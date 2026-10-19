Encuesta AtlasIntel: Milei supera el 60% de rechazo en el GBA y la Patagonia.

El impacto territorial de la política económica del Gobierno nacional comenzó a dibujar un mapa de creciente resistencia en el interior del país. Según los datos del último relevamiento nacional de la consultora AtlasIntel para Bloomberg —realizado entre el 2 y el 7 de octubre de 2026 sobre 2.067 adultos mediante reclutamiento digital aleatorio—, la desaprobación a la gestión del presidente Javier Milei alcanza niveles críticos en áreas clave del mapa demográfico: trepó al 67,4% en la Patagonia y al 62,1% en el Gran Buenos Aires (GBA).

El estudio confirma que el rechazo supera al respaldo en seis de las siete regiones analizadas en la República Argentina. Milei supera el 60% de rechazo en GBA y la Patagonia.

La medición —que cuenta con un margen de error del ±2% y un nivel de confianza del 95%— expone las marcadas asimetrías territoriales que atraviesa el oficialismo nacional. Mientras la aprobación presidencial promedio a nivel nacional se ubica en el 38,5% y la desaprobación en el 57,2%, las regiones periféricas y el cordón industrial del conurbano bonaerense marcan las distancias más pronunciadas frente al programa económico impulsado desde la Casa Rosada. La desaprobación nacional supera por 18,7 puntos a la aprobación.

La Patagonia encabeza el rechazo y el Conurbano profundiza la grieta

La región patagónica se consolidó como el territorio más adverso para la administración libertaria, registrando apenas un 32,6% de aprobación frente a un abrumador 67,4% de desaprobación. En la Provincia de Buenos Aires, el panorama no ofrece alivio para el oficialismo: en el Gran Buenos Aires la desaprobación llega al 62,1% (contra un 35,1% de respaldo), mientras que en el interior bonaerense el rechazo se ubica en el 58,3% (frente a un 36,0% de apoyo).

Ambas zonas muestran la fragilidad de la inserción territorial del espacio libertario de cara al armado electoral en la provincia. El rechazo bonaerense supera ampliamente el 50%.

El bastión de CABA y el comportamiento en el centro y norte del país

El único territorio donde la desaprobación no superó a la aprobación fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario que registró un empate técnico: un 41,5% de aprobación frente a un 40,8% de desaprobación, acompañado por un elevado 17,7% de respuestas indefinidas.

En tanto, las zonas históricamente más afines a las propuestas de libre mercado mostraron techos de desaprobación significativos: el Norte Grande registró un 55,5% de rechazo (43,5% de aprobación), Nuevo Cuyo un 56,8% (42,5% de aprobación) y la Región Centro un 55,2% (39,7% de aprobación). En CABA se registra un empate estadístico.

Evaluación del Gabinete y sesgo por nivel educativo

Al evaluar el desempeño del Gobierno en su conjunto, un 54,2% de los consultados calificó la gestión como "mala o muy mala", mientras que un 33,3% la ponderó como "excelente o buena" y un 12,5% como "regular". El informe de AtlasIntel para Bloomberg también reveló una marcada brecha socioeducativa: el respaldo al jefe de Estado escala al 52,3% entre personas con estudios primarios, pero se desploma al 27,8% entre quienes cuentan con formación universitaria o superior. El nivel educativo marca diferencias en la percepción.

Pese a que el informe nacional refleja una leve recuperación mensual de medio punto en la aprobación general (pasando de aproximadamente 38% en septiembre al 38,5% en octubre), el mapa regional evidencia un desgaste estructural persistente.

Los gobernadores y armadores territoriales observan con atención estos números para definir sus alianzas hacia los próximos turnos electorales. La capacidad de la Casa Rosada para revertir la tendencia negativa dependerá de la reactivación del consumo interno y la desaceleración del costo de vida en las provincias, en un clima de opinión marcado por la cautela social.