EDELAP se suma a Bioferia La Plata: actividades, juegos para toda la familia y una colecta solidaria de tapitas

La empresa distribuidora participará de Bioferia La Plata, el festival de sustentabilidad que se realizará los días 17 y 18 de octubre, de 11 a 18 horas, en el Predio Municipal ubicado en 122 y 56. La distribuidora contará con un espacio que ofrecerá juegos, premios y actividades para toda la familia vinculadas al uso responsable de la energía y el cuidado del ambiente, además de una propuesta solidaria junto a Fundacore.

Durante ambas jornadas, EDELAP invita a quienes visiten la feria a llevar tapitas plásticas y acercarlas a su stand para colaborar con Fundacore, una organización sin fines de lucro que recupera este material para su posterior reciclado. Las sucursales de la compañía también funcionan como puntos de recolección, acompañando esta iniciativa que transforma un pequeño gesto cotidiano en una acción con impacto social y ambiental.

Cabe destacar que Fundacore destina los fondos obtenidos a la adquisición de equipamiento médico para el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y al acompañamiento de familias de niños con cardiopatías congénitas.

Además, los más chicos podrán sumarse a La Liga de la Energía, el programa educativo que propone aprender jugando sobre el uso seguro y responsable de la electricidad y el cuidado de los recursos. A través de desafíos y actividades lúdicas, podrán poner a prueba sus conocimientos y llevarse distintos premios.

Para los adultos habrá una experiencia interactiva de “Activá tu Modo Eficiente”, que permitirá poner a prueba sus conocimientos sobre eficiencia energética, revisar hábitos cotidianos y descubrir consejos para hacer un mejor uso de la electricidad.

La participación en Bioferia será también una oportunidad para dar a conocer el programa de Negocios Inclusivos, que forma parte de la estrategia de triple impacto de la compañía y promueve la incorporación de cooperativas, talleres protegidos y emprendimientos de la economía social a su cadena de valor.