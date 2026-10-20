El Fenomeno El Niño podría disparar los precios: aumentos en trigo, maíz, soja y azúcar por posibles pérdidas

El impacto de las anomalías meteorológicas globales volvió a encender las alarmas en el mercado de materias primas. Un informe elaborado por el banco internacional Citi y difundido en octubre de 2026 advirtió que el fenómeno climático de El Niño podría desencadenar una nueva ola de incrementos en los precios internacionales de los alimentos durante los próximos doce meses.

La alteración de los patrones de lluvia y temperatura en los grandes polos agrícolas amenaza con frustrar cosechas clave, restringiendo la oferta mundial e impulsando subas de hasta un 25% en el precio del azúcar, un 17% en el maíz, un 16% en el trigo y un 12% en la soja. El Citi advierte por alzas de hasta 25% en materias primas.

El informe de la entidad financiera especifica que los sobrecostos responden a cotizaciones de los commodities agrícolas en las bolsas de comercio internacionales y no a un incremento directo e inmediato sobre las góndolas.

Sin embargo, en la República Argentina el reporte adquiere un doble impacto estratégico: por un lado, eleva el riesgo de trasladar presiones inflacionarias hacia derivados básicos como la harina, el pan, los aceites y las carnes; por el otro, abre la oportunidad de captar un mayor flujo de divisas si los rindes locales resisten el impacto ambiental. Las materias primas agrícolas ya acumulan un alza del 20% en 2026.

Los países en riesgo y la cadena de valor en la canasta familiar

La vulnerabilidad productiva se concentra en regiones estratégicas para el abastecimiento global como Brasil, India, Australia y el sudeste asiático. Las sequías prolongadas o las inundaciones en estos territorios distorsionan el comercio internacional, obligando a las naciones importadoras a pagar valores más altos por el mismo volumen de mercadería.

En el mercado interno argentino, el trigo impacta de manera directa sobre la harina y sus derivados, mientras que el maíz constituye la base nutricional para la crianza de pollos, cerdos y vacunos, trasladando las alzas a los mostramuestras de carnicerías y supermercados. La suba de los granos presiona los costos de las carnes y el pan.

El dilema argentino: más divisas por exportación o mayores costos internos

Para el sector agroexportador argentino, el escenario presenta una encrucijada financiera. Si las lluvias acompañan los campos de la Pampa Húmeda sin provocar anegamientos severos, las alzas internacionales permitirán liquidar la cosecha con mejores precios FOB, fortaleciendo el ingreso de dólares para las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sin embargo, si El Niño desencadena tormentas extremas o excesos hídricos que arruinen los lotes locales, la pérdida de volumen anulará el beneficio del contexto externo, sumando tensión al valor del changuito. El clima definirá el balance de divisas y precios para 2027.

Las proyecciones del Citi subrayan que los mercados agrícolas operan con escaso margen de contención tras acumular una suba cercana al 20% en lo que va de 2026.

El valor final de los alimentos consumidos en el país dependerá no solo del comportamiento de las pizarras de Chicago, sino también de la evolución del tipo de cambio, los costos logísticos, los combustibles y los márgenes de la cadena de distribución. Las autoridades y los productores agropecuarios deberán seguir con atención los mapas de precipitación para mitigar los efectos de este nuevo ciclo de volatilidad ambiental, evitando que el costo de la comida vuelva a castigar a las familias.

Lo que tenés que saber sobre la advertencia del Citi