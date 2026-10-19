El día de la bestia: cura murió aplastado por enorme cruz y estalló la profecía de terror | VIDEOS.

Un sacerdote murió aplastado por una enorme cruz mientras celebraba misa en Guayaquil, Ecuador, el 17 de octubre de 2026. La víctima fue el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien quedó debajo de la pesada estructura cuando esta se desprendió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La tragedia fue registrada en video y provocó una ola de conmoción. Lo más estremecedor llegó después: en las redes comenzaron a comparar su muerte con escenas de la película de terror El día de la bestia, estrenada hace 31 años.

Misa, cruz que cae y cura muerto

El religioso estaba frente al altar, en plena ceremonia, cuando el crucifijo de madera instalado detrás de él cayó repentinamente sobre su cuerpo. Los fieles comenzaron a gritar y corrieron para auxiliarlo, mientras otros pedían desesperadamente una ambulancia. El símbolo más importante del cristianismo terminó convertido en el objeto que le quitó la vida a un sacerdote delante de su propia comunidad. Todo ocurrió en segundos y quedó registrado en la transmisión de la celebración.

El impacto fue inmediato porque no se trató de un accidente ocurrido a puertas cerradas. La secuencia comenzó a circular por internet y mostró el momento exacto en que la estructura se desplomó sobre el párroco. La imagen de un cura aplastado por una cruz dentro de una iglesia resulta tan brutal como difícil de asimilar. Todavía no se informó una causa técnica concluyente que explique por qué se desprendió el crucifijo.

La película que volvió a escena 31 años después

La muerte del sacerdote hizo que numerosos usuarios recordaran El día de la bestia, la película española dirigida por Álex de la Iglesia y estrenada en 1995. El filme cuenta la historia de un cura obsesionado con impedir el nacimiento del Anticristo, en medio de situaciones violentas, símbolos religiosos y escenas de terror. La comparación encendió una pregunta inquietante: ¿puede una película parecerse tanto a una tragedia ocurrida décadas después?

En las publicaciones virales también se destaca un supuesto parecido físico entre el personaje cinematográfico y el padre Sánchez Molinari. Sin embargo, no hay pruebas de que la película haya anticipado su muerte ni de que exista una escena idéntica a la ocurrida en Guayaquil. La coincidencia puede resultar perturbadora, pero llamarla profecía cumplida es presentar una interpretación de internet como si fuera un hecho comprobado. El cine cuenta una ficción; la muerte del sacerdote fue real.

El detalle que agrava la conmoción

El padre Patricio pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor y había desarrollado su tarea pastoral en distintas comunidades de Ecuador. Apenas un día antes de la tragedia se había recordado su aniversario sacerdotal, una fecha de celebración para quienes compartían su vida religiosa. Veinticuatro horas después, la comunidad que celebraba su vocación tuvo que enfrentar su muerte en el mismo lugar donde ejercía su ministerio.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y religiosos. Mientras tanto, el video continuó circulando y multiplicó las interpretaciones sobre el significado de lo ocurrido. Pero ninguna lectura sobrenatural puede reemplazar una pregunta concreta y urgente: cómo pudo desprenderse una cruz de semejante tamaño durante una misa. La respuesta requiere una investigación sobre la instalación, el mantenimiento y la seguridad del templo.

Entre el horror real y la ficción

La escena reúne elementos que parecen escritos para una película: un sacerdote, una iglesia, una cruz gigantesca y una muerte inesperada durante una ceremonia religiosa. Esa combinación explica por qué el caso despertó comparaciones con una historia cinematográfica de terror. Lo verdaderamente escalofriante no es que exista una profecía demostrada, sino que una tragedia real haya producido imágenes que parecen imposibles fuera de la ficción.

Para los creyentes, la cruz representa el sacrificio de Cristo y ocupa un lugar central en su fe. Por eso, la muerte de un sacerdote aplastado por ese mismo símbolo adquiere una dimensión emocional especialmente dolorosa. La fe puede ofrecer consuelo a quienes lo conocían, pero el misterio no debe ocultar la necesidad de esclarecer las circunstancias materiales del accidente.

La tragedia que dejó una pregunta abierta

La historia del padre Patricio Sánchez Molinari terminó de la manera más inesperada: celebrando misa ante sus fieles y golpeado mortalmente por una estructura religiosa que debía permanecer fija detrás del altar. La película de 1995 añadió un elemento inquietante a la conversación pública, aunque no constituye evidencia de ninguna predicción. El hecho comprobado es suficientemente estremecedor: un sacerdote murió aplastado por una cruz mientras oficiaba una ceremonia religiosa.

Ahora corresponde determinar por qué cayó la estructura y si el accidente pudo haberse evitado. Las comparaciones con el cine seguirán circulando, pero la investigación debe concentrarse en la seguridad del templo y en las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse. Porque detrás del video viral, las teorías y los titulares sobre profecías hay una muerte real que exige respuestas.