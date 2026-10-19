Murió Fernando Confessore: el querido meteorólogo de TN tenía 58 años y sufrió un paro en su casa.

La televisión argentina amaneció este viernes 16 de octubre de 2026 con una noticia que golpeó de lleno al periodismo: murió Fernando Confessore, a los 58 años, después de sufrir una descompensación repentina en su vivienda del barrio porteño de Versalles. El meteorólogo, periodista y divulgador científico llevaba más de tres décadas explicando el clima en las pantallas de TN y El Trece.

La foto de tapa ocurrió el martes 8 de septiembre 2026 a las 14:10 en el programa de Roxy Vázquez, en TN. Era muy divertido verlos jugar al aire como dos chicos. Fernando era así, un crack y lo vamos a extrañar. Preferimos despedirlo con esta imagen de alegría, algo que transmitía a través de la pantalla.

Su muerte inesperada dejó un vacío entre sus compañeros y miles de televidentes que lo habían incorporado a su rutina cotidiana. La noticia fue confirmada por su familia y comunicada durante la programación matutina de Todo Noticias.

Una madrugada dramática y los esfuerzos por salvarle la vida

Según las primeras informaciones policiales, Confessore se encontraba en la cocina de su domicilio cuando se desvaneció repentinamente, alrededor de las dos de la madrugada. Su esposa, Paula, llamó de inmediato al servicio de emergencias y solicitó asistencia. Los efectivos policiales que llegaron a la vivienda iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que posteriormente continuó el personal médico del SAME. Pese a los esfuerzos realizados, los profesionales constataron su fallecimiento alrededor de las tres de la mañana.

Las primeras publicaciones periodísticas señalaron que el meteorólogo habría sufrido un episodio cardíaco, aunque no se difundió un informe médico definitivo que permita establecer con precisión la causa de muerte. La descompensación fue súbita y los intentos de reanimación no consiguieron revertirla. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, que habían compartido con él jornadas de trabajo hasta pocas horas antes.

El momento más difícil en la pantalla de TN

La responsabilidad de comunicar el fallecimiento recayó en Mario Massaccesi, quien abrió un espacio durante el noticiero de la mañana para informar lo ocurrido. Visiblemente afectado, explicó que la familia había solicitado mantener la noticia en reserva hasta que sus seres queridos estuvieran informados. El conductor tuvo que anunciar en vivo la muerte de un compañero con el que compartía la pantalla desde hacía décadas. El estudio quedó atravesado por la emoción de quienes conocían a Confessore más allá de su trabajo frente a las cámaras.

Massaccesi recordó especialmente su dedicación familiar, su perfil reservado y el vínculo que mantenía con su esposa y sus hijas. La noticia se difundió rápidamente entre periodistas, productores y figuras de la televisión argentina. La despedida dejó al descubierto el afecto que había construido durante treinta años de trabajo cotidiano, lejos de los grandes escándalos y de la exposición de su vida privada. Su presencia había sido una constante en distintas generaciones de programas informativos.

De la meteorología científica a la televisión

Fernando Ezequiel Confessore nació en Buenos Aires el 18 de julio de 1968. Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, se formó en el ámbito aeronáutico y obtuvo el título de pronosticador meteorológico universitario en 1992. Ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, donde permaneció hasta 1994 realizando tareas vinculadas con la interpretación de imágenes satelitales. Su conocimiento del tiempo no nació frente a una cámara: se construyó con formación técnica y experiencia en el análisis de fenómenos atmosféricos.

En diciembre de 1995 ingresó a ARTEAR, donde comenzó a participar en las transmisiones de Todo Noticias. Dos años después se consolidó como columnista y presentador del pronóstico, tanto en TN como en distintos programas de El Trece. Su manera de comunicar combinaba información técnica, explicaciones sencillas y un estilo cercano que permitió acercar la meteorología a millones de personas. También desarrolló contenidos especializados para el sector agropecuario.

Mucho más que el hombre del pronóstico

A lo largo de su carrera, Confessore participó en espacios como TN Campo y programas radiales, donde abordó la relación entre el clima, la producción y las actividades cotidianas. En 2000 realizó una capacitación de la Organización Meteorológica Mundial sobre comunicación científica en los medios. Su trabajo apuntaba a transformar datos complejos en información útil para quienes necesitaban comprender qué ocurría con el tiempo y por qué. Esa vocación de divulgación fue uno de los rasgos más destacados de su trayectoria.

En 2006 publicó junto con el meteorólogo Mauricio Saldívar el libro Meteorología para todos, destinado a explicar conceptos y fenómenos atmosféricos al público general. Su interés por enseñar también quedó reflejado en el acompañamiento a colegas más jóvenes. Confessore no se limitaba a anunciar lluvias o temperaturas: buscaba que los televidentes entendieran los procesos que estaban detrás de cada pronóstico. Esa tarea lo convirtió en una referencia dentro del periodismo meteorológico argentino.

El recuerdo de sus compañeros

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Matías Bertolotti, quien destacó el papel de Confessore como referente y mentor dentro de la meteorología televisiva. Recordó que, incluso antes de trabajar juntos, respondía sus consultas cuando todavía era estudiante. Detrás del profesional reconocido por el público había un colega dispuesto a compartir conocimientos y acompañar a quienes comenzaban su carrera. Su fallecimiento provocó numerosas expresiones de tristeza entre periodistas y especialistas del sector.

La noticia también tuvo una fuerte repercursión entre los espectadores. Durante treinta años, Confessore acompañó desayunos, mañanas de trabajo, salidas escolares y jornadas en las que conocer el pronóstico resultaba indispensable. Su rostro y su voz se habían vuelto familiares incluso para quienes nunca habían prestado especial atención a la meteorología. Esa cercanía explica el impacto que produjo su partida.

Una ausencia que se sentirá cada vez que hablen del tiempo

La muerte de Fernando Confessore cierra una trayectoria de más de tres décadas dedicada al periodismo, la ciencia y la comunicación. Su trabajo en TN y El Trece dejó una marca en la manera de presentar la información meteorológica en la televisión argentina. Se fue uno de esos profesionales que lograron convertir una sección informativa de todos los días en un espacio de conocimiento y confianza. Su legado permanecerá en sus publicaciones, en sus colegas y en el recuerdo de quienes lo siguieron durante años.

La pantalla seguirá mostrando mapas, temperaturas, alertas y pronósticos. Pero para muchos televidentes faltará una de las voces que durante décadas ayudó a interpretar el cielo. Fernando Confessore murió a los 58 años y dejó una historia profesional construida con conocimiento, constancia y cercanía.

Lo que tenés que saber sobre Fernando Confessore