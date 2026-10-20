El árbitro que se cruzó y salvó un gol casi hecho, está escondido y asustado | VIDEO

El fútbol mexicano sumó una de esas escenas que parecen inventadas para un programa de bloopers. Según un video que circula en redes sociales, un árbitro terminó interfiriendo en una pelota que tenía destino de gol y evitó que cruzara la línea del arco. El hombre que debía controlar el partido terminó convertido, involuntariamente, en el último defensor. Una situación tan inesperada que cuesta creerla incluso después de verla.

La jugada se difundió acompañada de comentarios de incredulidad y carcajadas. Lo que debía ser una intervención habitual del árbitro en el desarrollo del encuentro terminó, según las imágenes descritas, en una acción decisiva frente al arco. Los protagonistas esperaban una definición futbolística y apareció un personaje que no figuraba en ninguna formación.

En cualquier partido, el árbitro tiene la obligación de ubicarse cerca de la acción para controlar las infracciones. Sin embargo, su presencia también puede provocar contactos accidentales con la pelota, especialmente cuando el juego se desarrolla a gran velocidad. Esta vez, el episodio fue todavía más llamativo porque la interferencia se habría producido prácticamente sobre la línea de gol.

La situación despertó una pregunta inmediata entre los hinchas: ¿qué ocurre cuando el árbitro impide accidentalmente un gol? La respuesta depende de las circunstancias y de lo que haya sucedido con la pelota después del contacto. El reglamento no permite cobrar automáticamente un gol que nunca llegó a concretarse, por más insólita que resulte la intervención arbitral.

De acuerdo con la Regla 9 del fútbol, si la pelota toca a un integrante del equipo arbitral, permanece dentro del campo y ese contacto provoca un cambio de posesión, inicia un ataque prometedor o termina directamente en gol, el juego debe detenerse. La reanudación corresponde mediante un balón a tierra, de acuerdo con las condiciones reglamentarias. El árbitro forma parte del terreno de juego a estos efectos, pero eso no significa que pueda intervenir deliberadamente como si fuera un futbolista.

Por ahora, no fue posible confirmar de manera independiente qué equipos disputaban el encuentro, la identidad del árbitro ni la decisión adoptada después de la jugada. Tampoco está establecido si el contacto fue accidental o si las imágenes muestran alguna circunstancia adicional. La escena alcanza para despertar sorpresa, pero conocer el desenlace completo es indispensable antes de afirmar que existió un error arbitral sancionable.