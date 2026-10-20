Milei y Sturzenegger profundizan el ajuste: ahora buscan sacar a otros 20.000 estatales.

El gobierno de Javier Milei, con Federico Sturzenegger como uno de los principales arquitectos del achicamiento estatal, lanzó un nuevo régimen de retiros voluntarios que podría alcanzar a 20.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida, presentada como una herramienta para reducir gastos y bajar impuestos, abre durante noviembre una nueva etapa de desvinculaciones incentivadas. La motosierra ya no se conforma con los contratos temporarios: ahora también busca reducir la planta permanente del Estado. El dato político es contundente: después de casi tres años de recortes, el Gobierno vuelve a encontrar en los puestos de trabajo públicos una de sus principales variables de ajuste.

El ministro Federico Sturzenegger celebró el anuncio en las redes sociales y lo justificó con una promesa que el oficialismo repite desde su llegada al poder: achicar el Estado para reducir la presión tributaria. El Gobierno presenta la eliminación de puestos como una conquista administrativa, pero todavía no explica cuánto costará pagar las compensaciones ni qué ahorro neto obtendrá con las desvinculaciones. Tampoco detalló qué organismos podrían perder más personal ni cómo se garantizará la continuidad de sus funciones. La eficiencia que proclama el ministro necesitará algo más que una publicación triunfalista para quedar demostrada.

La palabra voluntario ocupa el centro de la comunicación oficial, aunque por sí sola no alcanza para describir las condiciones en las que cada empleado tomará su decisión. Un retiro puede ser formalmente voluntario y, al mismo tiempo, producirse en un contexto de incertidumbre laboral, pérdida salarial o temor a futuras reestructuraciones. Eso no permite afirmar que exista coerción en todos los casos, pero obliga a examinar las condiciones reales de adhesión. Para un trabajador con años de carrera administrativa, aceptar una compensación significa abandonar un ingreso estable y asumir los riesgos de conseguir otro empleo.

El programa establece compensaciones económicas diferenciadas según edad, antigüedad y situación previsional, además de una restricción de reingreso al Estado durante ocho años. Milei y Sturzenegger ofrecen una salida paga, pero pretenden que la decisión tenga consecuencias laborales durante casi una década. La prohibición busca evitar que alguien cobre una compensación y después vuelva a ocupar un cargo público. Sin embargo, también representa una condición severa que cada empleado deberá ponderar frente a su situación familiar, profesional y previsional.

La medida contiene otro punto que revela su verdadero alcance: los cargos presupuestarios correspondientes a quienes adhieran deberán eliminarse. No se trata solamente de financiar retiros, sino de reducir de manera estructural la dotación autorizada de la administración nacional. Eso abre una pregunta que el discurso de la motosierra suele dejar en segundo plano: quién realizará las tareas que hoy cumplen esos trabajadores. Si una dependencia pierde personal sin modificar sus obligaciones, el ajuste podría trasladarse a demoras, sobrecarga laboral o dificultades de atención.

El anuncio llega después de una reducción sostenida del empleo público desde diciembre de 2023. De acuerdo con estimaciones oficiales difundidas en octubre, la administración nacional y las empresas estatales habían perdido 74.332 puestos hasta agosto de 2026, una caída del 21,6% respecto de noviembre de 2023. La nueva convocatoria demuestra que el achicamiento no fue una medida excepcional de los primeros meses de gestión: se convirtió en una política permanente del Gobierno. Y mientras el Ejecutivo exhibe las bajas de personal como un resultado, sigue pendiente una evaluación pública suficientemente detallada sobre sus consecuencias en cada organismo.

La estrategia de Sturzenegger merece una discusión que vaya más allá del enfrentamiento entre quienes defienden al Estado y quienes quieren reducirlo. Eliminar un puesto no demuestra automáticamente que ese puesto fuera innecesario, del mismo modo que conservarlo no garantiza que su función se desempeñe con eficiencia. Para justificar una reforma administrativa seria hacen falta diagnósticos por área, objetivos verificables y mediciones sobre calidad de servicio. Sin esos elementos, el número de bajas corre el riesgo de convertirse en un trofeo político antes que en una prueba de mejor gestión.

También existe una cuestión fiscal que el Gobierno todavía debe aclarar. Las compensaciones demandarán desembolsos iniciales y el eventual ahorro se producirá a lo largo del tiempo, a medida que dejen de pagarse remuneraciones y otras obligaciones asociadas a los cargos eliminados. Prometer menos impuestos a partir de los retiros es una decisión política; demostrar que el programa generará recursos suficientes para concretarla exige publicar números. Por ahora no se conoce cuántos empleados aceptarán la oferta ni el costo total de sus desvinculaciones.

El período de adhesión está previsto para el 1° al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga de hasta 30 días. La convocatoria no equivale a despedir automáticamente a 20.000 personas: esa cifra representa el universo potencial de empleados elegibles informado por el oficialismo. Pero sería igualmente equivocado minimizar la medida como un simple trámite administrativo: el objetivo declarado es reducir personal y eliminar definitivamente los cargos de quienes se retiren. El alcance real empezará a conocerse cuando se publiquen las adhesiones y su distribución entre organismos.

Milei y Sturzenegger han convertido la reducción del Estado en una de las marcas políticas de su gestión. Ahora deberán demostrar que esa política produce algo más que estadísticas de puestos eliminados y anuncios de futuras rebajas tributarias. La pregunta incómoda para el Gobierno no es cuántos empleados consigue sacar de la administración, sino qué Estado quedará después, cuánto dinero se habrá ahorrado realmente y quién responderá por las funciones que sigan siendo necesarias. Sin esas respuestas, la motosierra seguirá siendo una consigna mucho más visible que sus resultados.