieron neutralizar la huida antes de que los sospechosos lograran internarse en el monte andino.

El operativo conjunto evitó que la evasión se transformara en un dolor de cabeza prolongado para las autoridades nacionales. Las miradas en la justicia federal se centran en evaluar las responsabilidades del personal de turno, sabiendo que la fragilidad de las celdas de Gendarmería expone graves fallas de infraestructura que facilitan este tipo de maniobras en los puestos vulnerables del norte argentino.

Sumarios internos y el debate por las cárceles de frontera

El caso reactivó las internas en la conducción de las fuerzas federales por las condiciones de alojamiento de presos peligrosos en dependencias no aptas para largas estadías. Las autoridades de Gendarmería Nacional ordenaron sumarios administrativos para determinar posibles complicidades internas, remarcando que los gendarmes de guardia deberán responder ante los tribunales por el insólito descuido que permitió la fuga a metros de los puestos de control.

Los detenidos reingresaron al país bajo custodia reforzada para ser trasladados a un penal de máxima seguridad en San Salvador de Jujuy. La cinematográfica secuencia reabrió la discusión sobre el control fronterizo en 2026, demostrando que la falta de inversión en los escuadrones facilita insólitas huidas que ponen en jaque la credibilidad de la seguridad pública en los pasos limítrofes del país.