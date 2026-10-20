Moreno advirtió a Milei por un posible estallido social: “No le van a alcanzar las patas para correr” | VIDEO

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno lanzó una durísima advertencia al presidente Javier Milei sobre las consecuencias sociales de la crisis económica. En declaraciones difundidas este octubre de 2026, sostuvo que las dificultades para llegar a fin de mes, el endeudamiento familiar y el costo de los alimentos podrían alimentar una protesta de grandes dimensiones. Moreno planteó que el verdadero peligro no sería solamente la bronca social, sino la ausencia de una conducción política capaz de encauzarla. Sus palabras incluyeron referencias a disturbios, violencia y seguridad presidencial que elevaron considerablemente el tono de la discusión.

El dirigente peronista describió una situación en la que numerosas familias, según su interpretación, ya no pueden cubrir sus necesidades básicas con los ingresos mensuales. También afirmó que dos de cada tres argentinos se endeudan para comprar alimentos, aunque en el fragmento difundido no identificó la fuente estadística de esa proporción. Su diagnóstico apunta a una ruptura del vínculo entre trabajo, salario y consumo: personas que antes podían discutir cómo mejorar su nivel de vida ahora deben concentrarse en conseguir comida. La magnitud exacta de ese fenómeno requiere contrastar sus afirmaciones con encuestas y datos oficiales.

Francia como advertencia y el temor a un conflicto sin conducción

Moreno comparó el malestar argentino con las protestas sociales registradas en distintos países europeos. Mencionó Francia, Bélgica, Italia y España, y atribuyó parte de esas tensiones al encarecimiento de la energía y a las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania. La comparación le permitió construir una advertencia política: cuando el deterioro de las condiciones de vida se prolonga, las protestas pueden superar la capacidad de respuesta de los gobiernos. Sin embargo, los conflictos europeos responden a causas diversas y no permiten anticipar automáticamente un escenario semejante en la Argentina.

El exfuncionario introdujo entonces una preocupación vinculada con la historia política nacional. Recordó los papeles que desempeñaron dirigentes como Eduardo Duhalde y Carlos Menem en otras etapas de crisis y cuestionó quién podría asumir hoy una función de intermediación. Para Moreno, el problema sería la falta de referentes con suficiente autoridad para negociar una salida si la protesta social escalara. Esa interpretación constituye una evaluación política del dirigente, no una constatación de que el país se encuentre ante un estallido inevitable.

Las frases más duras contra Javier Milei

El momento de mayor tensión llegó cuando Moreno se refirió directamente al Presidente. Dijo que no quisiera encontrarse en su situación si se produjera una reacción social generalizada y utilizó expresiones sobre una eventual huida y la capacidad de protección de la residencia de Olivos. Sus declaraciones trasladaron el debate desde las consecuencias económicas del ajuste hacia escenarios de confrontación física que no deben confundirse con hechos ocurridos ni con pronósticos comprobados. El contenido resulta especialmente delicado porque involucra referencias explícitas a armas y violencia.

Moreno también sostuvo que los dirigentes del oficialismo deberían estudiar las experiencias históricas de conflictividad social y comprender las consecuencias de determinadas decisiones económicas. Su intervención mezcló cuestionamientos al programa de Milei con imágenes de un posible desborde popular. La dureza del mensaje no reemplaza la necesidad de distinguir entre protesta legítima, conflictividad política y violencia, que son situaciones diferentes y requieren respuestas institucionales distintas. Ninguna de esas hipótesis permite justificar agresiones contra autoridades o manifestantes.

El problema económico detrás de la advertencia

El núcleo de las declaraciones estuvo en el deterioro del poder adquisitivo y la dificultad de numerosas familias para afrontar gastos esenciales. Moreno sostuvo que, mientras antes el debate cotidiano podía girar alrededor del alquiler, el automóvil o el acceso a otros bienes, ahora la preocupación se concentra en la alimentación. La discusión económica que propone es concreta: cuánto dinero queda disponible después de pagar servicios, transporte y vivienda, y si alcanza para sostener una dieta adecuada. Son cuestiones que pueden medirse con estadísticas de ingresos, pobreza, consumo y endeudamiento.

El exsecretario también cuestionó el costo de la energía y su incidencia sobre los hogares y la producción. En su interpretación, las tarifas elevadas, la pérdida de puestos de trabajo y el encarecimiento de bienes esenciales alimentan un malestar acumulativo. La relación entre esas variables merece un análisis económico específico, porque no todas evolucionan de la misma manera ni afectan por igual a trabajadores, jubilados y empresas. La advertencia política de Moreno expresa su lectura del problema, pero no demuestra por sí sola que exista una crisis social inminente.

La salida institucional que reclamó al final

Pese a la dureza de sus expresiones, Moreno cerró su intervención con un pedido para que cualquier desenlace de la crisis se mantenga dentro de los mecanismos legales. Planteó que los responsables políticos deben comprender hacia dónde conducen sus decisiones y procurar una resolución ordenada. Ese llamado a respetar la ley resulta fundamental para interpretar el conjunto de sus declaraciones, aunque no elimina el carácter alarmante de sus referencias anteriores a posibles episodios violentos.

El Gobierno, por su parte, sostiene que su programa de estabilización, reducción del gasto y reformas económicas busca corregir desequilibrios estructurales y crear condiciones para el crecimiento. Moreno cuestiona esa orientación desde una perspectiva peronista centrada en el salario, el consumo y la intervención estatal. El enfrentamiento entre ambas posiciones es político y económico; su resolución democrática depende de las instituciones, la representación social y los mecanismos constitucionales. Las palabras del exfuncionario agregan presión al debate, pero no permiten establecer que el escenario que describe vaya a concretarse.