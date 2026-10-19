Política | 16 Oct Tensión en La Plata UOCRA: seguidores de Iván Tobar movilizaron para exigir la liberación de su líder En esta nota vas a enterarte de los detalles sobre la manifestación callejera realizada por los adeptos del referente gremial en las inmediaciones de los tribunales platenses.

UOCRA, entre gritos y reclamos: seguidores de Iván Tobar se movilizaron en 8 entre 50 y 51 para exigir la liberación de su líder