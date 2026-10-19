Bomba demográfica global: los mayores de 65 años ya superan a los niños

La Oficina del Censo de Estados Unidos y el portal Axios confirmaron un quiebre demográfico histórico a escala global. Por primera vez en los registros de la humanidad, los mayores de 65 años superan en número a los niños menores de cinco años. En los despachos económicos mundiales ya admiten que el colapso demográfico pulverizará las cajas previsionales mientras la natalidad se hunde sin frenos. El fenómeno marca el fin de la mano de obra barata y amenaza la sustentabilidad de los Estados.

Las proyecciones censales marcan un sendero asfixiante para el financiamiento de los sistemas de retiro occidentales. La población de la tercera edad trepará de 852 millones a 2.000 millones hacia el año 2060. Los burócratas que diseñan presupuestos reconocen a puertas cerradas que el envejecimiento explicará más de la mitad del crecimiento planetario mientras la población total alcanzará los 10.230 millones de habitantes. La proporción de adultos mayores rozará el 19,6% en las próximas tres décadas y media.

El desplome reproductivo dinamitó las viejas recetas que garantizaban la tasa de renovación generacional estándar. El 71% de los habitantes vive en territorios donde la fertilidad perforó el piso crítico de 2,1 hijos por mujer. Los analistas que siguen la rosca geopolítica advierten que la crisis de nacimientos dejó de ser exclusividad de naciones ricas para golpear de lleno en potencias emergentes. Gigantes demográficos como China, India, Bangladesh, México y Vietnam quedaron atrapados bajo esa misma línea roja.

El impacto sobre el tablero geopolítico alterará las relaciones de fuerza y la hegemonía de los continentes. Asia concentrará el salto numérico más brutal al pasar de 487 millones a 1.240 millones de ancianos. Puertas adentro de las cancillerías admiten que África superará en adultos mayores a toda Europa alcanzando los 249 millones frente a los 214 millones que albergará el viejo continente. El repliegue de nacimientos forzará una redistribución caótica de la fuerza laboral internacional.

La primera potencia global tampoco logra blindar sus balances frente a la sangría en la base de su pirámide poblacional. Estados Unidos tiene hoy un 18,9% de habitantes seniles y trepará hasta el 23,4% en las proyecciones. La lectura cruda de las planillas estadísticas demuestra que el cruce de curvas generacionales quebró el balance poblacional sin que la dirigencia política formule un plan de contingencia real. Los infantes caerán al 7% del total mientras los veteranos treparán al 20%.

El consultor económico Andrew Scott intenta amortiguar el pánico sugiriendo reconvertir la longevidad en un activo productivo. Sin embargo, la extensión obligada de la vida laboral choca contra el reclamo social por retiros dignos. Los operadores del poder admiten que la salud preventiva y los empleos senior no evitarán el ajuste fiscal que se avecina sobre las transferencias previsionales. El mundo asiste al envejecimiento forzoso de sus sociedades mientras la política sigue discutiendo como si sobrara futuro.