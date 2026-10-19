Política | 16 Oct
Tensión en La Plata
UOCRA: seguidores de Iván Tobar movilizaron para exigir la liberación de su líder
En esta nota vas a enterarte de los detalles sobre la manifestación callejera realizada por los adeptos del referente gremial en las inmediaciones de los tribunales platenses.
Una fuerte tensión se apoderó en las últimas horas del microcentro platense, convirtiendo las calles aledañas al poder judicial en el epicentro de una ruidosa protesta sindical. Un grupo de adeptos y simpatizantes del referente gremial Iván Tobar se concentró a viva voz en la zona de la calle 8 entre 50 y 51 para exigir de manera enérgica la inmediata liberación de su líder, quien continúa privado de la libertad en el marco de una compleja investigación penal.
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De acuerdo con los antecedentes de la causa, Tobar permanece detenido e imputado por los delitos de amenazas agravadas y coacción a funcionarios judiciales. El trasfondo del expediente judicial se desató luego de que saliera a la luz pública un polémico video protagonizado por hombres enmascarados y artillados, quienes se hicieron pasar por miembros de la facción rival —históricamente vinculada a Juan Pablo "el Pata" Medina— con el presunto objetivo de lanzar una advertencia intimidatoria de que, si tocaban a su líder, "podrían tener problemas". Frente a este delicado escenario de disputa gremial y judicial, los manifestantes hicieron oír sus reclamos en plena vía pública, manteniendo en alerta a las fuerzas de seguridad apostadas en la zona céntrica.
Lo que tenés que saber sobre la protesta por Iván Tobar
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El epicentro del reclamo: Los simpatizantes se concentraron a viva voz sobre la calle 8 entre 50 y 51, en las inmediaciones del centro platense.
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El motivo de la protesta: Los seguidores de Iván Tobar exigieron la inmediata liberación del referente gremial.
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La imputación judicial: El dirigente sindical continúa detenido en una causa que investiga delitos de amenazas agravadas y coacción a funcionarios judiciales.
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El origen de la causa: La detención se precipitó tras la difusión de un video con sujetos enmascarados y artillados que fingieron ser de la facción rival del Pata Medina para proferir advertencias.
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