El modelo de negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió su primer golpe financiero tras la despedida de su máximo ídolo. La promocionada gira de la Selección Argentina por Asia —que preveía encuentros de alto impacto económico contra Arabia Saudita e India con sede en China— colapsó de manera definitiva.

La conducción que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia debió suspender las negociaciones con los promotores asiáticos y replegarse a la organización de dos amistosos en suelo local. Tapia se quedó sin la caja millonaria de la gira asiática.

El repliegue obligó a la entidad de Viamonte 1366 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a oficializar este viernes 16 de octubre de 2026 un calendario de emergencia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará la ventana FIFA del año enfrentando a Uruguay el 13 de noviembre en la capital del país y a Costa Rica el 17 de noviembre en Córdoba.

Aunque desde la dirigencia evitaron blanquear los montos frustrados, la caída del tour por el continente oriental expone el abrupto reajuste en la cotización internacional del elenco albiceleste tras la salida de Lionel Messi. La AFA debió mudar los partidos a Buenos Aires y Córdoba.

El "efecto post-Messi" y las exigencias de Viamonte con los promotores

La baja de los acuerdos en China expuso la vulnerabilidad del esquema de intermediación. Versiones del mercado de entretenimientos atribuyeron la cancelación al menor interés de los fondos de inversión locales tras consumarse la retirada del capitán rosarino.

En paralelo, trascendió que la AFA pretendió imponer cláusulas leoninas exigiendo la retención del 100% de los derechos comerciales y de la taquilla, una pretensión que dinamitó el margen de rentabilidad de los organizadores en República Popular China. Los promotores rechazaron las exigencias de Tapia.

La controversia por los contratos con TourProdenter LLC

El revés renueva las sospechas sobre la opacidad en la comercialización de la marca de la Selección. Cabe recordar que en diciembre de 2025 la AFA debió salir a respaldar públicamente su vínculo con la firma TourProdenter LLC, designada como agente exclusivo para la explotación de activos en el extranjero.

Aunque las autoridades judiciales locales e internacionales no registraron condenas en las actuaciones auditadas, el fracaso de la ventana de noviembre reabre las dudas sobre los criterios de intermediación asignados a los empresarios cercanos al presidente de la AFA. Los contratos con agentes privados vuelven a la lupa.

La imposibilidad de concretar el viaje altera la planificación del cuerpo técnico de Scaloni. El entrenador aspiraba a medir al plantel en desarrollo frente a rivales de otras confederaciones fuera del continente para consolidar la renovación del vestuario.

Si bien la exigencia futbolística de chocar contra el combinado uruguayo garantiza un parámetro deportivo de relieve, el repliegue doméstico priva a las arcas de Viamonte de percibir divisas frescas para amortiguar los costos operativos de la institución en la Provincia de Buenos Aires y el interior. Scaloni perdió la oportunidad de probar al equipo en Asia.

La etapa post-Messi impone a la AFA la obligación de reconfigurar su estrategia de inserción global sin depender de figuras individuales. Sostener la cotización del vigente campeón del mundo requerirá transparencia en las licitaciones, pliegos internacionales auditables y la eliminación de pretensiones desmedidas en los contratos de presentación. Claudio "Chiqui" Tapia enfrenta el desafío de demostrar que la estructura administrativa de la Selección puede sostener su jerarquía comercial, evitando que el desprestigio opaque la gloria deportiva.