La asamblea de Estudiantes de La Plata fue una demostración de apoyo a Verón contra Tapia

La Asamblea General Ordinaria de Estudiantes de La Plata tuvo durante la mañana de hoy, sábado 17 de octubre 2026, una escena inesperada: una socia corrió hasta el estrado y abrazó con enorme emoción a Juan Sebastián Verón, mientras otros socios cantaban en respaldo al presidente albirrojo y contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La pasión por la Bruja rompió el protocolo de una reunión convocada para tratar los números del club.

Una fanática de Verón no pudo contener la emoción

La mujer se levantó de su lugar, avanzó hacia la mesa de autoridades y se abrazó con Verón delante de los presentes. La escena interrumpió por unos instantes la formalidad de la asamblea. El gesto mostró el enorme afecto que despierta el presidente de Estudiantes entre algunos de sus socios. No fue un abrazo protocolar, sino una manifestación espontánea de admiración.

Al mismo tiempo, un grupo de asistentes comenzó a cantar una consigna que ya se había escuchado en las tribunas: “No soy secanuca, soy soldado de la Bruja”. El mensaje estaba dirigido a respaldar a Verón en medio de sus diferencias con la conducción de la AFA. La disputa entre el Pincha y Chiqui Tapia volvió a hacerse sentir, esta vez dentro de una asamblea institucional.

El enfrentamiento con la AFA llegó a la asamblea

La tensión entre Verón y Tapia lleva tiempo instalada en el fútbol argentino. El presidente de Estudiantes ha expresado diferencias con la conducción de la AFA, y esas discusiones también se trasladaron a las tribunas. Los cánticos de este sábado muestran que el conflicto dejó de ser solamente una pelea entre dirigentes y encontró eco entre sectores de los socios.

La frase “soy soldado de la Bruja” funciona como una declaración de respaldo a Verón. Quienes la entonaron aprovecharon la reunión para expresar públicamente de qué lado están en esa disputa. La asamblea terminó ofreciendo una imagen contundente: apoyo al presidente albirrojo y cuestionamientos a la conducción del fútbol argentino. Eso no significa que todos los socios compartan necesariamente la misma posición.

Una reunión para aprobar las cuentas del club

La Asamblea General Ordinaria fue convocada en cumplimiento del artículo 104 del Estatuto Social de Estudiantes. Su objetivo principal era poner a consideración la Memoria y el Balance del ejercicio económico Nº 121, correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. En medio de una reunión dedicada a las cuentas y a la administración del club, la figura de Verón terminó concentrando todas las miradas.

Los socios también fueron convocados para analizar documentación económica y financiera vinculada con la marcha institucional de Estudiantes. Se trata de una instancia fundamental para conocer cómo se administran los recursos de la entidad. La emoción de la jornada no reemplaza el debate sobre el balance, pero muestra hasta qué punto la vida política del club está atravesada por el liderazgo de la Bruja.

Verón recibió un abrazo; Tapia, otro mensaje desde La Plata

El episodio dejó dos imágenes de una misma jornada. Por un lado, una mujer que no dudó en acercarse al estrado para demostrarle su cariño al presidente. Por el otro, socios que hicieron escuchar una canción de respaldo a Verón en plena disputa con la AFA. El abrazo fue para la Bruja; el mensaje político, para Chiqui Tapia.

La escena volvió a demostrar que Estudiantes vive con intensidad tanto su actividad deportiva como sus discusiones institucionales. Lo que comenzó como una asamblea para tratar la Memoria y el Balance terminó incluyendo una expresión de afecto que se robó la atención de los presentes. La Bruja fue protagonista de un momento inesperado y los cánticos dejaron en claro que la tensión con la AFA sigue presente.