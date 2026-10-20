Día de la Madre: las ventas cayeron por quinto año y ni los descuentos alcanzaron

Ni los esquemas agresivos de 2x1 y 3x2, ni los descuentos bancarios de hasta el 20%, ni la desesperada oferta de cuotas sin interés alcanzaron para frenar el tobogán descendente del consumo masivo. El Día de la Madre, históricamente la segunda fecha comercial más relevante del año para el comercio minorista pyme, confirmó el sombrío diagnóstico de la economía real: el bolsillo popular está agotado y el programa económico actual, lejos de reactivar el mercado interno, continúa profundizando una recesión estructural que ya acumula media década de contracción persistente.

Según los datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la facturación minorista pyme cayó un 1,4% interanual a precios constantes durante la festividad de 2026. La cifra impacta no solo por su magnitud, sino por el contexto en el que se produce: el 88,9% de los locales comerciales tuvo que recortar márgenes e implementar promociones extraordinarias para intentar seducir a un consumidor maniatado por la pérdida del poder adquisitivo. El resultado fue estéril. Con esta nueva baja, el Día de la Madre encadena cinco años seguidos en terreno negativo (4,7% en 2022, 3,2% en 2023, 0,9% en 2024, 3,5% en 2025 y 1,4% en 2026), ratificando un deterioro acumulado que dinamita el entramado comercial de cercanía.

Con un ticket promedio que apenas alcanzó los $63.197, la conducta del consumidor reflejó la crudeza del ajuste. Las familias no dejaron de agasajar, pero debieron liquidar sus presupuestos en opciones de supervivencia o bienes de escaso valor relativo. El análisis por rubros expone de forma contundente la parálisis de los bienes durables y de mayor tecnología, los primeros en sacrificarse cuando el ingreso familiar cae a niveles de subsistencia.

Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video lideraron el derrotero con un desplome del 3,6% interanual. En este segmento, la demanda migró forzosamente hacia pequeños artefactos de bajo costo, mientras los comerciantes advirtieron que los abultados costos financieros para ofrecer cuotas licuaron por completo la rentabilidad del negocio. Le siguieron golpeados Cosméticos y perfumería (-3,2%, con ticket de $88.000) y Equipos periféricos, accesorios y celulares (-3,2%, con ticket de $60.089), donde la renovación de unidades de telefonía directamente se congeló, siendo sustituida por fundas, auriculares y accesorios menores. Por su parte, Calzado y marroquinería anotó un retroceso del 2,2%.

En el otro extremo, las únicas actividades que lograron eludir los números rojos lo hicieron por motivos dramáticamente sintomáticos. Librería fue el sector de mejor desempeño con un alza del 3,4%, pero registrando el ticket más bajo de toda la muestra ($37.638), posicionándose como el refugio 'económico' por excelencia para cumplir con el regalo familiar. Indumentaria, en tanto, apenas anotó un estancamiento operativo (+0,1%), sostenido únicamente a fuerza de remates de stock y promociones extremas que remataron el margen comercial.

El panorama entre los propios comerciantes es de total resignación. Más del 32% de las pymes reportó que las ventas estuvieron por debajo de sus previsiones, calificando la jornada como "peor" o "mucho peor" de lo esperado, mientras que un 71,6% admitió que la fecha no logra torcer el rumbo de un mes financieramente asfixiante.

Las frías estadísticas desmienten el relato oficial de estabilización y recuperación en "V". Cuando nueve de cada diez comercios se ven obligados a rematar su mercadería y aun así la facturación real se desploma, quedando al descubierto la trampa recesiva de las políticas de ajuste. Sin ingresos reales que recompongan la capacidad de compra ni crédito accesible para el consumo masivo, la recesión se consolida como el único destino posible para las pymes urbanas.