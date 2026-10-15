Passaglia acorrala a Milei y Caputo: si quieren tasas cero, que bajen el IVA.

El debate por la carga tributaria en la República Argentina sumó un capítulo de alta tensión política en la Provincia de Buenos Aires. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, envió una misiva formal al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, para retar la narrativa del presidente Javier Milei sobre las tasas municipales.

El jefe comunal propuso implementar el esquema "IVA 0 - TASA 0", ofreciendo eliminar la Tasa de Seguridad e Higiene para pymes y comercios si el Estado nacional exime del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras operativas del municipio. Passaglia desafió la pauta fiscal de Caputo.

El planteo surgió tras las intervenciones del jefe de Estado en el Coloquio de IDEA en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde responsabilizó a los municipios por la presión impositiva.

Passaglia aceptó discutir el recorte de tributos, pero fijó una condición que altera el eje del debate: exigir que la Nación asuma un esfuerzo equivalente en sus propios ingresos. La iniciativa municipal exige demostrar qué administración está dispuesta a recortar recaudación real en lugar de limitarse a exigir el ajuste sobre las arcas ajenas.

Ejemplos de compras públicas y la emisión de certificados electrónicos

Para argumentar la iniciativa, el Ejecutivo nicoleño ejemplificó que una licitación de materiales por $1.000.000 de pesos implica pagar $210.000 de pesos en concepto de IVA (alícuota del 21%).

Passaglia argumenta que si la Nación aprueba la emisión de certificados fiscales electrónicos para insumos de pavimentación, alumbrado y recolección de residuos, el ahorro compensaría el costo de suprimir el cobro a los comerciantes. Sin embargo, para aplicarse se requerirá una ley aprobada en el Congreso de la Nación Argentina, impidiendo la ejecución unilateral del municipio.

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra. Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias. IVA 0. TASA 0. Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad. ¿Ustedes? Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos. — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 14, 2026

El desafío financiero para la cartera económica y la rendición de números

El cruce traslada el problema de la competitividad al Palacio de Hacienda en Argentina. Para el equipo económico de Caputo, convalidar una exención de IVA para compras comunales sentaría un antecedente que reclamarían los casi 135 municipios bonaerenses, erosionando la recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En paralelo, la comuna de San Nicolás enfrentará el compromiso de transparentar los montos exactos que percibe por la Tasa de Seguridad e Higiene para verificar si la equivalencia financiera resulta neutra.

La propuesta de la fuerza territorial "Hechos" expone las complejidades de la articulación tributaria federal. Mientras los comercios del distrito aguardan una resolución para reducir sus costos fijos, el trámite depende de negociaciones en los despachos porteños.

La iniciativa nicoleña obliga al oficialismo a pasar de las críticas sobre la tasa vial y los tributos locales a un análisis técnico sobre quién absorbe el costo del alivio fiscal.

El curso del expediente en las próximas semanas determinará si la iniciativa avanza hacia un proyecto de ley o si se agota en una controversia declarativa. La respuesta del Ministerio de Economía fijará la postura oficial ante los reclamos de autonomía municipal. En un escenario marcado por la recesión del consumo, la puja entre Nación y municipios define el margen de supervivencia del sector comercial.