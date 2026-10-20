La imagen de Milei se desgasta en las redes: doble vara digital entre la causa Malvinas y la entrega de tierras.

La maquinaria de propaganda digital del gobierno nacional comenzó a mostrar fisuras irrecuperables frente al deterioro de la economía real. Un exhaustivo reporte del QMonitor elaborado por la consultora QSocial para octubre de 2026 dejó al descubierto la doble vara del aparato comunicacional que conduce el presidente Javier Milei.

Mientras la narrativa oficialista logró movilizar 1,52 millones de acciones digitales al embanderarse con la causa de las Islas Malvinas, las redes de La Libertad Avanza quedaron paralizadas con apenas 47.566 interacciones cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la desregulación para la venta de tierras a extranjeros estipulada en el DNU 70/2023. El oficialismo usó Malvinas para tapar la entrega de tierras.

La investigación dirigida por la especialista María Fernanda Ruiz en Argentina expuso la marcada asimetría que registra la conversación pública.

Frente al silencio de los voceros oficialistas ante la extranjerización de los recursos naturales, el arco opositor capitalizó la indignación digital cosechando 516.313 acciones sobre la temática, sobre un universo total que alcanzó 3,9 millones de interacciones y 49 millones de visualizaciones en medios.

La utilización del sentimiento patriótico operó como un velo para evitar el debate sobre la soberanía territorial y económica. La oposición superó por diez a uno al relato oficialista sobre tierras.

Rendimiento a la baja: más contenido pero menos seguidores para el Presidente

El estudio detectó un fenómeno de saturación algorítmica y desgaste de la figura presidencial. Pese a que Javier Milei batió su récord de publicaciones en Instagram emitiendo 74 posteos en septiembre, el rendimiento neto de interacciones cayó respecto a los períodos anteriores, registrando además un saldo negativo en el balance de seguidores. La hiperactividad en las plataformas dejó de traducirse en respaldo efectivo, en un contexto donde cuentas opositoras como la de Myriam Bregman alcanzaron un volumen de participación equivalente al 59% de las interacciones logradas por el jefe de Estado. El algoritmo libertario muestra signos de agotamiento.

Caída de la red de influenciadores y la bomba del crédito con 6 millones de morosos

La parálisis no afecta únicamente a las cuentas oficiales de Balcarce 50. El ecosistema de influencers libertarios sufrió un duro impacto: el canal insignia Mate con Mote vio desplomar sus métricas de 26,6 millones de acciones en julio a tan solo 11 millones en septiembre (una retracción del 58,6%), en coincidencia temporal con la detención del operador digital Fernando Cerimedo.

En paralelo, los trolls oficialistas dedicaron apenas 65 publicaciones en todo el mes a la economía, eludiendo sistemáticamente debatir el indicador de pobreza del 32,3% y la cifra del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que confirma casi 6 millones de personas en morosidad severa (más de 90 días de atraso) tras la desregulación de tasas de las tarjetas de crédito. Silenciaron el debate sobre la morosidad masiva.

La brecha entre el relato financiero y el costo de vida familiar

El diagnóstico de QSocial demuestra la desconexión entre las consignas macroeconómicas de la Casa Rosada y la vulnerabilidad de las familias. Mientras los insumos de crianza exigen un presupuesto mínimo de $713.070 pesos mensuales por hijo, la desregulación del mercado financiero empujó a millones de usuarios a refinanciar saldos con costos punitorios exorbitantes.

El intento del Gobierno por circunscribir la agenda pública a batallas culturales o reclamos diplomáticos tropieza con una opinión pública que padece el encarecimiento diario de la vida. El costo de vida destruye la efectividad de la red libertaria.

La pérdida de tracción de la maquinaria comunicacional de La Libertad Avanza anticipa un escenario complejo de cara al armado electoral de 2027. Sostener la iniciativa política requería algo más que apelar a símbolos patrios para tapar medidas que afectan el patrimonio nacional.

Si la administración de Javier Milei no ofrece respuestas concretas a las familias endeudadas ni transparente las decisiones de extranjerización territorial, el descontento continuará licuando el alcance de sus publicaciones, demostrando que la realidad del bolsillo se impone sobre los clics.