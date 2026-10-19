Cuatro listas se disputan la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura.

El calendario institucional de la República Argentina vivirá este martes 20 de octubre de 2026 una de sus jornadas más determinantes para el equilibrio del Poder Judicial. Alrededor de 185.000 abogados con matrícula federal activa elegirán en todo el país a los cuatro consejeros que integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el mandato 2026-2030.

La pulseada electoral definirá a los profesionales encargados de sustanciar los concursos para designar magistrados nacionales y federales, administrar los recursos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y llevar adelante los procesos disciplinarios. La abogacía define la caja y las ternas judiciales.

La contienda exhibe una marcada atomización que refleja en los pasillos de Comodoro Py y los tribunales federales las disputas de la política partidaria. La Lista 1: "Abogacía Federal", encabezada por el platense Fernando Pablo Levene (expresidente del Colegio de la Abogacía de La Plata) y la dirigente Sandra Silvina París, articula un armado con fuerte anclaje en la Provincia de Buenos Aires y el interior del país.

El espacio cuenta con el respaldo de la conducción de la UCR bonaerense encabezada por el senador Maximiliano Abad, la estructura universitaria del exconsejero Diego Molea y terminales vinculadas al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Levene encabeza la alianza bonaerense y del interior.

Las cuatro nóminas oficializadas y el mapa de las plataformas

El espectro electoral ofrece propuestas marcadamente diferenciadas. Por un lado, la Lista "Abogados por la Libertad" (encabezada por el concejal de Vicente López Luis Palomino y Valeria Fredes) representa el sello de La Libertad Avanza, impulsando auditorías sobre los juzgados federales y el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la Lista 3: "Unidad en Defensa de la Abogacía" (liderada por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento) aglutina al radicalismo porteño, al sector del expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) Ricardo Gil Lavedra y al dirigente Daniel Angelici. Los libertarios y la UCR porteña disputan el voto metropolitano.

Por su parte, la Lista 4: "Abogacía Unida y Dignidad Profesional" lleva en primer término a la titular del Colegio de Abogados de Villa María, Itatí Demarchi Arballo —única mujer y figura del interior que encabeza una nómina— secundada por Jorge Rizzo y con el aval de referentes del peronismo porteño como Juan Manuel Olmos y el senador Mariano Recalde.

Su plataforma apunta a la tutela de las incumbencias laborales del litigante ante las Cámaras Federales. El peronismo acompaña a la lista de Demarchi y Rizzo.

Puntos clave de la jornada y requisitos para sufragar

Al tratarse de un sufragio de participación voluntaria en distrito único nacional, la movilización de los padrones departamentales resulta la llave para romper con los históricos índices de abstencionismo. La Junta Electoral dispuso que los comicios se desarrollen entre las 09:00 y las 18:00 horas en 96 centros habilitados en las sedes colegiales y tribunales federales del país.

Los profesionales deberán presentarse indefectiblemente con el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y la credencial de la Matrícula Federal, aclarando que la mora en el pago de las cuotas previsionales no impedirá la emisión del voto. La movilización territorial definirá a los ganadores.

La fiscalización de los comicios será determinante para verificar la correcta aplicación del sistema D'Hondt con cupo cruzado de género e integración federal. La composición resultante del estamento profesional reconfigurará la correlación de fuerzas de los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, en una etapa sensible marcada por las vacantes pendientes en los tribunales federales de todo el país. El resultado fijará el rumbo de la justicia para los próximos cuatro años.