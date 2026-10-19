La Plata será sede de un encuentro nacional para debatir el futuro de las jubilaciones profesionales

La ciudad de La Plata será escenario el próximo 13 de noviembre de una jornada que reunirá a dirigentes de cajas de previsión social de la provincia de Buenos Aires, con una convocatoria abierta a entidades de profesionales de todo el país.

El encuentro se desarrollará en el Hotel Gran Brizo y tendrá como uno de sus principales objetivos impulsar la creación de la Federación Argentina de Cajas Profesionales.

La iniciativa busca generar un espacio de intercambio y debate sobre los desafíos que enfrentan los sistemas previsionales, en un contexto marcado por los cambios demográficos, el aumento de la expectativa de vida y la necesidad de encontrar alternativas que permitan sostener las jubilaciones y pensiones de los profesionales.

Así lo explicó el doctor Héctor Sainz, presidente de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires, durante una entrevista en el programa Comunidad Profesional, que se emite los viernes a las 14 por FM Classique de La Plata.

Según detalló, la jornada combinará exposiciones técnicas con una mirada estratégica sobre el futuro de la seguridad social. Entre los temas previstos figuran la morosidad, el recupero de deudas, las prestaciones previsionales y los cálculos actuariales, además del análisis de posibles reformas y herramientas para fortalecer los sistemas de las distintas profesiones.

Los desafíos de la seguridad social

Uno de los ejes centrales del encuentro será el impacto de los cambios demográficos sobre los regímenes jubilatorios. Sainz señaló que la disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida generan nuevas exigencias para los sistemas previsionales en la Argentina y en el mundo.

En ese escenario, consideró necesario abrir una discusión entre las distintas cajas profesionales para evaluar alternativas que permitan garantizar la continuidad de los beneficios y responder a las necesidades de los afiliados activos y pasivos.

El titular de la Caja de Médicos planteó que, a futuro, será necesario analizar distintas variables, entre ellas la edad jubilatoria, los años de aportes y los mecanismos de financiamiento. Aclaró que se trata de cuestiones que deberán debatirse teniendo en cuenta las particularidades de cada profesión.

La propuesta es avanzar primero en el intercambio entre las entidades y, a partir de las conclusiones, evaluar la posibilidad de impulsar iniciativas ante las autoridades provinciales. En ese sentido, Sainz remarcó la importancia de que los organismos públicos acompañen el análisis y la actualización de los marcos normativos.

Una convocatoria para construir alternativas

La jornada del 13 de noviembre también contará con la participación de especialistas y referentes vinculados con la seguridad social y la demografía, con el propósito de sumar distintas perspectivas a una problemática que atraviesa a las instituciones previsionales.

Para Sainz, el trabajo conjunto permitirá compartir experiencias, identificar dificultades comunes y explorar nuevas herramientas para atender las necesidades de los profesionales y de quienes ya accedieron a la jubilación o una pensión.

El lanzamiento de la Federación Argentina de Cajas Profesionales aparece, en ese contexto, como una oportunidad para fortalecer la articulación entre entidades y construir una agenda común, sin perder de vista las particularidades de cada sistema.

La expectativa es que el encuentro en La Plata permita abrir una etapa de debate y cooperación frente a uno de los grandes desafíos de la seguridad social: garantizar prestaciones sostenibles y adecuadas para las generaciones actuales y futuras.