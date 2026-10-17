Gimnasia y Estudiantes juegan casi juntos: una programación inexplicable.

La desorganización del fútbol en Argentina sumó este jueves 15 de octubre de 2026 un capítulo de rotunda incoherencia logística. Los dos clubes más importantes de La Plata disputan sus compromisos con una diferencia de apenas 90 minutos. Gimnasia y Esgrima La Plata saltará al campo de juego del Estadio Tomás Adolfo Ducó en Parque Patricios a las 20:00 para enfrentar a Huracán por el Torneo Clausura, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo a las 21:30 en el Estadio UNO por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La superposición indigna al fútbol platense.

El desatino organizativo cruza las competencias de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el calendario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Pese a que el compromiso del Pincha reúne a una multitud en la capital de la Provincia de Buenos Aires con la llegada de la parcialidad visitante de Río de Janeiro, los entes rectores omitieron la coordinación de un margen adecuado entre ambos compromisos. Faltó la planificación de las autoridades.

Riesgos en el trasvasamiento de hinchadas y la desconcentración

La principal luz de alarma se enciende sobre la seguridad pública de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando el partido del Lobo concluya en suelo porteño cerca de las 22:00, miles de simpatizantes albiazules emprenderán el regreso a la Capital de la Provincia de Buenos Aires utilizando las mismas arterias viales y la autopista Buenos Aires-La Plata.

Ese horario coincidirá de lleno con el trámite del choque internacional en Estadio UNO, donde el operativo del APREVIDE estará focalizado en la desconcentración del público albirrojo y los fanáticos del elenco brasileño. Los traslados coincidirán en la ruta.

Una afrenta al público y a la tradición del fútbol de la ciudad

La insólita fijación de los encuentros no solo desafía la prevención de conflictos callejeros sino que perjudica de forma directa al espectador. El hincha platense y los seguidores de la Liga Profesional verán fragmentada la jornada televisiva de dos cotejos determinantes: Gimnasia se juega puntos vitales para ingresar a los playoffs de la copa local, mientras Estudiantes disputa una jornada histórica de la Copa Libertadores. La incapacidad dirigencial para evitar pisar los partidos demuestra el desprecio por la centralidad del espectador. La dirigencia pisó las transmisiones del día.

El mamarracho organizativo expone las fallas de articulación entre los organismos de control deportivo y las fuerzas de seguridad del territorio bonaerense. Ninguna autoridad nacional o provincial exigió la modificación de la grilla para blindar los traslados y evitar embotellamientos severos en los accesos a la ciudad. La improvisación con la que se manejan las fechas del torneo local terminó condenando a la comunidad platense a una noche de tensión y apuros que pudo haberse evitado de manera simple. La falta de previsión dominó los calendarios.

Frente a la inminencia de los acontecimientos, la responsabilidad de garantizar que la jornada transcurra en paz recae exclusivamente sobre las fuerzas policiales de ambas jurisdicciones. Mientras el balón rueda en Parque Patricios y en el Paseo del Bosque, la opinión pública exige que las autoridades de la AFA y el APREVIDE tomen nota de esta insólita coincidencia. El fútbol requiere reglas claras, sentido común y una programación que priorice la seguridad de los ciudadanos por encima de los apuros de la grilla de televisión, evitando sorpresas en la desconcentración.