Massa lanza a Roberto Vázquez para suceder a Mantegazza en San Vicente

Roberto Vázquez no es cualquiera en el entorno de Sergio Massa. Se trata de un referente de la primera hora en el FR, que ocupó una concejalía allá por 2013, fue candidato a intendente y hace 15 años es el referente del massismo en San Vicente.

Estamos hablando de un hombre de la más estrecha confianza del líder renovador, una de las espadas de la poderosísima Tercera Sección Electoral, un cuadro político de relevancia y un dirigente muy querido dentro de la estructura del espacio que conduce Sergio Tomás Massa.

Es de los primeros en salir a la cancha

El Frente Renovador de Sergio Massa comenzó a mover sus piezas en San Vicente, uno de los distritos estratégicos de la Tercera Sección Electoral bonaerense, con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

Según la información conocida, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y el dirigente sindical Carlos Acuña empezaron a trabajar en la proyección del legislador massista Roberto Vázquez como posible candidato a intendente.

El movimiento tiene una particularidad política: Massa mantiene una buena relación con Nicolás Mantegazza, pero su espacio ya explora una alternativa para la sucesión municipal. La operación todavía se encuentra en una etapa de armado y no constituye una candidatura oficializada.

Cantero y Acuña juegan de verdad

La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, mantuvo una reunión con Roberto Vázquez para avanzar en las conversaciones sobre el futuro político de San Vicente.

La presencia de Carlos Acuña, dirigente del sindicalismo y figura vinculada al Frente Renovador, agrega a ese armado una pata gremial con influencia en el sur del Conurbano.

La combinación de una intendenta vecina, un referente sindical y un legislador con experiencia municipal revela una estrategia que busca construir respaldo político antes de definir candidaturas. Por ahora, el alcance de esos acuerdos y los apoyos que puedan sumar no están formalmente establecidos.

Cantero gobierna un distrito lindero con San Vicente, por lo que su participación adquiere una dimensión territorial concreta. Las relaciones entre municipios vecinos, los vínculos partidarios y la presencia de organizaciones sindicales pueden resultar importantes en una campaña local.

El massismo busca articular distintos sectores alrededor de un nombre propio, aunque todavía debe demostrar que ese acuerdo tiene capacidad de traducirse en una estructura electoral competitiva. La reunión con Vázquez representa un primer paso político.

Roberto Vázquez: un candidato que conoce el municipio desde adentro

El nombre que se impone es el de Roberto Vázquez, legislador del Frente Renovador y exfuncionario de la Municipalidad de San Vicente. Durante su trayectoria local ocupó responsabilidades en las áreas de Seguridad y Producción, dos espacios que le permitieron relacionarse con demandas centrales del distrito.

Su experiencia dentro de la administración municipal le ofrece conocimiento de los problemas locales y de los mecanismos de gestión, aunque eso no garantiza por sí solo respaldo electoral. La construcción de una candidatura requiere también organización partidaria, acuerdos políticos y presencia sostenida en los barrios.

San Vicente atraviesa un proceso de transformación territorial vinculado con el crecimiento urbano, los nuevas barrios cerrados, la actividad comercial y las necesidades de infraestructura.

En ese escenario, las políticas de seguridad, producción, servicios y ordenamiento urbano forman parte de las preocupaciones habituales de sus habitantes.

Mantegazza sin reelección: una sucesión abierta

El actual intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, enfrenta el escenario electoral de 2027 condicionado por el régimen bonaerense de reelecciones municipales.

La legislación vigente establece límites a la permanencia consecutiva de los intendentes, aunque la aplicación concreta depende de los mandatos computables y de eventuales cambios normativos.

La relación política entre Mantegazza y Massa aparece como un elemento central para interpretar el movimiento. Ambos mantienen un vínculo favorable, lo que impide presentar automáticamente la proyección de Vázquez como una declaración de guerra contra el intendente.

Una buena relación entre dirigentes no significa que sus espacios renuncien a discutir quién debe encabezar la próxima etapa de gobierno municipal. La sucesión puede abrir una negociación interna, una competencia electoral o un acuerdo de unidad, alternativas que todavía no están definidas.

La Tercera Sección, territorio clave para el PJ

San Vicente forma parte de la Tercera Sección Electoral, una región de fuerte presencia histórica del peronismo que concentra distritos de gran importancia para los armados provinciales.

Allí, las intendencias funcionan como centros de gestión, organización política y articulación con sectores sociales, productivos y sindicales. Por eso, la discusión por una candidatura municipal también puede formar parte de negociaciones más amplias sobre el equilibrio de poder dentro del peronismo bonaerense. El Frente Renovador participa de esas conversaciones con dirigentes y estructuras propias.

La eventual candidatura de Vázquez se inscribe en ese contexto de reorganización hacia 2027. Mientras otros sectores del peronismo discuten liderazgos provinciales y acuerdos electorales, el massismo empieza a mostrar movimientos concretos en los municipios.

El dato político no es que la sucesión esté resuelta, sino que ya existe un sector dispuesto a intervenir en su definición con un nombre propio. La capacidad de sumar adhesiones determinará el peso real de esa iniciativa.

Massa pone el foco en los municipios

El movimiento en San Vicente muestra una modalidad de construcción territorial vinculada con la trayectoria del Frente Renovador: trabajar sobre dirigentes locales, establecer acuerdos con referentes de distritos vecinos y articular relaciones con organizaciones sindicales.

La participación de Cantero y Acuña responde a esa lógica, aunque todavía no se conocen todos los actores involucrados en la iniciativa. La construcción de una candidatura empieza mucho antes del cierre de listas y requiere sostener vínculos que luego puedan convertirse en apoyo político. Esa etapa parece haber comenzado para Vázquez.

Para Massa, la discusión presenta un equilibrio particular. Mantener una relación positiva con Mantegazza y, al mismo tiempo, permitir que dirigentes de su espacio impulsen otra figura exige administrar expectativas y evitar que una negociación se transforme anticipadamente en una confrontación.

La verdadera incógnita es si el Frente Renovador buscará acordar la sucesión con el oficialismo local o sostendrá una postulación propia si no consigue ese entendimiento. Ninguna de esas alternativas puede darse hoy por confirmada.

La sucesión de San Vicente en la agenda de 2027

Todavía falta para la presentación de listas y no hay una candidatura oficialmente anunciada por el Frente Renovador. Sin embargo, la reunión entre Cantero y Vázquez, junto con la participación atribuida a Acuña, permite identificar un movimiento político orientado a discutir la sucesión de Mantegazza.

El massismo comienza a intervenir en una negociación que puede resultar relevante para su presencia territorial en la Tercera Sección Electoral. La definición dependerá de acuerdos partidarios, reglas electorales y decisiones de los propios protagonistas.