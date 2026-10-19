Un armador de Dante Gebel se acercó a Kicillof y sacude la pelea por 2027

La carrera electoral de 2027 sumó un movimiento inesperado en la provincia de Buenos Aires. Pedro Villarreal, dirigente sindical de Camioneros, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y referente territorial de Consolidación Argentina, el espacio que promueve a Dante Gebel, participó de una reunión de dirigentes sociales que expresaron su respaldo a Axel Kicillof como candidato presidencial y Jorge Ferraresi como aspirante a gobernador bonaerense. El dato que encendió la rosca peronista es que uno de los hombres encargados de construir el proyecto de Gebel apareció en una convocatoria favorable a otro presidenciable. La participación fue informada por sectores involucrados en el encuentro, aunque todavía no se dispone de un pronunciamiento público de Gebel sobre ese movimiento.

El hombre que debía construir para Gebel apareció en otra mesa

Villarreal no es un dirigente ajeno al armado del predicador y conferencista radicado en Estados Unidos. En marzo de 2026 quedó vinculado a la coordinación bonaerense de Consolidación Argentina, la estructura política y sindical que comenzó a organizarse para impulsar una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel. Su función consistía en construir territorialidad, sumar referentes y articular sectores sociales dentro de un proyecto que buscaba presentarse como una alternativa a los partidos tradicionales. Por eso, su presencia en una reunión favorable a Kicillof adquiere una dimensión política particular.

Oriundo de La Matanza, Villarreal combina militancia sindical con presencia en organizaciones comunitarias y clubes de barrio. Esa inserción territorial constituye uno de los activos que Consolidación Argentina intentó reunir desde sus primeros encuentros. No se trata de un simpatizante que cambió de opinión en una conversación informal, sino de un dirigente identificado con la construcción bonaerense del espacio. Sin embargo, su participación en una reunión no demuestra que haya abandonado formalmente esa organización.

Kicillof presidente y Ferraresi gobernador: la fórmula política del encuentro

El encuentro del que participó Villarreal reunió a referentes sociales que manifestaron su adhesión a una propuesta electoral concreta: Kicillof para la Casa Rosada y Ferraresi para sucederlo en la Gobernación. Esa combinación forma parte de las alternativas que circulan en distintos sectores del peronismo bonaerense de cara a 2027. La jugada busca proyectar al gobernador al escenario nacional y, al mismo tiempo, ordenar una sucesión provincial alrededor de un dirigente con peso territorial propio. Ninguna de esas postulaciones debe confundirse con una candidatura formalmente definida.

Ferraresi, intendente de Avellaneda, es uno de los dirigentes del peronismo bonaerense con mayor identificación política con Kicillof. Su nombre aparece en las conversaciones sobre la futura conducción provincial, aunque el escenario electoral continúa abierto. La propuesta que recibió el respaldo del encuentro supone un reparto de roles: Kicillof disputando el poder nacional y Ferraresi buscando sostener el control político de la Provincia. La presencia de Villarreal agrega un vínculo con sectores que hasta ahora venían trabajando bajo otra referencia presidencial.

La frase que revela hacia dónde apuntan

Entre los participantes del encuentro circuló una definición que sintetiza el planteo político: “Hay que unirse en el país y en la provincia para ganarle a Milei, no hay lugar para medias tintas”. La consigna fue atribuida a referentes del espacio que respaldó la convocatoria. El mensaje plantea que la prioridad debe ser construir una convergencia opositora antes que multiplicar proyectos electorales enfrentados. Esa interpretación es central para comprender por qué la participación de un dirigente cercano al armado de Gebel generó repercusiones.

El argumento de la unidad tiene consecuencias concretas para cualquier fuerza que pretenda competir por fuera del peronismo. Una eventual candidatura de Gebel podría disputar parte del electorado que también buscan captar otros espacios opositores, aunque todavía no existen datos suficientes para medir ese efecto. La discusión de fondo es si las estructuras que hoy impulsan al conferencista mantendrán un proyecto presidencial propio o terminarán participando de acuerdos más amplios. Por ahora, ambas posibilidades permanecen abiertas.

El peronismo lee una señal, pero Gebel no habló

Desde sectores peronistas, la participación de Villarreal fue interpretada como un indicio de que Dante Gebel podría desistir de competir por la Presidencia y terminar acompañando a Kicillof. Esa lectura resulta políticamente comprensible, pero no constituye una confirmación de la decisión del referente evangélico. La distancia entre el movimiento de un armador territorial y la definición de una figura nacional es demasiado importante como para dar por cerrado un acuerdo. Tampoco se informó que Gebel haya autorizado expresamente el respaldo a Kicillof y Ferraresi.

La hipótesis adquiere interés porque Consolidación Argentina nació con el objetivo de convencer a Gebel de aceptar una candidatura presidencial. En marzo, sus organizadores reunieron a dirigentes sindicales, políticos y sociales en Lanús y presentaron una estructura de alcance federal. El proyecto no surgió como una agrupación destinada a respaldar a Kicillof, sino como una plataforma propia para instalar a Gebel en la discusión nacional. Esa diferencia explica la sorpresa que generó la participación de Villarreal.

Una contradicción que el armado deberá explicar

La señal resulta todavía más llamativa porque el espacio de Gebel mantiene actividad política propia. El 14 de octubre, apenas dos días antes de esta publicación, dirigentes de Consolidación Argentina inauguraron un local en San Francisco Solano, Quilmes, para continuar promoviendo la candidatura presidencial del conferencista. Entre los participantes anunciados figuraba el propio Villarreal, junto con referentes de la conducción nacional y provincial. Mientras una parte del armado sigue trabajando para instalar a Gebel en 2027, uno de sus referentes bonaerenses aparece asociado a una convocatoria favorable a Kicillof.

Esa simultaneidad impide concluir que el proyecto de Gebel se haya desarmado o que sus principales dirigentes hayan decidido abandonar la iniciativa. También abre interrogantes sobre el grado de autonomía política de sus coordinadores territoriales. Una cosa es que un dirigente participe de conversaciones con otros sectores y otra que exista una resolución colectiva para cambiar de candidato presidencial. Hasta ahora no se conoce una comunicación oficial de Consolidación Argentina que anuncie semejante modificación.

El peso de La Matanza y los clubes de barrio

El origen territorial de Villarreal también importa. La Matanza es uno de los distritos de mayor peso electoral de la provincia y constituye una pieza relevante para cualquier construcción política con aspiraciones nacionales. Su participación en organizaciones de clubes de barrio le permite mantener vínculos con espacios comunitarios que no siempre responden directamente a las estructuras partidarias. En la política bonaerense, esos contactos pueden resultar tan importantes para organizar una campaña como los acuerdos entre dirigentes conocidos.

La presencia sindical agrega otra dimensión. Consolidación Argentina buscó desde sus comienzos apoyarse en referentes gremiales, entre ellos Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, además de dirigentes provenientes de diferentes tradiciones políticas. El armado de Gebel intentó construir una base social y territorial antes de contar con una definición definitiva de su eventual candidato. Esa característica vuelve especialmente relevantes los movimientos individuales de sus organizadores.

La incógnita que incomoda a los dos espacios

Para el sector de Kicillof, el acercamiento de dirigentes identificados con otros proyectos puede ser presentado como una señal de ampliación política. Para Consolidación Argentina, en cambio, plantea la necesidad de explicar si sus referentes pueden participar de convocatorias que impulsan candidaturas diferentes. La cuestión no pasa solamente por una fotografía o una reunión, sino por el destino de una estructura territorial que comenzó a organizarse alrededor de otro nombre.

El propio Gebel todavía no anunció formalmente que será candidato presidencial en 2027. Sus promotores continúan trabajando para convencerlo, mientras otros actores políticos observan cómo se reacomodan las alianzas opositoras. Esa indefinición permite que distintos sectores ensayen acercamientos, pero también alimenta interpretaciones que todavía carecen de una confirmación política. La decisión final del conferencista será determinante para conocer el rumbo del espacio.

Un movimiento que abre más preguntas que respuestas

La participación de Pedro Villarreal en una reunión favorable a Kicillof y Ferraresi no alcanza para anunciar el final de la candidatura de Dante Gebel. Pero tampoco es un movimiento irrelevante: involucra a un dirigente identificado con la coordinación provincial de un proyecto que aspira a disputar el escenario nacional. La pregunta es si Villarreal está expresando una posición personal, explorando un acuerdo territorial o anticipando un cambio de rumbo que todavía no fue comunicado por la conducción de Consolidación Argentina.

En la política bonaerense, donde cada distrito y cada estructura territorial pueden convertirse en piezas de negociación, esos movimientos suelen despertar lecturas inmediatas. Sin embargo, las candidaturas y los acuerdos requieren decisiones que todavía no están acreditadas. Por ahora, el hecho es el acercamiento de un armador de Gebel a una convocatoria que promueve a Kicillof y Ferraresi; el resto pertenece a una disputa política que recién empieza a mostrar sus cartas.