Comisiones fantasmas, créditos a estafadores y maltratos a clientes: ¿Por qué no elegir el Banco Galicia?

Detrás de sus multimillonarias campañas publicitarias sobre cercanía y modernización tecnológica, el Banco Galicia (Grupo Financiero Galicia S.A.) sostiene un modelo de negocios signado por el descontento de sus usuarios, el maltrato operativo y el uso implacable de su posición dominante en el mercado argentino. Controlado históricamente por los tres clanes familiares más influyentes de la banca tradicional —las familias Escasany, Ayerza y Braun—, el gigante financiero consolida sus ganancias récord mientras acumula un prontuario de denuncias, sumarios regulatorios y demandas judiciales.

Del débito indebido a la desprotección

Las plataformas de defensa del consumidor como TuQuejaSuma y los fueros judiciales de consumo exhiben diariamente la cara visible del descontento: una masa incesante de usuarios damnificados. Los reclamos recurrentes destapan un patrón sistemático de abusos:

Mantenimientos y cobros fantasmas: Comisiones indebidas sobre cuentas prometidas como "bonificadas", resúmenes con cargos no solicitados y débitos automáticos por seguros o asistencias jamás contratadas explícitamente .

Tasas y refinanciaciones abusivas: Aplicación de esquemas de financiación unilaterales y tasas de interés desproporcionadas sobre los saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales .

Vulnerabilidad en ciberseguridad: Frente al flagelo del phishing y el otorgamiento intempestivo de créditos preaprobados tramitados por estafadores informáticos , la primera respuesta institucional del banco ha sido dar la espalda. Múltiples fallos de la Justicia argentina han tenido que obligar a la entidad a resarcir a las víctimas por violar flagrantemente el deber de seguridad contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240).

Posición dominante, maniobras y pasillos judiciales

El poder de mercado del banco no solo se ejerce contra el cliente minorista; también ha sido objeto de severas investigaciones institucionales. La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha llegado a instruir sumarios administrativos y expedientes contra la entidad y sus sociedades controladas por presunta manipulación de precios de títulos públicos (bonos duales) mediante operaciones destinadas a inflar cotizaciones para ejecutar contratos de puts de deuda soberana en perjuicio del Estado. Asimismo, el Banco Central (BCRA) ha acumulado sanciones contra la firma por las demoras sistemáticas en la resolución de reclamos y fallas operativas en transferencias y encajes.

¿Por qué persiste la percepción de que el banco "nunca pierde"? La respuesta reside en una asimetría estructural de poder. Como gigantesco contrato de adhesión, la entidad impone condiciones leoninas escritas por bufetes hiperespecializados. Ante cualquier litigio, el Galicia despliega una brutal estrategia de desgaste procesal: apela cada fallo, interpone excepciones técnicas, abruma con peritajes complejos y dilata las causas durante años con el objetivo de ahogar financieramente al cliente particular antes de llegar a la sentencia.

Sin embargo, el blindaje legal muestra sus fisuras. La doctrina judicial reciente demuestra que cuando el usuario recurre al amparo del régimen de Protección al Consumidor y al beneficio de gratuidad procesal, los tribunales terminan aplicando el principio in dubio pro consumidor, condenando al banco por inclusiones indebidas en el Veraz, faltas graves a la seguridad digital y cierres intempestivos de cuentas.

Banco Galicia encarna las peores contradicciones de la banca concentrada: un monopolio del crédito que abusa de su posición dominante, prioriza el margen financiero por sobre el resguardo del usuario y convierte el trámite cotidiano del cliente en un verdadero vía crucis judicial.